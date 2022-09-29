Chúc mừng 3 con giáp may mắn từ 22h tối 29/9, Thần Tài gõ cửa, vàng bạc tràn vào nhà, lộc lá bùng nổ, may mắn ngất ngây

Người tuổi Mùi có bản tính hiền hòa, điềm tĩnh, chân thành, làm việc luôn lạc quan và rộng lượng. Họ là người bên ngoài luôn nhẹ nhàng và thiện lương, nhưng nội tâm sâu bên trong vô cùng mạnh mẽ. Chính những điều này giúp họ được nhiều quý nhân phù trợ vượt qua chuyện khó khăn trong cuộc sống.

Vận tài lộc của những ai tuổi Mùi đã đến khiến nhiều người xung quanh phải thán phục và đố kỵ. Mọi may mắn đều kéo đến liên tục và bao quanh lấy họ, giúp bản mệnh này “một bước lên tiên”. Nguồn thu nhập không chỉ đến từ những công việc thường xuyên mà còn nhờ các khoản thu phụ.

Trong công việc từ 22h tối 29/9, bản mệnh tuổi Mùi sẽ được cấp trên và đồng nghiệp tin tưởng. Vậy nên sẽ luôn được đánh giá cao và hiệu suất tốt hơn cả sự mong muốn, đặc biệt dễ tăng lương thưởng. Do đó, đường công danh cũng sáng lạng hơn, chỉ có tiến mà không có lùi.

Nhân duyên tốt nên người cầm tinh con Dê có nhiều mối quan hệ mới trong xã hội. Điều này giúp bản mệnh mở rộng được quy mô kinh doanh, khách hàng và đối tác cũng vì thế mà nhiều hơn. Cơ hội kiếm tiền của họ cũng vì thế mà tốt hơn giai đoạn trước rất nhiều. Nếu bạn thuộc bản mệnh này thì theo xổ số miền trung đừng nên bỏ qua giai đoạn tốt nhất này.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn được biết đến là người ngay thẳng, chân thật. Trong cuộc sống thường ngày, họ rất ít nói và thường che giấu suy nghĩ của mình. Họ rất giỏi trong việc xử lý các mối quan hệ giữa các cá nhân.

Con giáp tuổi này rất sáng tạo và giàu ý tưởng thực tiễn. Cũng bởi vì vậy, họ dễ trở thành người đứng đầu trong cơ quan, tổ chức mà họ làm việc.

Ảnh minh họa: Internet

Từ 22h tối 29/9, người tuổi Thìn làm việc gì cũng gặp được may mắn. Đường tài lộc của họ ngày càng suôn sẻ, dễ gặt hái thành công. Họ gặp được quý nhân, được người này tạo điều kiện phát triển sự nghiệp.

Con giáp tuổi Thìn nếu làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, chốt được đơn hàng lớn. Người chưa có công việc cũng nhận được công việc phù hợp. Người tuổi Thìn làm công ăn lương sẽ đạt được thành tích lớn, được cấp trên khen thưởng, kiếm về bộn tiền.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Dậu sống tích cực từ suy nghĩ đến hành động. Khi phải đối mặt với khó khăn, Dậu sẽ cố gắng vươn lên bằng chính năng lực của mình. Con giáp này là người giỏi giao tiếp nên có không ít quý nhân ở bên cạnh.

Tử vi từ 22h tối 29/9, thời gian trước Dậu vất vả bao nhiêu thì bây giờ lại có đường công danh thênh thang bấy nhiêu. Không chỉ vậy, Dậu còn có quý nhân phù trợ nên công việc ngày càng phát triển vững chắc hơn.

Thời gian này Dậu có thần tài chiếu cố, sao cát tinh chiếu mệnh nên có thể đón lộc từ quý nhân phương xa. Thời gian tới, tuổi Dậu sẽ tìm được cơ hội đổi đời, cuộc sống từ giờ tới cuối năm suôn sẻ thuận lợi.

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