Đúng ngày Tết Nguyên Tiêu, vận may lội ngược dòng, 3 con giáp này 'trở mình' thành tỷ phú, tiền tài phú quý không tiêu hết

Tâm linh - Tử vi 14/02/2022 22:39

Tử vi 12 con giáp cho thấy, vào đúng ngày Tết Nguyên Tiêu, 3 con giáp này hóa hung thành cát, vạn sự hanh thông, quý nhân dẫn lối, đường công danh rộng mở.

Tuổi Ngọ

Đúng ngày Tết Nguyên Tiêu, vận may tuổi Ngọ sẽ lội ngược dòng, giúp họ tìm kiếm được hướng đi riêng, tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều may mắn. Ngày trước khó khăn thế nào không biết, nhưng từ ngày Tết Nguyên Tiêu trở đi vạn sự hanh thông, tuổi Ngọ làm việc gì cũng thuận lợi, hóa hung thành cát, cuộc sống khó khăn dần được cải thiện đáng kể.

Đặc biệt, trong ngày này, tuổi Ngọ sẽ tìm được cơ hội làm giàu bất ngờ, nếu như biết nắm bắt thời cơ thì sẽ đổi đời trong một đêm. Chú ý vào cuối ngày, sẽ có một quyết định đến với tuổi Ngọ, nếu như may mắn mà quyết định đúng đắn, cuộc sống họ sẽ thăng hoa bất ngờ.

tet nguyen tieu 1
Đúng ngày Tết Nguyên Tiêu, vận may tuổi Ngọ sẽ lội ngược dòng, giúp họ tìm kiếm được hướng đi riêng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi học có nói, đúng ngày Tết Nguyên Tiêu, ý chí và khát khao vươn lên của tuổi Hợi đã được thể hiện rất rõ. Không chỉ chăm chỉ làm việc, họ còn khẳng định được tài năng của mình khiến đồng nghiệp và cấp trên đều phải công nhận.

Bên cạnh đó, tuổi Hợi cũng nhận được sự giúp đỡ từ những nhân vật tầm cỡ. Họ chính là quý nhân đưa đường dẫn lối cho họ trong ngày này. Lời khuyên dành cho tuổi Hợi là cần phải nỗ lực và chăm chỉ cũng như tận dụng được những sự trợ giúp mà họ có được. Các dự án nếu được ém từ giai đoạn trước thì nên hiện thực hóa trong ngày này để tối đa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

tet nguyen tieu 3
Tuổi Thìn được biết đến là những người nổi tiếng khôn ngoan, cầu toàn, dễ gặp may mắn, chỉ cần biết nỗ lực sẽ gặt hái được nhiều thành công - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn được biết đến là những người nổi tiếng khôn ngoan, cầu toàn, dễ gặp may mắn, chỉ cần biết nỗ lực sẽ gặt hái được nhiều thành công, sự nghiệp thăng hoa, cuộc sống sung túc, đủ đầy. Theo tử vi, ngày Tết Nguyên Tiêu là bước chuyển mình to lớn trong tài vận của những người tuổi Thìn. Họ sẽ thu hút được nhiều tài lộc, làm ăn phát đạt, đánh đâu thắng đó, sự nghiệp cũng như cuộc sống đều đạt tới độ mĩ mãn.

Đúng ngày Tết Nguyên Tiêu, những người tuổi Thìn cũng sẽ được ơn trên chiếu cố, nếu biết nỗ lực và chớp lấy thời cơ tốt, tiền tài, của cải sẽ đổ về như thác, cuộc sống cũng vì thế mà sung túc, no đủ, hạnh phúc hơn trước nhiều.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tỷ Kiên báo hiệu, Tự Hình ngăn trở, 3 con giáp này ngày 15/2/2022 bị tiểu nhân hãm hại, xui xẻo bao quanh, tiền tài thất thoát

Tỷ Kiên báo hiệu, Tự Hình ngăn trở, 3 con giáp này ngày 15/2/2022 bị tiểu nhân hãm hại, xui xẻo bao quanh, tiền tài thất thoát

Tử vi ngày 15/2/2022 cho thấy, 3 con giáp này bị tiểu nhân hãm hại, xui xẻo bao quanh, tiền tài thất thoát do Tỷ Kiên báo hiệu, Tự Hình ngăn trở.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi Tết Nguyên Tiêu tử vi hôm nay tử vi 12 con giáp 12 con giáp 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 4 giờ 35 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc