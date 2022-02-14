Tình duyên 12 con giáp tuần mới từ 14/2 đến 20/2/2022: Dần có dấu hiệu khởi sắc, Thìn đầy triển vọng, Dậu thường xuyên mâu thuẫn

Tâm linh - Tử vi 14/02/2022 00:43

Tử vi về tình duyên tuần mới từ 14/2 đến 20/2/2022 cho thấy, 12 con giáp nếu chịu mở lòng hơn với mọi người thì rất có thể sẽ tìm được một người thích hợp hoặc một cơ hội đáng quý.

Tuổi Tý

Phương diện tình duyên của bản mệnh lại chưa có nhiều cải thiện đáng kể, nhất là đối với những ai còn độc thân. Thời điểm hiện tại không có nhiều cơ hội gặp gỡ, tụ họp bạn bè, người thân, bạn dù mở lòng cũng khó gặp được người phù hợp.

Tuổi Sửu

Sao Thái Dương chiếu mệnh cho thấy người độc thân vốn có nhân duyên khá tốt, đặc biệt là thời điểm đầu tuần. Các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa. Nếu bạn chịu mở lòng hơn với mọi người thì rất có thể bạn sẽ tìm được một người thích hợp hoặc một cơ hội đáng quý. Chớ nên chần chừ do dự quá lâu, bởi cơ hội sẽ chẳng chờ đợi ai.

tinh duyen 1
Phương diện tình cảm của bản mệnh lại chưa có nhiều cải thiện đáng kể, nhất là đối với những ai còn độc thân - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Chuyện tình cảm của người tuổi Dần dần có dấu hiệu khởi sắc hơn vào khoảng thời gian cuối tuần. Sau một vài khúc mắc thì hai người đã dần hiểu nhau hơn. Sự bao dung, thấu hiểu sẽ giúp hai người vượt qua nhiều khó khăn, trắc trở trong tương lai.

Tuổi Mão

Tiếc rằng, chuyện tình cảm của bản mệnh chưa có nhiều biến chuyển tích cực. Bạn và nửa kia vẫn thường xuyên mâu thuẫn vì những quan điểm không trùng hợp. Hai người cần trò chuyện với nhau nhiều hơn nữa để hóa giải những bất đồng, giúp gia đình được bình yên.

Tuổi Thìn

Người độc thân có đường tình duyên đầy triển vọng nhờ có sao Thái Dương chiếu mệnh. Bạn có thể được bạn bè hoặc người thân giới thiệu cho những đối tượng tương đối lý tưởng. Vì thế, bạn nên giữ tinh thần tích cực, cởi mở và thử cho đôi bên cơ hội trò chuyện, tìm hiểu nhau.

Tuổi Tỵ

Chuyện tình duyên có khởi sắc vào đầu tuần nhưng sau đó, tất cả lại trở về ảm đạm. Bạn và người ấy dường như vẫn đang quá ích kỉ nên không nghĩ cho đối phương. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, quan hệ đôi bên sẽ ngày càng rạn nứt.

Tình duyên 12 con giáp tuần mới từ 14/2 đến 20/2/2022: Dần có dấu hiệu khởi sắc, Thìn đầy triển vọng, Dậu thường xuyên mâu thuẫn - Ảnh 2
Chuyện tình duyên có khởi sắc vào đầu tuần nhưng sau đó, tất cả lại trở về ảm đạm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trên phương diện tình cảm, tuổi Ngọ lại chưa có nhiều cải thiện đáng kể, nhất là đối với những ai còn độc thân. Thời điểm hiện tại không có nhiều cơ hội gặp gỡ, tụ họp bạn bè, người thân, bản mệnh dù mở lòng cũng khó gặp được người phù hợp.

Tuổi Mùi

Trên phương diện tình cảm, người độc thân có nhân duyên khá tốt, đặc biệt là thời điểm đầu tuần. Các mối quan hệ của bản mệnh phát triển một cách hài hòa. Nếu bản mệnh chịu mở lòng hơn với mọi người thì rất có thể bản mệnh sẽ tìm được một người thích hợp hoặc một cơ hội đáng quý.

Tuổi Thân

Một số hiểu lầm có thể xảy đến với các cặp đôi vào thời điểm đầu tuần, khiến hai người hiểu lầm nhau. Tuy nhiên, nếu đôi bên chịu bình tĩnh tâm sự, chịu đặt mình vào vị trí của đối phương thì sau đó, mọi vấn đề đều có thể giải quyết nhẹ nhàng.

Tuổi Dậu

Chuyện tình cảm của bản mệnh chưa có nhiều biến chuyển tích cực. Bạn và nửa kia vẫn thường xuyên mâu thuẫn vì những quan điểm không trùng hợp. Hai người cần trò chuyện với nhau nhiều hơn nữa để hóa giải những bất đồng, giúp gia đình được bình yên.

Tình duyên 12 con giáp tuần mới từ 14/2 đến 20/2/2022: Dần có dấu hiệu khởi sắc, Thìn đầy triển vọng, Dậu thường xuyên mâu thuẫn - Ảnh 3
Trong chuyện tình cảm, người độc thân được bạn bè hoặc người thân giới thiệu cho những đối tượng tương đối lý tưởng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong chuyện tình cảm, người độc thân được bạn bè hoặc người thân giới thiệu cho những đối tượng tương đối lý tưởng. Bạn nên giữ tinh thần tích cực, cởi mở và thử cho đôi bên cơ hội trò chuyện, tìm hiểu nhau chứ đừng đẩy đối phương ra xa.

Tuổi Hợi

Chuyện tình duyên của con giáp xui xẻo tuần này có khởi sắc vào đầu tuần nhưng sau đó, tất cả lại trở về ảm đạm. Bạn và người ấy dường như vẫn đang quá ích kỉ nên không nghĩ cho đối phương. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, quan hệ đôi bên sẽ ngày càng rạn nứt.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Chính Quan tương trợ, Cát Tinh nâng đỡ, 3 con giáp này ngày 14/2/2022 thành đạt như ý, trăm bề thuận lợi, phú quý vinh hoa, cát tường viên mãn

Chính Quan tương trợ, Cát Tinh nâng đỡ, 3 con giáp này ngày 14/2/2022 thành đạt như ý, trăm bề thuận lợi, phú quý vinh hoa, cát tường viên mãn

Tử vi ngày 14/2/2022 cho thấy, 3 con giáp này thành đạt như ý, trăm bề thuận lợi, phú quý vinh hoa, cát tường viên mãn nhờ có Chính Quan tương trợ, Cát Tinh nâng đỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tình duyên 12 con giáp tử vi tuần mới tử vi 12 con giáp 12 con giáp tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 4 giờ 45 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc