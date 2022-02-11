Đúng ngày rằm tháng Giêng, 3 con giáp này công việc đứt đoạn, gặp nhiều thất bại, thị phi bao vây

Tỷ Kiên khiến con giáp tuổi Sửu phải đối mặt không ít vấn đề mà bạn phải đau đầu vào đúng ngày rằm tháng Giêng . Trong khi những vấn đề dài hạn xem chừng có vẻ lạc quan thì các vấn đề ngắn hạn, trước mắt lại mang cho bạn không ít nỗi lo và cần suy tính.

Đúng ngày rằm tháng Giêng, khao khát được tập trung cho công việc thì dường như năng lượng của tuổi Sửu không được tích cực cho lắm, khiến bạn khó lòng có thể toàn tâm toàn ý với nhiệm vụ, nhất là thường xuyên bị Thiên Quan đánh lạc hướng. Hình như bạn cần phải nghỉ ngơi và nạp năng lượng hơn đấy, bởi vì hôm nay bạn có phần thiếu sức lực.

Đúng ngày rằm tháng Giêng, con giáp này cần chú ý đến lời ăn tiếng nói, tránh những tình huống phát ngôn thiếu suy nghĩ, không biết kiêng nể, dễ tự rước họa vào thân. Hơn nữa, kẻ tiểu nhân luôn chực chờ sơ hở của bạn để tung tin đồn thất thiệt, ảnh hưởng đến uy tín của Tuổi Dần.

Những kế hoạch của Tuổi Dần vẫn nên đề phòng tình huống gặp phải trở ngại bởi những tác động của thị phi, bản mệnh có thể cần nhiều thời gian và công sức hơn để mọi thứ quay trở lại quỹ đạo của nó.

Tử vi khuyên tuổi Ngọ không nên làm việc gì lớn vào đúng ngày rằm tháng Giêng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi khuyên tuổi Ngọ không nên làm việc gì lớn vào đúng ngày rằm tháng Giêng, đặc biệt những việc như nhận chức, nhập học, khai trương,… Bởi lẽ khi hành động, bạn luôn để cảm xúc chen ngang nên thường gặp thất bại, công việc bị đứt đoạn.

Người tuổi Ngọ cần phải chú ý căn khí yếu ớt từ Mộc Dục, chuyện tiền nong đầu tư chớ có hồ đồ. Dù cơ hội tốt bày ra trước mắt cũng không được ham hố. Bởi vì Mộc Dục nằm ở giai đoạn "sức đề kháng yếu", bạn không đủ tài nguyên để theo đuổi những khoản đầu tư nặng và dài lâu. Mặt quan hệ làm ăn cẩn thận bị người khác gạ gẫm tiền bạc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.