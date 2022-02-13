Hung Tinh cản trở, Tỷ Kiên chiếu mệnh, 3 con giáp này ngày 14/2/2022 tài lộc đi xuống, tài chính hao hụt, tiểu nhân hãm hại, vận trình xui xẻo

Tâm linh - Tử vi 13/02/2022 23:16

Tử vi ngày 14/2/2022 cho thấy, 3 con giáp này tài lộc đi xuống, tài chính hao hụt, tiểu nhân hãm hại, vận trình xui xẻo do Hung Tinh cản trở, Tỷ Kiên chiếu mệnh.

Tuổi Tý

Theo tử vi ngày 14/2/2022, do có Hung Tinh cản trở nên vận trình tài lộc của Tuổi Tý không có nhiều biến động tốt. Công việc không mang lại kết quả nên tài chính vẫn dậm chân tại chỗ. Đây không phải là thời điểm thuận lợi nên bản mệnh phải tỉnh táo và suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định đầu tư lớn.

Bên cạnh đó, hôm nay Tuổi Tý có thể vì sự bốc đồng của mình mà khiến cho nhiều mối quan hệ xã hội đang tốt đẹp bỗng nảy sinh rắc rối, mâu thuẫn. Con giáp này không thể hiểu được tại sao bản thân có thể hành xử thiếu suy nghĩ đến vậy.

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Hung Tinh cản trở nên vận trình tài lộc của Tuổi Tý không có nhiều biến động tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tỷ Kiên chiếu mệnh không tốt cho đường sự nghiệp, công danh của những người tuổi Ngọ làm chức cao. Cấp dưới có dấu hiệu không nghe lời và phản đối bạn nhưng không nói ra. Ngày nghỉ nhưng nhiều bạn vẫn phải gánh thêm việc về nhà, việc thì nhiều không lúc nào được ngơi tay.

Vận trình tài lộc có biến động, hôm nay những người tuổi Ngọ nên thật thận trọng trong các mối quan hệ của mình. Đừng tin tưởng bất kỳ ai rồi giao phó tiền bạc cho họ. Hôm nay bạn bè thân thiết có đến tìm bạn vay tiền cũng phải cân nhắc.

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Tuổi Mão dễ gặp phải tiểu nhân, tiền bạc trong tay bị lừa gạt nhanh chóng mà chính con giáp này cũng không thể nào tưởng tượng được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão dễ gặp phải tiểu nhân, tiền bạc trong tay bị lừa gạt nhanh chóng mà chính con giáp này cũng không thể nào tưởng tượng được. Bạn cần phải cẩn trọng và sáng suốt hơn. Con giáp này có phần ngây thơ khi tin người thái quá, bạn cho rằng đối phương đang thực sự đối xử tốt với mình nên chẳng hề đề phòng chút nào.

Ngoài ra, tử vi ngày 12/2/2022 cho thấy, hung tinh vẫn đang rình rập vận tài lộc của bản mệnh. Việc tranh lợi đoạt tài có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bản mệnh chẳng thể nào tránh được. Cách duy nhất là hãy luôn thận trọng và tính toán kỹ càng để hạn chế rủi ro.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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