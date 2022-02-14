Công danh sự nghiệp 12 con giáp ngày 15/2/2022: Tý cẩu thả, Mão được quý nhân giúp sức, Mùi ghi điểm với lãnh đạo

Tâm linh - Tử vi 14/02/2022 21:59

Tử vi về công danh sự nghiệp ngày 15/2/2022 cho thấy, 12 con giáp đừng để chuyện tình cảm cá nhân xen vào công việc, vấn đề này sẽ gây hại đến tương lai của bản mệnh.

Tuổi Tý

Tuổi Tý là một người thông minh, nhanh nhẹn nhưng đôi khi còn cẩu thả, chưa dành toàn bộ tâm huyết cho công việc. Tính cách này sẽ không được lãnh đạo đánh giá cao và khiến bạn khó thăng tiến trên con đường công danh, sự nghiệp.

Tuổi Sửu

Công việc của người tuổi Sửu tiến triển vô cùng suôn sẻ nhờ có Tam Hội phù trợ. Nhờ có những gợi ý hữu ích của cấp trên hoặc đồng nghiệp mà bạn tìm ra được phương án giải quyết vấn đề hợp lý. Bên cạnh đó, bạn luôn cẩn thận khi làm bất cứ công việc gì.

su nghiep 1
Công việc của người tuổi Sửu tiến triển vô cùng suôn sẻ nhờ có Tam Hội phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Chính Ấn cho thấy bạn là người thông minh và có tài, song bạn lại dễ rơi vào tình trạng hài lòng với bản thân, không muốn cố gắng nhiều. Bạn nên thay đổi cách suy nghĩ của mình và đặt ra những mục tiêu tham vọng hơn trong công việc hôm nay.

Tuổi Mão

Công việc trôi qua một cách thuận lợi với người tuổi tuổi Mão trong ngày hôm nay. Nhờ có Tam Hội giúp sức, cộng với thái độ nhiệt tình vốn có, bạn xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. Nếu may mắn, con giáp này còn có thể gặp được quý nhân trong ngày hôm nay.

Tuổi Thìn

Hôm nay người tuổi Thìn cảm thấy hăng hái mỗi khi bắt tay vào làm bất cứ công việc nào. Tuy nhiên, bản mệnh cần kiên trì hơn để duy trì hứng thú trong một khoảng thời gian dài chứ không nên “cả thèm chóng chán”. Hãy nhớ rằng, để thành công thì một khi đã quyết tâm làm bất cứ việc gì, bạn nên cố gắng kiên trì đến cùng

Tuổi Tỵ

Tử vi tuổi Tỵ hôm nay dự báo sự nghiệp, hợp tác, làm việc đều không thu hoạch như ý muốn. Bản thân phải tự mình đứng ra giải quyết hết các vấn đề. Hôm nay dù có làm gì bạn cũng không được ghi nhận công lao đâu.

su nghiep 2
Hôm nay người tuổi Thìn cảm thấy hăng hái mỗi khi bắt tay vào làm bất cứ công việc nào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc tuổi Ngọ hôm nay không suôn sẻ. Bạn có xu hướng bế quan tỏa cảng, tự giày vò chính mình. Dù gặp khó khăn nhưng bạn không hỏi ai, cũng không chịu chia sẻ với ai. Tâm trạng nặng nề ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ với mọi người xung quanh và công việc.

Tuổi Mùi

Tử vi tuổi Mùi hôm nay thấy rằng, bạn sẽ ghi điểm với lãnh đạo bởi tấm lòng yêu công việc thực sự. Phong cách bạn thể hiện hôm nay khá trầm ổn và thẳng thắn, điều này cũng khiến đồng nghiệp ủng hộ bạn nhiều hơn. Với đồng nghiệp trong công ty người này phân biệt khá rõ ràng thị phi, trắng đen.

Tuổi Thân

Tam Hợp phù trợ, người tuổi Thân trở nên quyết đoán hơn khi đứng trước các sự lựa chọn. Bạn thường nhanh chóng bắt tay vào công việc khi đã hạ quyết tâm, song bạn chớ nên quá hấp tấp, vội vàng. Bên cạnh đó, con giáp này cần chú ý thay đổi bản tính "cả thèm chóng chán" của mình, một khi đã bắt tay vào công việc gì, hãy kiên trì trong thời gian dài, như vậy mới mong thấy được thành quả.

Tuổi Dậu

Về vận trình sự nghiệp, hôm nay là một ngày thích hợp để tuổi Dậu tiến hành các kế hoạch hợp tác, làm ăn. Con giáp này có thể ký kết được những hợp đồng có giá trị, tuy nhiên cần quyết đoán hơn với những vấn đề ngoài lề, tránh để tình cảm cá nhân xen vào có thể gây ảnh hưởng đến tiến độ công việc.

su nghiep 3
Về vận trình sự nghiệp, hôm nay là một ngày thích hợp để tuổi Dậu tiến hành các kế hoạch hợp tác, làm ăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày 15/2/2022 cho thấy, công việc của tuổi Tuất không được may mắn. Hung tinh cảnh báo con giáp này về những nguy cơ thị phi đeo bám và phá hoại vận trình công danh sự nghiệp. Có đôi khi bản mệnh nói lời mà không suy nghĩ, dễ đắc tội tiểu nhân.

Tuổi Hợi

Hôm nay, tuổi Hợi có nhiều triển vọng trong công việc. Để làm một nhân viên tiềm năng, tuổi Ngọ cần chủ động quan tâm đến những gì công ty đang làm, chiến lược, giá trị và mục tiêu cốt lõi của công ty và muốn thấy công ty thành công.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Công danh sự nghiệp 12 con giáp tuần mới từ 14/2 đến 20/2/2022: Sửu tương đối thuận lợi, Thìn cần hạn chế mâu thuẫn

Công danh sự nghiệp 12 con giáp tuần mới từ 14/2 đến 20/2/2022: Sửu tương đối thuận lợi, Thìn cần hạn chế mâu thuẫn

Tử vi về công danh sự nghiệp tuần mới từ 14/2 đến 20/2/2022 cho thấy, 12 con giáp cần phải giữ vững lập trường của mình, đồng thời không tham lam chức quyền, tìm cách hãm hại người khác để kiếm lợi.

Xem thêm
Từ khóa:   sự nghiệp 12 con giáp tử vi ngày 15/2/2022 tử vi 12 con giáp 12 con giáp 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 4 giờ 27 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời