Công danh sự nghiệp 12 con giáp tuần mới từ 14/2 đến 20/2/2022: Sửu tương đối thuận lợi, Thìn cần hạn chế mâu thuẫn

Tâm linh - Tử vi 14/02/2022 01:43

Tử vi về công danh sự nghiệp tuần mới từ 14/2 đến 20/2/2022 cho thấy, 12 con giáp cần phải giữ vững lập trường của mình, đồng thời không tham lam chức quyền, tìm cách hãm hại người khác để kiếm lợi.

Tuổi Tý

Tuần này, những người bắt đầu quay trở lại làm việc không gặp phải nhiều khó khăn. Thậm chí Chính Ấn và Thiên Ấn soi chiếu còn giúp bạn lập tức tìm được cơ hội để khẳng định giá trị bản thân. Người làm ăn kinh doanh có thể tiếp tục gặt hái được lợi nhuận thông qua các mối hợp tác, làm ăn, khách hàng quen thuộc.

Tuổi Sửu

Sự nghiệp của bản mệnh tương đối thuận lợi vào đầu tuần, nhưng đến cuối tuần thì cần chú ý đến tác động của Kiếp Tài và Tỷ Kiên. Khi trao đổi, thảo luận các vấn đề với đồng nghiệp, bạn bè, bạn cần hết sức bình tĩnh, tránh nổi nóng gây ra các cuộc tranh cãi gay gắt.

Công danh sự nghiệp 12 con giáp tuần mới từ 14/2 đến 20/2/2022: Sửu tương đối thuận lợi, Thìn cần hạn chế mâu thuẫn - Ảnh 1
Tuần này, những người bắt đầu quay trở lại làm việc không gặp phải nhiều khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đầu tuần, dưới tác động của Kiếp Tài và Tỷ Kiên, bạn cần hạn chế bản tính độc đoán, thích làm theo ý muốn cá nhân của mình để mọi việc trôi qua suôn sẻ hơn. Cuối tuần là lúc bạn cần khẳng định điểm mạnh của mình cho cấp trên và đồng nghiệp thấy.

Tuổi Mão

Có thể nói rằng tuần này là một tuần khá may mắn đối với người tuổi Mão. Do có Chính Ấn và Thiên Ấn chiếu mệnh, người làm công ăn lương có cơ hội khẳng định năng lực của mình và nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Tuy nhiên, dù có gặt hái được thành công lớn thế nào, bạn cũng chớ nên kiêu ngạo quá mức.

Tuổi Thìn

Trên phương diện sự nghiệp, bạn cần chú ý hạn chế mâu thuẫn với cấp trên hoặc đồng nghiệp trong những ngày từ giữa tuần trở đi. Hãy chú ý đến cách ăn nói, hành xử của mình để không gây nên những tranh chấp không đáng có.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ sẽ gặp phải một vài khó khăn trong sự nghiệp vào những ngày đầu tuần. Kiếp Tài và Tỷ Kiên khuyên bạn nên giữ vững lập trường của mình, đồng thời không tham lam chức quyền, tìm cách hãm hại người khác để kiếm lợi. Nếu bạn nghiêm túc, tập trung làm việc thì Chính Quan và Thiên Quan sẽ đem đến cho bạn cơ hội thăng chức, tăng lương, nhiều người ngưỡng mộ.

Công danh sự nghiệp 12 con giáp tuần mới từ 14/2 đến 20/2/2022: Sửu tương đối thuận lợi, Thìn cần hạn chế mâu thuẫn - Ảnh 2
Người tuổi Tỵ sẽ gặp phải một vài khó khăn trong sự nghiệp vào những ngày đầu tuần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đường công danh sự nghiệp của tuổi Ngọ khá thuận lợi trong tuần mới từ 14/2 đến 20/2/2022. Công việc không gặp phải khó khăn, cản trở nào. Thậm chí con giáp này còn tìm được cơ hội để khẳng định giá trị bản thân.

Tuổi Mùi

Sự nghiệp của tuổi Mùi tương đối thuận lợi vào đầu tuần, nhưng đến cuối tuần thì dễ nảy sinh trục trặc. Bản mệnh lưu ý khi trao đổi, thảo luận các vấn đề với đồng nghiệp, bạn bè, cần hết sức bình tĩnh, tránh nổi nóng gây ra các cuộc tranh cãi gay gắt.

Tuổi Thân

Từ ngày 14/2 đến 20/2/2022, sự nghiệp của tuổi Thân đã có những tác động tốt xấu đan xen. Đầu tuần, con giáp này cần hạn chế bản tính độc đoán, thích làm theo ý muốn cá nhân của mình để mọi việc trôi qua suôn sẻ hơn. Cuối tuần là lúc con giáp này cần khẳng định điểm mạnh của mình.

Tuổi Dậu

Do có Chính Ấn và Thiên Ấn chiếu mệnh, bản mệnh có cơ hội khẳng định năng lực của mình và nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, vì thế mà các khoản thưởng nóng, hoa hồng là không thể thiếu. Bạn nhận thấy sức lao động của mình được trả giá xứng đáng và nhờ thế mà bạn càng trở nên hăng hái làm việc không biết mệt mỏi.

Công danh sự nghiệp 12 con giáp tuần mới từ 14/2 đến 20/2/2022: Sửu tương đối thuận lợi, Thìn cần hạn chế mâu thuẫn - Ảnh 3
Một vài khó khăn trong sự nghiệp xảy ra ngay từ đầu tuần là dấu hiệu bạn cần phải giữ vững lập trường của mình - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Một vài khó khăn trong sự nghiệp xảy ra ngay từ đầu tuần là dấu hiệu bạn cần phải giữ vững lập trường của mình, đồng thời không tham lam chức quyền, tìm cách hãm hại người khác để kiếm lợi. Nếu bạn nghiêm túc, tập trung làm việc thì đến cuối tuần, khó khăn mới qua đi và mọi việc có dấu hiệu khởi sắc.

Tuổi Hợi

Chỉ cần bạn không bỏ cuộc trước các thử thách thì dần dần, bạn sẽ tìm thấy lối ra cho mình. Chính Quan và Thiên Ấn là dấu hiệu khẳng định bạn sẽ được cất nhắc hoặc được đánh giá cao. Chuyện tài lộc có chút ít khởi sắc vào cuối tuần, khi bạn nhận được khoản tiền xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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