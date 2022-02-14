Thiên Ấn nâng đỡ, Thực Thần tương trợ, 3 con giáp này trong tuần mới từ 14/2 đến 20/2/2022, tài lộc rực rỡ, lương thưởng hậu hĩnh, thu về bạc tỷ, phúc khí đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 14/02/2022 01:55

Tử vi tuần mới từ 14/2 đến 20/2/2022 cho thấy, 3 con giáp này tài lộc rực rỡ, lương thưởng hậu hĩnh, thu về bạc tỷ, phúc khí đầy nhà nhờ có Thiên Ấn nâng đỡ, Thực Thần tương trợ.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có nhiều cơ hội vươn lên trong sự nghiệp vào tuần này. Nhờ có Thiên Ấn và Chính Ấn hỗ trợ, bạn biết đâu là thời điểm mình cần phải nhanh chóng nắm bắt để phát triển. Với người làm lãnh đạo, bạn khẳng định được vị thế của mình và khiến cấp dưới ngưỡng mộ, tin tưởng.

Theo tử vi tuần mới, tài lộc đến cuối tuần sẽ có dấu hiệu phát triển rực rỡ hơn khi Thiên Tài và Thực Thần xuất hiện. Bạn nhanh chóng nắm bắt thời cơ, dẫn đầu xu hướng nên đồng tiền chảy vào túi cũng dễ dàng hơn nhiều. Một số người thậm chí có cơ hội phát tài dựa vào may mắn của chính mình.

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Người tuổi Hợi có nhiều cơ hội vươn lên trong sự nghiệp vào tuần này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Là con giáp may mắn tuần này nên một vài vấn đề xuất hiện vào đầu tuần không thể ngăn bước người tuổi Ngọ tiến tới thành công. Ngược lại, nhờ tinh thần tích cực mà càng khó khăn, bạn lại càng hăng hái hơn.

Phương diện tài lộc có những khởi sắc rõ rệt vào thời điểm giữa tuần. Bạn nắm bắt được thời cơ làm giàu và cố gắng hết sức nên tất nhiên sẽ nhận được kết quả xứng đáng. Thậm chí, bạn không chỉ làm giàu cho chính bản thân mình mà còn làm giàu cho cả mọi người xung quanh.

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Thiên Đức tương trợ cho con giáp tuổi Tỵ thu hút tài lộc, gia tăng tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thiên Đức tương trợ cho con giáp tuổi Tỵ thu hút tài lộc, gia tăng tiền bạc, nhiều người nhận được khoản thưởng hậu hĩnh sau một năm dài không ngừng cố gắng. Hơn nữa, năm nay dường như bạn không phải chi quá nhiều cho những khoản linh tinh nên cũng tiết kiệm được kha khá.

Về mặt sự nghiệp, đối với người làm ăn kinh doanh thì đây lại là 1 tuần tài lộc cực vượng. Bạn có thể nhận được lời lãi từ những khoản đầu tư từ trước đó. Đây là tín hiệu tích cực cho năm mới, báo hiệu 1 năm suôn sẻ hơn, khắc phục được những khó khăn còn tồn tại.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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