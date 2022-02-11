Hai ngày cuối tuần (12/2 - 13/2), 3 con giáp này lội ngược dòng nắm chắc lấy tài lộc, công thành danh toại ai ai cũng phải ngước nhìn

Tỵ vốn thông minh nhanh nhẹn hơn người, nếu khôn khéo lại có chí tiến thủ nên Tỵ nhất định sẽ làm giàu thành công làm nên sự nghiệp hơn người. Theo tử vi , trong hai ngày cuối tuần (12/2 - 13/2), con giáp Tỵ may mắn này có đường tài lộc rủng rỉnh, dù làm gì cũng có thể đạt được lợi nhuận và gặp vận may giúp bản mệnh phát tài nhanh chóng.

Con giáp này sẽ nhận được sự phù trợ từ quý nhân, công việc, làm ăn cũng ngày càng phát đạt nên cuộc sống khá sung túc, dư giả. Nếu Tỵ còn độc thân, con giáp này có thể sẽ cảm thấy rung động trước một người cực kỳ đặc biệt. Đối với những cặp đôi, đây là thời điểm lý tưởng để Tỵ và người ấy lên kế hoạch hẹn hò.

Thầy tử vi chỉ rõ rằng trong hai ngày cuối tuần (12/2 - 13/2), tuổi Thân sẽ gặp may mắn trong sự nghiệp lẫn tình duyên. Họ có nhiều cơ hội kiếm tiền, tài vận cứ tăng vù vù và công danh sự nghiệp cũng khởi sắc tưng bừng ai cũng phải ghen tỵ.

Tử vi cuối tuần chỉ ra rằng trong khoảng thời gian này người tuổi Thân sẽ gặp được quý nhân của đời mình. Đây là cơ hội để người tuổi Thân mở rộng kinh doanh tạo được những thành công riêng cho mình.

Trong hai ngày cuối tuần (12/2 - 13/2), tuổi Thân sẽ gặp may mắn trong sự nghiệp lẫn tình duyên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu đặc biệt là người có sao tốt chiếu mệnh, quý nhân phù trợ nên chẳng phải lo nghĩ gì trong hai ngày cuối tuần này nhé. Tuổi Sửu vốn là những người chăm chỉ "cần cù bù thông minh". Họ luôn tự thân vận động lại có đầu óc tính toán, biết cách vun vén cuộc sống dù là lúc khó khăn nhất.

Trong hai ngày cuối tuần (12/2 - 13/2), tuổi Sửu hãy phát huy tinh thần "cần cù bù thông minh" của mình nhé. Bởi nhờ sự chăm chỉ, siêng năng cũng như tính tình thiện lương hiền hòa rất được lòng các quan bề trên nên mọi việc trong hai ngày cuối tuần tới, tuổi Sửu sẽ "trăm bề thuận lợi".

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.