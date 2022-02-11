Kiếp Tài cản trở, cục diện Tương Xung, 3 con giáp này ngày 12/2/2022 gặp họa phá tài, tiểu nhân hãm hại, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 11/02/2022 22:39

Tử vi ngày 12/2/202 cho thấy, 3 con giáp này gặp họa phá tài, tiểu nhân hãm hại, tiền mất tật mang vì bị Kiếp Tài cản trở, cục diện Tương Xung.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày 12/2/2022, tuổi Ngọ bị hung tinh Kiếp Tài cản trở nên cần đề phòng họa phá tài dồn dập. Con giáp này chớ nên vì một phút bốc đồng mà đầu tư mù quáng vì nghe theo lời dụ dỗ ngon ngọt của kẻ xấu. Những lời chào mời nghe có vẻ dễ dàng để kiếm tiền nhưng chẳng có món lợi nào từ trên trời rơi xuống như vậy.

Bên cạnh đó, bạn cũng nên kiểm soát thói quen chi tiêu của mình. Chính thói quen tiêu xài không kiểm soát, khiến cho tiền bạc trong nhà không ngừng thất thoát mà bạn không hề nhận ra. Hãy tiết kiệm ngay từ hôm nay để đảm bảo cho tương lai.

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Trong ngày Thổ Thủy xung khắc, Tuổi Thìn nên tránh xa những rắc rối liên quan tới chuyện tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong ngày Thổ Thủy xung khắc, Tuổi Thìn nên tránh xa những rắc rối liên quan tới chuyện tiền bạc bằng việc không hợp tác với những kẻ ranh ma, tư lợi. Họ có thể dụ dỗ bản mệnh bằng những lời mời gọi nghe rất bùi tai nhưng hãy cẩn thận.

Ngoài ra, cục diện Tương Xung xuất hiện còn cho thấy rằng người Tuổi Thìn dễ bị đâm lén sau lưng bởi những kẻ tiểu nhân vẫn luôn lăm le hãm hại bạn. Vì vậy, bản mệnh cần đề phòng với tất cả mọi người trong ngày hôm nay, tránh để lộ khuyết điểm để người khác hại mình.

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Cục diện Tương Xung xuất hiện còn cho thấy rằng người Tuổi Thìn dễ bị đâm lén sau lưng bởi những kẻ tiểu nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi hôm nay của 12 con giáp nhắc nhở con giáp tuổi Tý đừng quá ngây thơ và tin người quá. Chớ tin rằng mọi người đều có thiện chí, có ý định tốt với bạn ngày hôm nay. Cần phải học cách hồ nghi, học cách đặt dấu hỏi trước mọi vấn đề và chớ nên quá vội vàng tin cậy một ai đó.

Ngày ngũ hành xung khắc dễ gây ra những ảnh hưởng gây mất mát tiền bạc trong ngày hôm nay, vì thế, không nên bất cẩn khi làm việc liên quan đến tiền. Nếu có thể nên để sang ngày khác mới chuyển tiền bạn nhé.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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