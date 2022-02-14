Qua khỏi ngày Rằm tháng Giêng, 3 con giáp này bỗng dưng được Cát Thần sủng ái, tiền vàng để chật két, nhà xe nhiều quá đếm không xuể

Tử vi 12 con giáp cho thấy, qua khỏi ngày Rằm tháng Giêng, 3 con giáp này vận đỏ hơn son, công danh thành đạt, gia hạnh viên mãn.

Tuổi Thân

Đối với những người tuổi Thân, qua khỏi ngày Rằm tháng Giêng sẽ gặp được Lục Hợp. Vậy nên trong thời gian này, những người tuổi Thân gặp cát lành thuận lợi. Những người tuổi Thân thường có sự thông minh, lanh lợi nên dễ đạt được điều mình mong cầu. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng dễ dàng được sự ủng hộ của mọi người bởi sự nóng nảy và hiếu thắng.

Qua khỏi ngày Rằm tháng Giêng năm nay là thời điểm mà cơ hội rộng mở cho người tuổi Thân, thu hết năng lượng từ sự tương trợ của quý nhân, con giáp này có thể bứt phá hơn nữa.

Đối với những người tuổi Thân, qua khỏi ngày Rằm tháng Giêng sẽ gặp được Lục Hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Qua khỏi ngày Rằm tháng Giêng, vận trình của người tuổi Hợi cực kỳ tốt, nhiều chuyện thậm chí đạt được những thành công ngoài sức mong đợi. Khoảng thời gian này, bản mệnh có vận trình khá tốt, làm ăn thuận buồm xuôi gió.

Qua khỏi ngày Rằm tháng Giêng, tài lộc của con giáp này lên đến đỉnh điểm, thậm chí bản mệnh ngồi không thôi cũng có tiền rơi trúng đầu. Vậy nên bản mệnh không cần quá lo về chuyện tiền bạc trong giai đoạn này, vì sẽ có một quý nhân xuất hiện và giúp đỡ ngay thôi.

Tử vi học có nói, qua khỏi ngày Rằm tháng Giêng, tuổi Dậu sẽ gặp được cơ hội vàng trong cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có tính cách độc lập, sáng tạo và có khả năng làm chủ cuộc sống của chính mình. Họ không chịu đầu hàng trước số phận, nếu có khó khăn thì làm bằng mọi giá để vượt qua. Trong thời gian qua, tuổi Dậu đã mạo hiểm rất nhiều nhưng may mắn không quá thất bại vì được các vị thần phù trợ.

Tử vi học có nói, qua khỏi ngày Rằm tháng Giêng, tuổi Dậu sẽ gặp được cơ hội vàng trong cuộc đời, nếu như bình tĩnh nắm bắt và biết xử lý thì đây là lúc để họ chuyển mình, mở ra một cuộc sống mới thăng hoa không ngờ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Nửa sau tháng 2, được Thần Tài chiếu cố nồng hậu, 3 con giáp này vận trình hanh thông rực rỡ, tiền bạc đổ về như thác Tử vi 12 con giáp cho thấy, 3 con giáp này có phú quý bao vây vào nửa sau tháng 2, được Thần Tài chiếu cố và sủng ái, lương thưởng tăng cao, quý nhân tương trợ.

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