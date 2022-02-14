Sức khỏe 12 con giáp ngày 15/2/2022: Sửu hạn chế những cảm xúc tiêu cực, Mão nên chú ý đến tim

Hôm nay, bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe , đặc biệt là các bệnh về xương khớp ở người già và người làm công việc bàn giấy. Bản mệnh nên vận động vừa phải và không nên ngồi làm việc quá lâu một chỗ.

Bản mệnh nên hạn chế những cảm xúc tiêu cực, gây ảnh hưởng đến bầu không khí xung quanh. Nếu cảm thấy mệt mỏi, bạn nên cho bản thân mình được nghỉ ngơi, không nên cố gắng làm việc gì quá sức.

Bản mệnh nên hạn chế những cảm xúc tiêu cực, gây ảnh hưởng đến bầu không khí xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Hôm nay sức khỏe cần chú ý bệnh như ho hen, khó thở. Tử vi đoán rằng có thể do bạn thường sống trong căng thẳng, không dám lao động nặng nhọc, gầy yếu, xanh xao, có thể dẫn tới tổn thương phổi và suy tim, sức khỏe ngày càng suy kiệt.

Tuổi Mão

Hôm nay tuổi Mão nên chú ý đến sức khỏe của tim. Tim suy dẫn tới hiện tượng không thể nằm thẳng, khi nằm thẳng thì hô hấp khó khăn. Bạn nên dưỡng sinh tim, giữa trưa nên nghỉ ngơi. Không cần ngủ quá lâu, bạn chỉ cần ngủ 10 phút là đủ, cũng rất tốt cho tim. Giải trừ mệt mỏi tăng cường sức khỏe.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn hôm nay cần thận trọng với chứng khát nước, chủ yếu do âm khó ẩm nhiều, ngũ tạng bốc hỏa. Thận trọng do dương khí trong tỳ thận không đủ, nước trong cơ thể không chuyển hóa. Bạn có thể uống nước cam thảo, các loại nước ép để trị cảm giác khát nước.

Tuổi Tỵ

Mặt sức khỏe hôm nay có ngũ hành Thổ khắc Thủy khiến mệnh chủ yếu nhược. Người tuổi Tỵ có thể sử dụng phương pháp xoa bóp vuốt trán đơn giản. Bận dùng hai ngón tay cái hoặc ngón trỏ và ngón giữa vuốt từ giữa trán sang hai bên đến tận huyệt thái dương, làm 30 lần thì đầu óc sẽ thoải mái hơn đó!

Người tuổi Ngọ nên ăn nhiều thực phẩm có tác dụng thanh lọc phổi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ nên ăn nhiều thực phẩm có tác dụng thanh lọc phổi. Như trái cây hoặc rau quả có màu trắng như củ cải trắng, rau cải thảo, nấm trắng, nấm kim châm, củ sen, quả lê tươi, củ sắn, mía....

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có thể nấu nước lá lốt với muối để ngâm chân phòng ngừa bệnh giãn tĩnh mạch, hay nấu nước lá lốt để nguội uống hàng ngày thay nước. Hoặc dùng lá lốt chế biến món ăn hàng ngày đều mang lại hiệu quả tốt cho sức khỏe.

Tuổi Thân

Về sức khỏe, bạn bôn ba nhiều nơi, làm việc hết mình mà không ăn uống đầy đủ. Điều này trực tiếp ảnh hưởng đến dạ dày và sau đó là sức khỏe tổng thể, năng suất làm việc của bạn. Tuổi Thân nên dành thời gian của mình cho việc ăn uống và nghỉ ngơi điều độ, hạn chế ăn đồ ăn nhanh, các thực phẩm cay nóng và đồ không tốt cho sức khỏe.

Tuổi Dậu

Với năng lượng tràn đầy, bạn sẽ cảm thấy bản thân có thể hoàn thành bất cứ điều gì, vì vậy hãy tận dụng tối đa nguồn năng lượng này để tạo ra những bước tiến quan trọng trong sự nghiệp. Nếu thời gian còn tồn đọng việc gì thì nay là lúc để tuổi Dậu giải quyết.

Tuổi Tuất hãy lựa chọn rau chân vịt cho bữa ăn bổ gan của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất hãy lựa chọn rau chân vịt cho bữa ăn bổ gan của bạn. Nó được mệnh danh là vua của các loại rau vì giá trị dinh dưỡng cao. Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng rau chân vịt có tác dụng trong việc ngừa ung thư.

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày 15/2/2022, hôm nay con giáp này cần phải chú ý hơn đến tình hình sức khỏe của mình. Không nên lơ là những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể chỉ vì công việc quá bận rộn. Tập thể dục, thể thao là cách rất tốt để bảo vệ sức khỏe.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.