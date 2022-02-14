Phương diện tình duyên của bản mệnh lại chưa có nhiều cải thiện đáng kể, nhất là đối với những ai còn độc thân. Thời điểm hiện tại không có nhiều cơ hội gặp gỡ, tụ họp bạn bè, người thân, bạn dù mở lòng cũng khó gặp được người phù hợp.

Sao Thái Dương chiếu mệnh cho thấy người độc thân vốn có nhân duyên khá tốt, đặc biệt là thời điểm đầu tuần. Các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa. Nếu bạn chịu mở lòng hơn với mọi người thì rất có thể bạn sẽ tìm được một người thích hợp hoặc một cơ hội đáng quý. Chớ nên chần chừ do dự quá lâu, bởi cơ hội sẽ chẳng chờ đợi ai.

Phương diện tình cảm của bản mệnh lại chưa có nhiều cải thiện đáng kể, nhất là đối với những ai còn độc thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Chuyện tình cảm của người tuổi Dần dần có dấu hiệu khởi sắc hơn vào khoảng thời gian cuối tuần. Sau một vài khúc mắc thì hai người đã dần hiểu nhau hơn. Sự bao dung, thấu hiểu sẽ giúp hai người vượt qua nhiều khó khăn, trắc trở trong tương lai.

Tuổi Mão

Tiếc rằng, chuyện tình cảm của bản mệnh chưa có nhiều biến chuyển tích cực. Bạn và nửa kia vẫn thường xuyên mâu thuẫn vì những quan điểm không trùng hợp. Hai người cần trò chuyện với nhau nhiều hơn nữa để hóa giải những bất đồng, giúp gia đình được bình yên.

Tuổi Thìn

Người độc thân có đường tình duyên đầy triển vọng nhờ có sao Thái Dương chiếu mệnh. Bạn có thể được bạn bè hoặc người thân giới thiệu cho những đối tượng tương đối lý tưởng. Vì thế, bạn nên giữ tinh thần tích cực, cởi mở và thử cho đôi bên cơ hội trò chuyện, tìm hiểu nhau.

Tuổi Tỵ

Chuyện tình duyên có khởi sắc vào đầu tuần nhưng sau đó, tất cả lại trở về ảm đạm. Bạn và người ấy dường như vẫn đang quá ích kỉ nên không nghĩ cho đối phương. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, quan hệ đôi bên sẽ ngày càng rạn nứt.

Chuyện tình duyên có khởi sắc vào đầu tuần nhưng sau đó, tất cả lại trở về ảm đạm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trên phương diện tình cảm, tuổi Ngọ lại chưa có nhiều cải thiện đáng kể, nhất là đối với những ai còn độc thân. Thời điểm hiện tại không có nhiều cơ hội gặp gỡ, tụ họp bạn bè, người thân, bản mệnh dù mở lòng cũng khó gặp được người phù hợp.

Tuổi Mùi

Trên phương diện tình cảm, người độc thân có nhân duyên khá tốt, đặc biệt là thời điểm đầu tuần. Các mối quan hệ của bản mệnh phát triển một cách hài hòa. Nếu bản mệnh chịu mở lòng hơn với mọi người thì rất có thể bản mệnh sẽ tìm được một người thích hợp hoặc một cơ hội đáng quý.

Tuổi Thân

Một số hiểu lầm có thể xảy đến với các cặp đôi vào thời điểm đầu tuần, khiến hai người hiểu lầm nhau. Tuy nhiên, nếu đôi bên chịu bình tĩnh tâm sự, chịu đặt mình vào vị trí của đối phương thì sau đó, mọi vấn đề đều có thể giải quyết nhẹ nhàng.

Tuổi Dậu

Chuyện tình cảm của bản mệnh chưa có nhiều biến chuyển tích cực. Bạn và nửa kia vẫn thường xuyên mâu thuẫn vì những quan điểm không trùng hợp. Hai người cần trò chuyện với nhau nhiều hơn nữa để hóa giải những bất đồng, giúp gia đình được bình yên.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân được bạn bè hoặc người thân giới thiệu cho những đối tượng tương đối lý tưởng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong chuyện tình cảm, người độc thân được bạn bè hoặc người thân giới thiệu cho những đối tượng tương đối lý tưởng. Bạn nên giữ tinh thần tích cực, cởi mở và thử cho đôi bên cơ hội trò chuyện, tìm hiểu nhau chứ đừng đẩy đối phương ra xa.

Tuổi Hợi

Chuyện tình duyên của con giáp xui xẻo tuần này có khởi sắc vào đầu tuần nhưng sau đó, tất cả lại trở về ảm đạm. Bạn và người ấy dường như vẫn đang quá ích kỉ nên không nghĩ cho đối phương. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, quan hệ đôi bên sẽ ngày càng rạn nứt.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.