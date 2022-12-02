Tình hình tài chính của người tuổi Hợi cũng có những bước tiến khả quan trong thời điểm này. Vì bản mệnh là người làm việc có trách nhiệm nên dễ được cấp trên cất nhắc hoặc được giao cho phụ trách những nhiệm vụ trọng đại.

Nếu có ý định đầu tư hay mở rộng kinh doanh, bạn nên tranh thủ ngay thời điểm này, khi có nhiều cát tinh xuất hiện thúc đẩy vận trình. Quá trình thực hiện dù có gặp phải khó khăn, con giáp này chỉ cần quyết tâm thì ắt đạt được mục tiêu.

Hãy nắm chắc cơ hội bày ra trước mắt, bạn có thể khẳng định được tài năng và chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương. Hãy tìm thời điểm thích hợp để mạnh dạn đề xuất mức lương mong muốn, tỷ lệ được cấp trên phê duyệt là rất cao.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ khá thông minh, mưu lược, làm việc gì cũng sắp xếp tỉ mỉ, không bao giờ có sơ hở.

Đương nhiên con giáp này cũng rất tự tin khẳng định năng lực của mình ở nơi làm việc, hòa đồng với mọi người, nhận được sự ủng hộ của đồng nghiệp, lãnh đạo.

Từ 7h ngày 2/12, họ sẽ không bị tụt lại phía sau ở bất kỳ giai đoạn nào, không bị kẻ xấu ngáng chân. Con giáp tuổi Tỵ sẽ gặt hái được rất nhiều của cải, cuộc sống ngày càng no đủ.

Tương lai, người tuổi Tỵ cũng không gặp chuyện đau buồn, xui xẻo, họ dần dần cải thiện được cuộc sống của mình, mỗi ngày đều vui cười, hớn hở.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, từ 7h ngày 2/12 chỉ toàn những điều suôn sẻ đến với tuổi Ngọ. Đây vốn là con giáp năng động, tháo vát, nhiệt tình trong công việc, rất biết cách tiếp thu và lắng nghe ý kiến từ những người xung quanh, đặc biệt là những thế hệ đi trước.

Được cát tinh mang đến cơ hội đổi đời, tuổi Ngọ tập trung toàn bộ trí lực, tâm huyết cho nhiệm vụ của mình và không ngừng học hỏi. Tinh thần cầu tiến giúp tuổi Ngọ gặp được quý nhân, thu về những mối quan hệ tốt đẹp.

Người độc thân có thể gây ấn tượng với những người khác giới nhờ vào khiếu ăn nói, năng lực của bản thân. Bạn rất dễ trở thành tâm điểm trước đám đông, đừng e ngại mà hãy cứ thể hiện cá tính vốn có.

Những người có gia đình cuộc sống hôn nhân êm ấm, thấu hiểu. Chẳng cần phải lo lắng quá nhiều về kinh tế, hai bạn hoàn toàn làm chủ được tài chính.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.