Từ đây đến giữa tháng 5, 3 con giáp đón cơn mưa tiền tỷ, đổi đời thành tỷ phú, sự nghiệp hanh thông, lộc lá xum xuê, tương lai xán lạn

Tâm linh - Tử vi 02/05/2023 16:58

Con giáp tuổi này cũng gặp được quý nhân, công việc thuận buồm xuôi gió, cuộc sống hanh thông, hạnh phúc.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu bề ngoài có vẻ ít nói, chậm chạp nhưng thực ra họ là người rất khôn khéo. Con giáp này dám thử thách bản thân và không ngại nhận những nhiệm vụ khó nhằn.

Họ sớm nhận thức được những khuyết điểm của bản thân, từ đó rút ra bài học và cố gắng hết sức mình để hoàn thiện bản thân. Người tuổi Sửu may mắn nhận được nhiều cơ hội trong công việc. Một số người sẽ được cấp trên đề bạt, nhận nhiệm vụ mới.

Trong khi đó, một số con giáp tuổi Sửu có thể sẽ bắt đầu một chuyến công tác xa, có thể ký được hợp đồng có giá trị. Khi có cơ hội đến với mình, con giáp này cần tập trung cao độ, nỗ lực hết mình để đạt được thành quả như như mong đợi. Rất có thể, người tuổi Sửu sẽ đạt được những thành tựu bất ngờ, đến chính họ cũng chẳng thể tin.

Từ đây đến giữa tháng 5, 3 con giáp đón cơn mưa tiền tỷ, đổi đời thành tỷ phú, sự nghiệp hanh thông, lộc lá xum xuê, tương lai xán lạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi rất được lòng người, dịu dàng lại tốt bụng. Nếu còn độc thân, con giáp này sẽ thu hút được nhiều sự chú ý từ người khác phái. Xung quanh họ có nhiều người vây quanh. Trong công việc, người tuổi Hợi rất cầu tiến.

Dù xuất phát điểm khiêm tốn, con giáp này rất ham học hỏi và may mắn được quý nhân giúp đỡ. Trong tương lai, con giáp này cần mạnh dạn hơn nữa trong việc tìm kiếm những cơ hội cho riêng mình.

Người tuổi Hợi sẽ thể hiện năng lực của mình trong công việc. Họ có cơ hội hiện thực hóa nhiều ý tưởng mà mình đã ấp ủ bấy lâu nay. Con giáp tuổi này cũng gặp được quý nhân, công việc thuận buồm xuôi gió, cuộc sống hanh thông, hạnh phúc.

Từ đây đến giữa tháng 5, 3 con giáp đón cơn mưa tiền tỷ, đổi đời thành tỷ phú, sự nghiệp hanh thông, lộc lá xum xuê, tương lai xán lạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi tính tình cởi mở, thẳng thắn bộc lộ suy nghĩ của mình trước mặt mọi người. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thất bại nhưng con giáp này vẫn đủ dũng khí để theo đuổi ước mơ và mục tiêu mà mình đã đề ra trước.

Những người thuộc con giáp này hầu như không ngại khó ngại khổ. Con giáp này rất thích trải nghiệm những điều mới mẻ, mong rằng mình có thể đạt được điều gì đó mỗi ngày. Họ không tính đếm đến chuyện được mất mà luôn nỗ lực hết mình.

Con giáp tuổi Mùi nhận được những cơ hội tốt để khẳng định bản thân. Đó có thể là công việc hoàn toàn mới hoặc là một dự án công việc phù hợp với bản thân. Những người kinh doanh cũng có cơ hội đầu tư kinh doanh sinh lời. Hãy xem xét, cân nhắc kỹ trước mỗi cơ hội để đạt được những thành công trong tương lai.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

Trúng số độc đắc vào đúng 12h trưa ngày 2/5, 3 con giáp vượt qua vận xui, rước hên vào nhà, làm ăn xuôi thuận, thành công trải thảm hồng

Trúng số độc đắc vào đúng 12h trưa ngày 2/5, 3 con giáp vượt qua vận xui, rước hên vào nhà, làm ăn xuôi thuận, thành công trải thảm hồng

Sự nghiệp của họ phát triển khá nhanh, mọi việc tiến triển thuận lợi hơn. Người tuổi này sẽ nhanh chóng cải thiện điều kiện kinh tế của mình, sống khấm khá, sung túc hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi tháng 5 dương lịch

TIN MỚI NHẤT

Thấy người ăn xin bên đường, tôi tiện tay cho vài đồng rồi bàng hoàng khi nhìn rõ khuôn mặt

Thấy người ăn xin bên đường, tôi tiện tay cho vài đồng rồi bàng hoàng khi nhìn rõ khuôn mặt

Tâm sự 3 phút trước
Thấy lông mèo dính trên áo chồng, vợ âm thầm theo dõi rồi phát hiện bí mật bất ngờ

Thấy lông mèo dính trên áo chồng, vợ âm thầm theo dõi rồi phát hiện bí mật bất ngờ

Tâm sự 5 phút trước
Nửa đêm nghe tiếng lục đục dưới bếp, nàng dâu cầm gậy bước xuống và chết lặng trước cảnh tượng

Nửa đêm nghe tiếng lục đục dưới bếp, nàng dâu cầm gậy bước xuống và chết lặng trước cảnh tượng

Tâm sự 16 phút trước
Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Mẹ chồng đưa 30 triệu mua điện thoại, dâu trẻ mừng rỡ rồi chết lặng trước cái tát không hiểu vì sao

Mẹ chồng đưa 30 triệu mua điện thoại, dâu trẻ mừng rỡ rồi chết lặng trước cái tát không hiểu vì sao

Tâm sự 22 phút trước
Mẹ chồng cho 30 triệu mua điện thoại mới, dâu trẻ hí hửng đi mua rồi bật khóc vì cái tát bất ngờ

Mẹ chồng cho 30 triệu mua điện thoại mới, dâu trẻ hí hửng đi mua rồi bật khóc vì cái tát bất ngờ

Tâm sự 23 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Nhận chục cây vàng ngày cưới, nàng dâu tưởng “đổi đời” nhưng nhanh chóng nhận ra điều bất thường

Nhận chục cây vàng ngày cưới, nàng dâu tưởng “đổi đời” nhưng nhanh chóng nhận ra điều bất thường

Tâm sự 30 phút trước
Cưới vợ hiền như ý, người đàn ông cay đắng nhận ra mình đã tự đẩy mình vào cảnh khó

Cưới vợ hiền như ý, người đàn ông cay đắng nhận ra mình đã tự đẩy mình vào cảnh khó

Tâm sự 35 phút trước
Vợ trẻ hạnh phúc khi nhận nhẫn kim cương trăm triệu, nào ngờ lời chúc của chồng khiến cô điếng người

Vợ trẻ hạnh phúc khi nhận nhẫn kim cương trăm triệu, nào ngờ lời chúc của chồng khiến cô điếng người

Tâm sự 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to