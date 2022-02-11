Tình duyên 12 con giáp ngày 12/2/2022: Tý vô cùng suôn sẻ, Thìn hài hòa, Tuất gặp nhiều căng thẳng

Tâm linh - Tử vi 11/02/2022 21:39

Tử vi về tình duyên ngày 12/2/2022 cho thấy, 12 con giáp hãy chú ý ngày Valentine sắp tới, đây là khoảng thời gian thích hợp để các cặp đôi yêu nhau hâm nóng lại tình cảm của mình.

Tuổi Tý

Thủy – Kim tương sinh còn báo hiệu đường tình duyên vô cùng suôn sẻ, vợ chồng hòa hợp, yêu thương nhau, không còn những mâu thuẫn, giận hờn như trước nữa. Người độc thân được trao cho cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu đối tượng khác phái phù hợp với mình, dễ dàng có được tình yêu mà mình mong được.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu nhờ có ngũ hành Thổ sinh Kim nên có cơ hội gặp được quý nhân. Đối phương sẽ mang tới cho con giáp này cơ hội tìm thấy một nửa cho mình. Bản mệnh hãy mở lòng đón nhận tình yêu, chớ nên để mình vuột mất.

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Người tuổi Sửu nhờ có ngũ hành Thổ sinh Kim nên có cơ hội gặp được quý nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận tình cảm có dấu hiệu sa sút do ngũ hành xung khắc khiến bạn có cảm giác bất an. Thời điểm này bạn có thể bị dao động bởi những mối quan hệ khác nên hãy cẩn thận và chấn chỉnh chính tư duy của bạn nhé. Đừng để mọi chuyện đi quá xa khiến cho bạn phải hối hận đấy.

Tuổi Mão

Tiếc là vận trình tình cảm có thể không được tốt lắm làm giảm niềm vui trong ngày của con giáp này. Có thể do tuổi Mão cố chấp, không chịu nhận lỗi sai về mình khiến mối quan hệ mất đi sự hòa hợp.

Tuổi Thìn

Vận trình tình cảm của người tuổi Thìn hài hoà. Nhờ có cục diện Thìn Thân tam hợp mà người độc thân có thể gạt bỏ áp lực về hôn nhân mà người thân tạo ra. Con giáp này cũng đừng nên nóng vội, bởi tình yêu còn phụ thuộc vào duyên số.

Tuổi Tỵ

Cục diện tam hợp giúp cho tuổi Tỵ có thể sáng tỏ những cảm xúc của mình và nói chính xác được những điều mà bản mệnh muốn trong mối quan hệ lành mạnh, lâu dài. Thế thì đừng ngần ngại, hay băn khoăn thì bất cứ lý do nào nữa. Mở lòng để hướng đến những giá trị tích cực là lời khuyên cho bản mệnh.

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Vận trình tình cảm của người tuổi Thìn hài hoà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ dành hết tâm sức cho công việc nên không còn nhiều thời gian để ở bên cạnh nửa kia. Đây cũng là nguyên nhân dẫn tới ít nhiều cuộc xung đột, mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng.

Tuổi Mùi

Valentine sắp tới, đây là khoảng thời gian thích hợp để các cặp đôi yêu nhau hâm nóng lại tình cảm của mình. Người độc thân nếu muốn tỏ tình với người nào đó thì nên bắt tay sớm vì cơ hội thành công là rất lớn.

Tuổi Thân

Hôm nay nhiều người tuổi Thân mới yêu được đắm chìm trong chuyện tình yêu chớm nở của mình. Nhiều cặp đôi có những kế hoạch vô cùng lý tưởng để cả hai cùng có những chuyến du lịch thú vị trong năm mới này.

Tuổi Dậu

Về phương diện tình cảm, tuổi Dậu rất vui và hạnh phúc nhờ sự che chở của tam hợp, bản mệnh cảm nhận rõ hơn về sự tương tác giữa hai người. Đặc biệt, nửa kia còn là chỗ dựa tinh thần tuyệt vời khi con giáp này đối mặt với khó khăn, trở ngại trong cuộc sống.

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Về phương diện tình cảm, tuổi Dậu rất vui và hạnh phúc nhờ sự che chở của tam hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong chuyện tình cảm xuất hiện những căng thẳng giữa các cặp đôi khi hai người không tìm được tiếng nói chung trong việc giải quyết một vấn đề phát sinh trong ngày này. Thay vì tranh cãi, bạn hãy im lặng để lắng nghe hết ý kiến của đối phương và từ góc nhìn của người ấy để cảm nhận vấn đề xem sao.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi luôn cố gắng hết sức vì đối phương, sẵn sàng hy sinh để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho nửa kia của mình. Nhưng dường như đối phương lại không cảm nhận được mà còn nghĩ rằng bạn không thực sự quan tâm đến họ. Những lời nói ân cần quan tâm sẽ là phương thức hóa giải tốt nhất cho tình huống này.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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