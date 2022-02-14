Tỷ Kiên báo hiệu, Tự Hình ngăn trở, 3 con giáp này ngày 15/2/2022 bị tiểu nhân hãm hại, xui xẻo bao quanh, tiền tài thất thoát

Tử vi ngày 15/2/2022 cho thấy, 3 con giáp này bị tiểu nhân hãm hại, xui xẻo bao quanh, tiền tài thất thoát do Tỷ Kiên báo hiệu, Tự Hình ngăn trở.

Tuổi Mùi

Lĩnh vực sự nghiệp của người tuổi Mùi trong ngày hôm nay không được khả quan. Những suy nghĩ, hành động bốc đồng có thể khiến bạn vô ý đắc tội với kẻ tiểu nhân đang rình rập chờ cơ hội. Nhiều việc không như ý muốn có thể xảy ra bất ngờ.

Tỷ Kiên cho thấy bạn cũng sẽ gặp phải rắc rối trong công việc. Bạn có thể cảm thấy mình bị cô lập khi không nhận được sự ủng hộ của bạn bè hoặc đồng nghiệp. Hãy thử quan sát và suy nghĩ lại xem vì sao mình lại rơi vào hoàn cảnh ấy.

Tỷ Kiên cho thấy bạn cũng sẽ gặp phải rắc rối trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Dưới tác động của Thiên Quan, người tuổi Thân dễ gặp phải những điều không như mong muốn trong thời điểm này. Có thể những hành động vô tình của bạn đã khiến người khác hiểu lầm, đôi bên xích mích hoặc to tiếng với nhau điều này cũng vô tình khiến bản mệnh bị tiểu nhân lợi dụng dễ hãm hại, gây phiền toái.

Ngoài ra, cục diện Tự Hình đẩy người tuổi Thân vướng vào nhiều rắc rối khác nhau. Sự nóng nảy khiến bạn dễ hành động mất kiềm chế do không chịu được những lời chỉ trích hoặc quan điểm trái chiều của người khác.

Vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Sửu bị ảnh hưởng nhiều bởi những tác động do kẻ tiểu nhân gây ra - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày 15/2/2022, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Sửu bị ảnh hưởng nhiều bởi những tác động do kẻ tiểu nhân gây ra. Người này đang rình mò và cố tìm ra sơ hở của con giáp này để phá hoại mọi công sức đã bỏ ra, đồng thời cướp mất những gì bản mệnh đang có trong tay.

Trong ngày này cứ liên quan đến chuyện tiền bạc là người tuổi Sửu không chịu lắng nghe góp ý từ ai. Có xu hướng không thỏa hiệp, dễ đưa ra nhiều phán đoán phản cảm gây ảnh hưởng xấu đến vận kiếm tiền.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ty-kien-bao-hieu-tu-hinh-ngan-tro-3-con-giap-nay-ngay-15-2-2022-bi-tieu-nhan-ham-hai-xui-xeo-bao-quanh-tien-tai-that-thoat-450084.html