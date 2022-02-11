Đúng ngày rằm tháng Giêng, 3 con giáp này công việc đứt đoạn, gặp nhiều thất bại, thị phi bao vây

Tâm linh - Tử vi 11/02/2022 23:03

Tử vi 12 con giáp cho thấy, 3 con giáp này gặp đủ chuyện xui, rước họa vào thân, thất thoát tiền bạc, vận khí bất thông vào đúng ngày rằm tháng Giêng.

Tuổi Sửu

Tỷ Kiên khiến con giáp tuổi Sửu phải đối mặt không ít vấn đề mà bạn phải đau đầu vào đúng ngày rằm tháng Giêng. Trong khi những vấn đề dài hạn xem chừng có vẻ lạc quan thì các vấn đề ngắn hạn, trước mắt lại mang cho bạn không ít nỗi lo và cần suy tính.

Đúng ngày rằm tháng Giêng, khao khát được tập trung cho công việc thì dường như năng lượng của tuổi Sửu không được tích cực cho lắm, khiến bạn khó lòng có thể toàn tâm toàn ý với nhiệm vụ, nhất là thường xuyên bị Thiên Quan đánh lạc hướng. Hình như bạn cần phải nghỉ ngơi và nạp năng lượng hơn đấy, bởi vì hôm nay bạn có phần thiếu sức lực.

ram thang gieng 1
Tỷ Kiên khiến con giáp tuổi Sửu phải đối mặt không ít vấn đề mà bạn phải đau đầu vào đúng ngày rằm tháng Giêng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đúng ngày rằm tháng Giêng, con giáp này cần chú ý đến lời ăn tiếng nói, tránh những tình huống phát ngôn thiếu suy nghĩ, không biết kiêng nể, dễ tự rước họa vào thân. Hơn nữa, kẻ tiểu nhân luôn chực chờ sơ hở của bạn để tung tin đồn thất thiệt, ảnh hưởng đến uy tín của Tuổi Dần.

Những kế hoạch của Tuổi Dần vẫn nên đề phòng tình huống gặp phải trở ngại bởi những tác động của thị phi, bản mệnh có thể cần nhiều thời gian và công sức hơn để mọi thứ quay trở lại quỹ đạo của nó.

ram thang gieng 2
Tử vi khuyên tuổi Ngọ không nên làm việc gì lớn vào đúng ngày rằm tháng Giêng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi khuyên tuổi Ngọ không nên làm việc gì lớn vào đúng ngày rằm tháng Giêng, đặc biệt những việc như nhận chức, nhập học, khai trương,… Bởi lẽ khi hành động, bạn luôn để cảm xúc chen ngang nên thường gặp thất bại, công việc bị đứt đoạn.

Người tuổi Ngọ cần phải chú ý căn khí yếu ớt từ Mộc Dục, chuyện tiền nong đầu tư chớ có hồ đồ. Dù cơ hội tốt bày ra trước mắt cũng không được ham hố. Bởi vì Mộc Dục nằm ở giai đoạn "sức đề kháng yếu", bạn không đủ tài nguyên để theo đuổi những khoản đầu tư nặng và dài lâu. Mặt quan hệ làm ăn cẩn thận bị người khác gạ gẫm tiền bạc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau rằm tháng Giêng, 3 con giáp này tài vận tăng cao, lộc tràn vào nhà, túi tiền rủng rỉnh

Sau rằm tháng Giêng, 3 con giáp này tài vận tăng cao, lộc tràn vào nhà, túi tiền rủng rỉnh

Tử vi 12 con giáp cho thấy, 3 con giáp này tiền của tăng cao, mua nhà mặt phố, xế hộp đầy nhà, tài khoản ngân hàng 12 con số.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi rằm tháng Giêng tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay 12 con giáp tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 28 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ