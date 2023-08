Sức khỏe 12 con giáp ngày 14/2/2022: Mão cần có chế độ ăn uống hợp lý, Ngọ hạn chế xuất hành xa, Hợi thận trọng việc khô miệng

Để khỏe cho thận, người tuổi Dần cũng nên lưu ý đến thói quen sinh hoạt hàng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Để khỏe cho thận, người tuổi Dần cũng nên lưu ý đến thói quen sinh hoạt hàng ngày. Không nhịn tiểu, uống đủ nước lọc, không nên ăn quá mặn, hạn chế rượu bia, thịt đỏ, đồng thời kết hợp ngủ sớm dậy sớm. Như vậy không chỉ cường thận mà thực ra là tốt cho toàn thân.

Tuổi Mão

Hôm nay, mặt sức khỏe thất thế gặp hành Kim sinh Thủy, mà mạng chủ quá yếu nhược thì nên thận trọng. Người tuổi Mão cần có chế độ ăn uống hợp lý, ăn nhiều rau xanh và hoa quả, tránh ăn các loại đồ ăn thức uống có tính axit. Hạn chế rượu bia, các chất chứa caffein, đồ uống có gas vì chúng gây kích thích bàng quang, gây tiểu nhiều.

Tuổi Thìn

Đề phòng bệnh liên quan đến đau lưng, đại tràng, các vấn đề về phổi. Bạn cần dưỡng Phổi để có một ngày khỏe mạnh. Bấm huyệt để cải thiện sức khỏe cho Phổi cũng là một cách rất tốt. Huyệt Liệt khuyết nằm ở vùng cổ tay, theo hướng ngón tay cái xuôi xuống.

Tuổi Tỵ

Sức khỏe hôm nay thận trọng khí huyết ứ trệ, có biểu hiện da nổi mẩn đỏ, lở ngứa, mụn nhọt sưng đau… Bạn cần có những biện pháp thanh nhiệt giải độc. Có ý nghĩa tăng cường tuần hoàn, chống viêm, làm sạch da, tăng khả năng thải độc làm da sạch mụn và sáng đẹp.

Tuổi Ngọ

Ngày mới hôm nay Kim khí vượng là điềm báo tai ương, họa huyết quang, đề phòng tai nạn xe cộ, tổn thương do kim loại. Con giáp này nên hạn chế xuất hành xa, thận trọng khi lao động nhất là với người lao động ngoài trời, làm việc trong công xưởng sản xuất.

Tuổi Mùi

Về sức khỏe, hôm nay tuổi Mùi cần đề phòng bệnh gan, táo bón, kén ăn... Dưỡng Gan sẽ là cách dưỡng sinh tốt nhất cho sức khỏe của tuổi Mùi hôm nay. Nên áp dụng tiêu chí "ít chua thêm đắng" trong ẩm thực vào những bữa ăn sẽ giúp bạn cải thiện Gan khí.

Tuổi Thân

Hôm nay tuổi Thân cần đề phòng bệnh đầy bụng, khát nước, bí tiểu... Để trị chứng đầy bụng bạn có thể sử dụng những bài thuốc dân gian đơn giản như dùng gừng, dùng tỏi. Hãy lấy gừng rửa sạch, gọt vỏ rồi thái thành lát mỏng. Sau đó đun sôi khoảng 100ml nước và bỏ vài lát gừng vào, chờ trong 5 phút. Cảm giác chướng bụng sẽ thuyên giảm sau 15-20 phút.

Tuổi Dậu

Kim khí vượng nhắc nhở con giáp này cần dành thêm thời gian để lưu tâm tới vấn đề sức khỏe. Đừng lúc nào cũng mải mê làm việc mà bỏ bê không chăm sóc cơ thể, thói quen sinh hoạt và ăn uống không điều độ ảnh hưởng rất xấu đến cả tinh thần lẫn thể chất.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất hôm nay chú ý triệu chứng hoa mắt chóng mặt. Người này có biểu hiện vận động mạnh một chút là mặt mày đột nhiên xây xẩm. Thường ngày người mệt mỏi, tinh thần uể oải, hơi thở yếu, ngại nói, sắc diện không tươi, môi và móng chân tay nhợt nhạt.

Tuổi Hợi

Về sức khỏe, tuổi Hợi nên thận trọng khi bị khô miệng. Nguyên nhân do thận âm hư suy, do tâm hỏa can thịnh, do phế nhiệt, do tác dụng phụ của thuốc, tân dịch bị hao tổn... Bạn nên uống nhiều nước.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.