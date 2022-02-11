Sức khỏe 12 con giáp ngày 12/2/2022: Mão cần để ý đến bữa ăn giấc ngủ, Ngọ lắng nghe cơ thể mình nhiều hơn

Tâm linh - Tử vi 11/02/2022 21:49

Tử vi về sức khỏe ngày 12/2/2022 cho thấy, 12 con giáp hãy lắng nghe những biểu hiện của cơ thể để biết mình cần phải làm gì để tốt nhất cho bản thân mình.

Tuổi Tý

Ngũ hành xung khắc khuyên tuổi Tý nên dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, bản mệnh có thể vẽ một bức tranh hoặc làm những việc có thể giúp cảm thấy vui vẻ và thoải mái hơn rất nhiều. Những hoạt động này có thể giúp bản mệnh nang cao sức khỏe tinh thần để đối mặt cho lượng công việc đang dồn nén sau Tết.

Tuổi Sửu

Thổ khí vượng khuyên tuổi Sửu nên chăm lo hơn với tình hình sức khỏe hiện tại như rèn luyện thể dục, thể thao. Thời gian vừa qua, con giáp này có phần lơ là và đây là thời điểm để con giáp này nối lại sự tập luyện để đảm bảo một cơ thể khỏe mạnh.

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Thời tiết chuyển mùa đã ảnh hưởng tới sức khỏe, lúc này bản mệnh không thể lơ là nữa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thời tiết chuyển mùa đã ảnh hưởng tới sức khỏe, lúc này bản mệnh không thể lơ là nữa, cần có những bí quyết riêng để chăm sóc bản thân. Nếu có thể thì thiền định chính là hoạt động chăm sóc bản thân tuyệt vời và hiệu quả nhất.

Tuổi Mão

Về phương diện sức khỏe, con giáp này hãy để ý đến bữa ăn giấc ngủ của mình sao cho ăn uống đủ chất và ngủ đủ giấc. Ngoài ra, trong ngày mới hôm nay là ngày không trị bệnh ở hầu, bản mệnh lưu ý để không tác động lên vị trí này.

Tuổi Thìn

Hôm nay bản mệnh cảm nhận thấy rõ ràng rằng sức khỏe của mình không được tốt, làm việc một chút là đã mệt và không thể tập trung. Bạn nên ăn nhiều hoa quả và những món ăn giúp bổ máu vì sẽ rất tốt cho việc cải thiện tình hình hiện tại của bạn đấy nhé.

Tuổi Tỵ

Cục diện Thổ Thủy xung khắc khuyên bản mệnh nên quan tâm đến tình hình sức khỏe của bản thân, nhất là với những ai mắc bệnh về dạ dày hoặc đường ruột. Nên có chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, người làm ăn hoặc công chức tránh tiệc tùng, liên hoan quá nhiều.

 

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Hãy lắng nghe những biểu hiện của cơ thể để biết mình cần phải làm gì nhé - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vấn đề sức khỏe có thể trở thành một nỗi lo lắng, khi tính hiếu kỳ dắt bạn đến việc tìm hiểu và sau đó nhận thấy một vài tín hiệu đáng ngại. Hãy lắng nghe những biểu hiện của cơ thể để biết mình cần phải làm gì nhé.

Tuổi Mùi

Sức khỏe của bản mệnh lúc này rất tốt, có nhiều tín hiệu đáng mừng cho những ai đang chữa bệnh. Nhiều người tìm được cảm hứng trong việc tập luyện và xây dựng chế độ dinh dưỡng, phù hợp cho bản thân.

Tuổi Thân

Con giáp này nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn trong ngày Kim khí vượng. Có thể vì bận rộn công việc mà bạn ăn uống thiếu khoa học, sinh hoạt kém điều độ và có những thói quen xấu khiến sức khỏe sa sút nhanh chóng.

Tuổi Dậu

Sức khỏe của bản mệnh không được tốt nhưng thời gian vừa qua bạn quá chủ quan. Bản mệnh cần phải nhận diện và bỏ ngay những thói quen xấu có hại cho sức khỏe của mình càng sớm càng tốt.

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Đối với những cảm xúc tiêu cực hay cảm giác buồn phiền của mình, tuổi Tuất nên loại bỏ chúng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đối với những cảm xúc tiêu cực hay cảm giác buồn phiền của mình, tuổi Tuất nên loại bỏ chúng bằng cách chăm chỉ luyện tập một khóa học yoga. Liệu pháp này không những giúp cho bản mệnh có sức khỏe tốt mà còn làm tan biến đi muộn phiền, căng thẳng.

Tuổi Hợi

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 12 âm lịch nhân thần ở phía ngoài khớp cổ chân, mép tóc, mắt cá ngoài chân. Bạn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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