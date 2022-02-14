Cục diện Đại Hung, Thiên Cẩu chiếu mệnh, 3 con giáp này trong tuần mới từ 14/2 đến 20/2/2022 bị tiểu nhân ghen ghét, khó khăn chồng chất, tài chính tụt dốc, gặp chuyện không may

Tâm linh - Tử vi 14/02/2022 02:10

Tử vi tuần mới từ 14/2 đến 20/2/2022 cho thấy, 3 con giáp này bị tiểu nhân ghen ghét, khó khăn chồng chất, tài chính tụt dốc, gặp chuyện không may do Cục diện Đại Hung, Thiên Cẩu chiếu mệnh.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi làm công ăn lương sẽ gặp phải khá nhiều khó khăn trong sự nghiệp vào tuần này. Có thể những thành công bạn gặt hái được khiến kẻ tiểu nhân ghen ghét và tìm cách hãm hại. Vì thế, bạn cần phải đề phòng mọi người xung quanh nhiều hơn, chớ nên quá dễ dàng đặt lòng tin vào người khác.

Theo tử vi tuần mới, cục diện Đại Hung xuất hiện là dấu hiệu cho thấy bản mệnh sẽ gặp phải khá nhiều khó khăn, vất vả trong công việc khi không được lãnh đạo và đồng nghiệp ủng hộ. Bạn phải tự lực cánh sinh trong nhiều việc, khiến tinh thần luôn căng thẳng, mệt mỏi, thậm chí nảy sinh suy nghĩ muốn bỏ cuộc.

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Cục diện Đại Hung xuất hiện là dấu hiệu cho thấy bản mệnh sẽ gặp phải khá nhiều khó khăn, vất vả trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuần này là một tuần khá vất vả với người tuổi Tuất, đặc biệt nếu bạn là người làm công ăn lương. Con giáp này sẽ gặp phải khá nhiều khó khăn, vất vả trong công việc khi không được lãnh đạo và đồng nghiệp ủng hộ. Bạn phải tự lực cánh sinh trong nhiều việc, khiến tinh thần luôn căng thẳng, mệt mỏi, thậm chí nảy sinh suy nghĩ muốn bỏ cuộc.

Đáng chú ý hơn, bên cạnh bạn không thiếu những kẻ tiểu nhân tiếp cận để tìm cách hãm hại. Vì thế, bên cạnh việc tập trung cho công việc, bạn còn cần phải có lòng đề phòng mọi người, đừng tin theo lời rủ rê hoặc nịnh bợ của ai đó quá dễ dàng, đặc biệt nếu bạn đang là người lãnh đạo.

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Sao Thiên Cẩu chiếu mệnh chỉ ra dù có gặp phải nhiều rắc rối, bản mệnh cũng chớ nên suy nghĩ bi quan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Bạn có 1 tuần làm việc không được may mắn như kỳ vọng. Hãy hạn chế bản tính nóng nảy của mình, dù không hài lòng với bạn bè, đồng nghiệp thì cũng hãy nêu ý kiến nhẹ nhàng, chớ nên nảy sinh mâu thuẫn không đáng có.

Sao Thiên Cẩu chiếu mệnh chỉ ra dù có gặp phải nhiều rắc rối, bản mệnh cũng chớ nên suy nghĩ bi quan, hoặc cố gắng quá sức rơi vào tình trạng lao lực. Bạn cần phải cân bằng cảm xúc của mình cũng như cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, cũng không nên ôm hết việc vào người.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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