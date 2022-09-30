Từ 8h sáng 30/9/2022, Song Tài tới nhà phát lộc, 3 con giáp này trúng lớn đến 100 tỷ, vận mệnh vượng sắc bùng nổ, công danh sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 05:35

Xin chúc mừng những con giáp may mắn sau đây từ 8h ngày 30/9/2022 hái lộc không ngừng nghỉ, vận tài đỏ rực từ tiền bạc đến sự nghiệp.

Tuổi Dần

Theo tử vi từ 8h ngày 30/9/2022, Tam Hợp mang lại cho con giáp tuổi Dần cảm giác hạnh phúc mà bao lâu nay bạn mong chờ, hai người dành cho nhau sự quan tâm thật lòng và cũng rất ý thức trong việc làm mới tình cảm. Người độc thân có thể tìm được người để chia sẻ, trò chuyện trong lúc này.

Từ 8h sáng 30/9/2022, Song Tài tới nhà phát lộc, 3 con giáp này trúng lớn đến 100 tỷ, vận mệnh vượng sắc bùng nổ, công danh sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ có Thiên Ấn mà khả năng sáng tạo của tuổi Dần đã gây ấn tượng mạnh với mọi người xung quanh. Trực giác nhạy bén và sự tinh tế bẩm sinh cũng đóng góp nhiều cho hiệu quả công việc của bạn. Bạn sẽ có một ngày trên cả tuyệt vời!

Tài vận từ 8h sáng 30/9/2022 của người tuổi Dần cũng lên vun vút, có nhiều cơ hội cho bạn kiếm tiền, chỉ cần chăm chỉ chắc hẳn sẽ thu trái ngọt.

Tuổi Dậu

Từ 8h sáng 30/9/2022, Song Tài tới nhà phát lộc, 3 con giáp này trúng lớn đến 100 tỷ, vận mệnh vượng sắc bùng nổ, công danh sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu luôn có tính cách rất độc lập. Họ không chỉ có đầu óc thông minh mà còn có khả năng biến các ý tưởng thành hành động thực tế.

Khi họ có ý tưởng thì họ sẽ hành động ngay, không bao giờ chậm trễ, không tốn nhiều thời gian suy nghĩ. Đối với con giáp tuổi Dậu, thay vì cân nhắc xem việc này có đáng làm hay không thì nên dùng hành động thực tế để thu được kết quả.

Vì vậy, trong sự nghiệp, những người tuổi Dậu luôn có thể dùng chính sự cống hiến và sức mạnh vững chắc của mình cùng sự chăm chỉ, nỗ lực nắm bắt cơ hội để thu được kết quả như ý.

Tuổi Ngọ

Theo các chuyên gia phong thủy, từ 8h ngày 30/9/2022 nếu phải chọn ra 1 con giáp được Thần tài ưu ái, quý nhân chiếu cố, tiền bạc lúc nào cũng dư dả, gặp thuận lợi may mắn đủ đường thì đó nhất định là tuổi Ngọ.

Từ 8h sáng 30/9/2022, Song Tài tới nhà phát lộc, 3 con giáp này trúng lớn đến 100 tỷ, vận mệnh vượng sắc bùng nổ, công danh sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ 8h ngày 30/9/2022 bản mệnh này lại có vận quý nhân vượng, đi đến đâu cũng có người yêu mến, trợ giúp, dù có gặp trở ngại gì thì cũng nhanh chóng được khơi thông, kết quả cuối cùng vẫn thỏa nguyện, lợi nhuận thậm chí còn vượt xa cả mong đợi của họ, sự nghiệp cũng dễ bề thăng tiến.

Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, người tuổi Ngọ có thể cũng sẽ có thêm một vài nguồn thu khác như kinh doanh tay trái, đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu… Những kênh đầu tư này mang tới nguồn tiền thụ động ổn định, chất lượng cuộc sống của họ vì thế mà ngày càng được cải thiện, chi tiêu cũng dư dả thoải mái hơn trước.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Bước sang tháng 10, 3 con giáp may mắn bùng nổ, Thần tài ngự trên két, vàng rót vào túi ầm ầm, công danh sự nghiệp thăng hoa vượt bậc

Bước sang tháng 10, 3 con giáp may mắn bùng nổ, Thần tài ngự trên két, vàng rót vào túi ầm ầm, công danh sự nghiệp thăng hoa vượt bậc

Bước sang tháng 10, 3 con giáp sau đây sẽ có số mệnh đỏ như son khi đường sự nghiệp và tiền tài đều tăng tiến vượt trội.

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