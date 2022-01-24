Từ giờ đến hết tháng Chạp, 3 con giáp này được Quý Nhân dẫn lối, mở ra chương mới của vận mệnh, vinh hoa cát lộc không kể xiết

Tâm linh - Tử vi 24/01/2022 23:00

Tử vi dự báo, 3 con giáp này được Quý Nhân dẫn lối, mở ra chương mới của vận mệnh, vinh hoa cát lộc không kể xiết từ giờ đến hết tháng Chạp.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi thông minh sắc sảo, tài trí hơn người, có con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích nhạy bén. Con giáp này khá bảo thủ, đây vừa là nhược điểm, nhưng lại cũng có lúc là ưu điểm. Vì nếu ý tưởng của tuổi Mùi đúng hướng, họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài, tận tâm đi đến tận cùng, từ đó có được thành công lớn.

Từ giờ đến hết tháng Chạp, con giáp này sẽ được soi chiếu về tài lộc, đường kiếm tiền rộng mở, khách hàng liên tục tìm đến, vì thế phát huy được hết lợi thế của mình. Trong 10 ngày tới, người tuổi Mùi có vận quý nhân, luôn được giúp sức nên làm gì cũng hiệu quả hơn.

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Theo tử vi, từ giờ đến hết tháng Chạp là khoảng thời gian những chú Trâu có thể tiến xa hơn trong lĩnh vực sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có tính cách ổn định, tự tin. Họ là những người rất biết sử dụng trí tuệ của mình, bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Họ làm gì cũng chú ý đến các quy tắc và luôn nỗ lực chăm chỉ, không ngại gian khó.

Theo tử vi, từ giờ đến hết tháng Chạp là khoảng thời gian những chú Trâu có thể tiến xa hơn trong lĩnh vực sự nghiệp. Người tuổi Sửu được dự báo có quý nhân chỉ đường dẫn lối nên có khó khăn sẽ nhanh chóng được tháo gỡ, dễ dàng đạt được mục tiêu của mình. Không chỉ vậy, thu nhập cả chính và phụ cũng tăng lên trông thấy, cuộc sống không còn áp lực như trước.

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Từ giờ đến hết tháng Chạp, con giáp này sẽ được soi chiếu về tài lộc, đường kiếm tiền rộng mở, khách hàng liên tục tìm đến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi, những người tuổi Dậu rất giỏi làm ăn. Người tuổi này vốn đại diện cho sự năng động, nhiệt tình và kiêu hãnh. Bất kể việc gì khó khăn, khi giao cho người tuổi Dậu cũng sẽ được giải quyết một cách mỹ mãn. Thời gian gần đây, con giáp này gặp phải không ít chật vật, vận khí thất thường, vận may không được tốt lắm.

Tuy nhiên từ giờ đến hết tháng Chạp, người tuổi Dậu tài vận tăng cao, làm gì cũng nhiều phần suôn sẻ hơn trước. Không những tài lộc được cải thiện, sự nghiệp của người tuổi này cũng thuận lợi hơn nhiều, dù làm việc trong lĩnh vực gì cũng dễ cầu được ước thấy. Nhìn chung, nếu biết nắm lấy cơ hội tốt này, tuổi Dậu hoàn toàn có thể làm nên bước đột phá.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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