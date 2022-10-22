Người cầm tinh con Rồng nhìn chung thường hướng ngoại, cứng cỏi, không dễ dàng thỏa hiệp. Họ thuộc tuýp người hòa đồng, thân thiện. Trong số 12 con giáp , người tuổi này có chí tiến thủ, không ngừng học hỏi và nỗ lực vươn lên.

Tất nhiên, con giáp tuổi rồng có những phẩm chất hơn người. Họ có thể xoay chuyển tình thế và tự mình vượt qua khó khăn. Người tuổi Thìn gần như là người hoàn hảo và có không ít quý nhân muốn giúp đỡ bạn.

Người tuổi này thích nghi tốt với hoàn cảnh, không hay kêu ca, than vãn. Đôi khi, họ một mình gánh chịu nỗi buồn, áp lực mà không nói với ai.

Ảnh minh họa: Internet

Từ 5h sáng 23/10/2022, con giáp tuổi Thìn có tài lộc lên như diều gặp gió. Quý nhân sẽ giúp họ thăng tiến nhanh chóng. Người tuổi này làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến hoặc chuyển việc khác tốt hơn. Cơ duyên trúng số độc đắc rất cao, tuổi Thìn có thể nhận được số tiền không hề nhỏ nhờ chính địa lộc này.

Trong khi đó, con giáp này làm kinh doanh cũng gặp được bạn cùng chí hướng, nhân viên tâm huyết với công ty. Họ được dự báo sẽ làm ăn phát đạt, thu hái bộn tiền.

Tuổi Mão

Vận may cũng sẽ ghé thăm vận trình của Mão từ 5h sáng 23/10/2022. Bản mệnh được dự báo đón những chuyển biến tích cực ở phương diện công việc.

Bạn thoải mái phát huy năng lực của mình, tận dụng mọi ưu điểm và thế mạnh của bản thân để làm nên những điều tưởng chừng như không thể, tạo ra lợi thế dẫn đầu, vượt xa đối thủ.

Ảnh minh họa: Internet

Chẳng những vậy, tài lộc của con giáp này cũng rất khả quan. Con giáp này sẽ tìm thấy thêm nhiều cơ hội để hợp tác làm ăn. Hãy mạnh dạn thực hiện những kế hoạch của mình, dám nghĩ dám làm, “liều ăn nhiều”.

Tiền bạc luôn đầy ắp, khiến bạn cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Nguồn thu chính và phụ đều tăng nên dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh buôn bán cũng sẽ có một ngày khởi sắc về tài lộc.

Chẳng những vậy, phương diện tình cảm cũng được tử vi 12 con giáp dự đoán rằng thăng hạng, nở hoa khi cả hai bạn có thể tiến tới hôn nhân về chung một nhà sau khoảng thời gian tìm hiểu trước đó.

Tuổi Tuất

Từ 5h sáng 23/10/2022 là lúc con giáp tuổi Tuất có thể áp dụng những kỹ năng được trau chuốt trong thời gian qua vào công việc và đời sống cá nhân. Đừng chần chừ chờ đợi mà hãy chủ động thể hiện tài năng của mình, chắc hẳn bạn sẽ khiến rất nhiều người khâm phục đấy.

Dù làm ở lĩnh vực gì đi nữa, hãy chăm chỉ và trách nhiệm với công việc được giao, chắc chắn bạn sẽ được lãnh đạo đánh giá rất cao.

Thậm chí, nếu quyết tâm, con giáp may mắn tuần này còn tìm ra hướng đi mới giúp tập thể thoát khỏi lối mòn trước đó, đem về khoản tiền rủng rỉnh cho chính bản thân và mọi người xung quanh.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm cũng phát triển tốt đẹp hơn khi mối quan hệ giữa bạn và đối tượng tìm hiểu ngày càng trở nên sâu sắc. Hãy cởi mở trò chuyện để thấu hiểu những mong muốn của đối phương, từ đó xây dựng được tiếng nói chung.

Với các cặp đôi, bạn và nửa kia luôn trân trọng lẫn nhau, dù khó khăn ập đến cũng sẵn sàng cổ vũ, động viên nhau cùng phát triển. Gia đình là động lực để bạn không ngừng tiến về phía trước, gạt bỏ mọi chông gai.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.