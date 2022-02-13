Hôm nay vận gặp Tương Phá nên những bạn tuổi Tý ngày cuối tuần hôm nay vẫn phải đi làm hoặc làm công việc tự do thì cẩn thận bị tiểu nhân phá đám. Đi làm hay gặp sự cố bất ngờ do kẻ khác gây ra. Có kẻ trong chỗ làm nói xấu, bịa chuyện, đặt điều vu khống hoặc đổ oan cho bạn.

Tuổi Sửu ngày hôm nay được Tam Hợp nâng đỡ nên công việc, sự nghiệp suôn sẻ hơn mọi ngày. Hôm nay nhiều bạn vẫn phải cày cuốc kiếm gạo vì thời gian tới bạn cần khá nhiều tiền. Được cái đi làm ở đâu cũng được mọi người quý, có duyên ăn nói nên buôn bán cũng may mắn, đông khách.

Tuổi Sửu ngày hôm nay được Tam Hợp nâng đỡ nên công việc suôn sẻ hơn mọi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Chính Ấn chiếu mệnh có ảnh hưởng trực tiếp tới những người sắp thi cử hoặc làm chức cao, quản lý. Bạn là người thanh liêm, chính trực nhưng đôi khi cách làm việc còn cứng nhắc, suy nghĩ còn chậm chạp nên ảnh hưởng nhiều tới công việc. Nên rèn luyện cho bản thân tính nhanh nhẹn và tập trung.

Tuổi Mão

Hôm nay Thiên Ấn chiếu mệnh nên những bạn tuổi Mão làm kỹ thuật, nghề tự do sẽ đỡ vất vả hơn những người khác, có chút thành tích nhỏ. Tuy nhiên dù có tài, có năng lực nhưng bạn khá ích kỷ, đôi khi suy nghĩ hơi bi quan nên sự nghiệp không thể tiến triển nhanh được.

Tuổi Thìn

Nhờ có cát tinh soi rọi, tuổi Dần sẽ gặp nhiều điều thuận lợi. Bản mệnh hoàn thành tốt công việc được giao, thậm chí còn không ngại giành thêm thời gian để đầu tư tìm hiểu thêm kiến thức chuyên môn.

Tuổi Tỵ

Đối phương luôn ghen tị với con giáp này nên ra sức phá hoại, tung tin đồn nhằm cản trở công việc. Chuyện thị phi bủa vây khiến bản mệnh mệt mỏi vô cùng. Tuổi Tỵ có thể sẽ đánh mất vị trí mình vất vả bao lâu mới có được chỉ vì lơ đễnh, thiếu cảnh giác trước kẻ xấu bụng kia.

Công việc của con giáp này đang có những bước tiến triển hết sức hứa hẹn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc của con giáp này đang có những bước tiến triển hết sức hứa hẹn. Bản mệnh được cấp trên và đồng nghiệp tin tưởng bởi bản mệnh bình tĩnh và sáng suốt trong cách xử lý tình huống, giải quyết những vấn đề phát sinh bất ngờ một cách hiệu quả, không đánh mất sự điềm tĩnh khiến cho mọi chuyện tồi tệ hơn.

Tuổi Mùi

Tử vi dự đoán con giáp này nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức đặt ra trong công việc do ảnh hưởng của ngũ hành tương xung. Mâu thuẫn với đồng nghiệp và cấp trên không được tháo gỡ kịp thời nên càng khiến không khí làm việc thêm căng thẳng.

Tuổi Thân

Cục diện tốt trong tử vi của Tuổi Thân trong ngày hôm nay cho thấy bạn mong cầu việc gì cũng đều được thành đạt như ý. Nếu hôm nay là ngày thi cử thì bạn sẽ thành công và đạt kết quả cao một cách bất ngờ. Trong công việc sẽ có cơ hội được thăng quan tiến chức. Nếu xin việc làm, bạn sẽ được quý nhân nâng đỡ hoặc có cơ hội tốt. Tóm lại, các việc mà bạn mơ ước đều được toại nguyện.

Tuổi Dậu

Vận trình công việc của tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra không dễ dàng. Dậu Tý tương phá nên tuổi Dậu tiến hành việc gì cũng không được như mong muốn. Con giáp này phải tự lực cánh sinh vượt qua mọi thách thức trong công việc mà không tìm được bất cứ sự giúp đỡ nào.

Dậu Tý tương phá nên tuổi Dậu tiến hành việc gì cũng không được như mong muố - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Con giáp này cần phải thẳng thắn và quyết đoán hơn. Nếu không trực tiếp giải quyết những vấn đề đang tồn đọng thì bản thân có thể đánh mất lòng tin của đồng nghiệp cũng như cấp trên. Có những lúc Tuổi Tuất đã cố gắng nhiều nhưng kết quả không được như mong đợi. Tuy nhiên đừng vội nhụt chí bởi thành quả có thể đến bất ngờ, không đoán trước được.

Tuổi Hợi

Vận trình công việc của tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra tương đối vất vả. Hung Tinh ảnh hưởng nên người tuổi này làm gì cũng không đến nơi đến chốn. Công việc chịu nhiều tác động từ bên ngoài nên nếu không giữ được sự tập trung thì khó lòng có thể hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.