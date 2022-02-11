Sau rằm tháng Giêng, 3 con giáp này tài vận tăng cao, lộc tràn vào nhà, túi tiền rủng rỉnh

Chính Ấn mang đến động lực nhưng cũng là thách thức cho con giáp tuổi Tuất. Tin vui là chỉ cần nỗ lực một chút là bạn có thể giải quyết chúng ổn thỏa mà thôi, vậy thì đừng căng thẳng thái quá. Hãy tin vào khả năng của chính mình.

Sau rằm tháng Giêng , Tài Tinh giúp cho túi tiền của con giáp tuổi Tuất thêm phần cải thiện, nhờ đó mà bạn có thể tiết kiệm được một khoản kha khá, tốt hơn nhiều so với thời gian trước. Cơ hội thăng chức tăng lương sẽ mau chóng tìm đến bạn trong ngày này.

Cục diện tốt trong tử vi của Tuổi Thân sau rằm tháng Giêng cho thấy bạn mong cầu việc gì cũng đều được thành đạt như ý. Nếu hôm nay là ngày thi cử thì bạn sẽ thành công và đạt kết quả cao một cách bất ngờ. Trong công việc sẽ có cơ hội được thăng quan tiến chức. Tóm lại, các việc mà bạn mơ ước đều được toại nguyện.

Sau rằm tháng Giêng cũng là thời điểm mà Tuổi Thân có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc may mắn bất ngờ ngoài dự tính. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Bạn có thể trúng số, trúng thưởng hoặc được quà tặng đáng giá. Mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn đều may mắn thuận lợi.

Sau rằm tháng Giêng cũng là thời điểm mà Tuổi Thân có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc may mắn bất ngờ ngoài dự tính - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Sau rằm tháng Giêng là thời điểm mà bản mệnh làm việc có nhiều cát khí, người tuổi Tỵ làm gì cũng có chủ kiến nhất định, vì thế mà đem tới sự thăng tiến bền vững. Tinh thần dồi dào sức sống, nghị lực và ý chí vươn lên mạnh mẽ, bạn luôn muốn tự mình hoàn thành mọi thứ.

Mặt tài vận người tuổi Tỵ sau rằm tháng Giêng có Chính Quan che chở. Tuy nhiên Chính Quan không có tác dụng nhiều trong việc kiếm tiền mà chủ yếu tốt cho mệnh này về mặt học hành, địa vị, chức vụ ... Bạn nên làm tốt công việc được giao thì đương nhiên mặt thu nhập chính cũng được bảo vệ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.