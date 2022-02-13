Tình duyên 12 con giáp ngày 14/2/2022: Dần như ý, Tỵ có chút trở ngại, Tuất khởi sắc hơn

Tình cảm may mắn vì Kim sinh Thủy, dù bên ngoài xã hội đủ thứ áp lực đè nén nhưng khi về nhà Tý như được trút bỏ hết gánh nặng, mệt mỏi. Người ấy luôn luôn ở bên ủng hộ bạn, thông cảm cho khó khăn của bạn hiện tại. Hôm nay nhiều đôi có hẹn đi ăn, đi uống với nhau rất vui vẻ.

Về phương diện tình duyên , cục diện Kim sinh xuất cho Thủy cho thấy có lẽ bản mệnh quá mải mê với công việc nên chẳng màng đến việc tìm kiếm cho mình một nửa để yêu thương. Hãy nhìn ra xung quanh và mở cửa trái tim mình hơn.

Có những điều không mấy vui vẻ trong chuyện tình cảm sẽ xảy ra với con giáp này trong ngày - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Nhân duyên nở rộ, tình duyên như ý, hỉ sự đến nhà. Con giáp này nên tranh thủ cơ hội này để phát triển chuyện tình cảm riêng, có cơ hội thì nên nhanh chóng bày tỏ kẻo hạnh phúc trôi xa mất.

Tuổi Mão

Có những điều không mấy vui vẻ trong chuyện tình cảm sẽ xảy ra với con giáp này trong ngày. Mối quan hệ rạn nứt sau những mâu thuẫn lâu ngày không được giải quyết. Đôi bên buông xuôi và không buồn cố gắng tiếp tục hàn gắn mối quan hệ, thay vào đó, cả hai đều mải mê với mối quan tâm của riêng mình.

Tuổi Thìn

Ngũ hành xung khắc khiến chuyện tình yêu đôi lứa chẳng chút suôn sẻ. Vợ chồng lục đục, tranh cãi với nhau về nhiều vấn đề thường ngày. Mỗi người một ý, ai cũng có cái lý của riêng mình nên không ai chịu nhường ai, mối quan hệ cứ thế càng thêm căng thẳng.

Tuổi Tỵ

Vận trình tình cảm tuổi Tỵ có chút trở ngại. Nhắc nhở người tuổi này cần phải thận trọng, ‘chậm mà chắc’ chứ đừng quá nóng vội mà về sau hối hận. Con giáp này cần thể hiện tình yêu chân thành của mình để tạo sự tin tưởng ở đối phương.

Vận trình tình cảm tuổi Tỵ có chút trở ngại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Bên cạnh con giáp này luôn có người bạn đồng hành đúng nghĩa, chỉ cần bản mệnh gặp khó khăn gì thì cũng đều tìm được động lực để vượt qua. Gia đình lúc này mang lại cho tuổi Ngọ khá nhiều cảm hứng để quay trở lại với công việc.

Tuổi Mùi

Mối quan hệ tình cảm của tuổi này với nửa kia thường xuyên xảy ra cãi cọ vì nghi ngờ vô cớ. Ngoài ra, các cặp đôi không có nhiều niềm tin ở đối phương nên không giữ được tình yêu của mình trước những sóng gió bất ngờ.

Tuổi Thân

Những chú Khỉ mong muốn có được tình yêu 100% của người ấy, không muốn chia sẻ tình cảm với bất cứ ai, dù đó là người thân hay bạn bè của đối phương. Song rõ ràng đó là điều không thể, chẳng ai có thể sống cô độc trên đời.

Tuổi Dậu

Vận trình tình cảm vẫn được duy trì ở mức tốt. Bản mệnh thoải mái và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại vì vẫn luôn đảm nhiệm tốt vai trò của mình. Người độc thân tránh nên quyết định vội vàng mà về sau phải hối hận.

Trong ngày Tam Hợp cục nâng đỡ, đường tình của tuổi Tuất bắt đầu có những dấu hiệu khởi sắc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong ngày Tam Hợp cục nâng đỡ, đường tình của tuổi Tuất bắt đầu có những dấu hiệu khởi sắc hơn. Con giáp này biết cách để khiến mình trở nên nổi bật, cuốn hút hơn trong mắt của người khác phái. Với sức quyến rũ tự thân kèm theo sự dẫn dắt của Tam Hợp cục, con giáp này hoàn toàn có thể tìm được người xứng đôi vừa lứa với mình.

Tuổi Hợi

Đây là thời điểm thích hợp để các cặp đôi hoá giải hiểu lầm và mâu thuẫn đang tồn tại trước đó. Người độc thân có thể mạnh dạn chinh phục người mình cảm mến nhờ có đào hoa vượng che chở.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.