Từ 5h ngày 21/12 Thần Tài cho lộc: 3 con giáp phất nhanh vù vù, tài vận hanh thông, có duyên trúng lớn, làm ăn đại vượng

Nhờ có Tam Hội giúp sức, người tuổi Dần với đầu óc thông minh nhanh nhạy có thể giải quyết thuận lợi các công việc mà cấp trên giao phó. Thậm chí bạn còn là người tiên phong dẫn dắt cả tập thể.

Bản mệnh xây dựng được quan hệ xã giao rất hài hòa nhờ có cách cư xử chừng mực. Bạn luôn biết cách kiềm chế bản thân để không hành xử nông nổi và đắc tội với bất cứ ai, ngay trong tình huống xấu nhất. Nhờ vậy, bạn còn là con giáp đáng kính trong mắt nhiều người.

Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Kiến là ngày làm hầu hết mọi việc đều tốt. Tuy nhiên, Theo cuốn “Trạch cát thần bí” thì người Trung Hoa thường không chọn ngày này để xây cất, động thổ.

Tuổi Tý

Tý là con giáp đứng đầu trong 12 con giáp, những người tuổi Tý đã có vận may từ nhỏ. Trời sinh tuổi Tý thông minh, nhanh nhẹn, dễ dàng thích ứng với hoàn cảnh. Họ làm bất cứ việc gì cũng có mục tiêu, làm việc gì cũng phải thành công, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Thậm chí, khi gặp phải khó khăn, bạn cũng sẽ nhanh chóng vực dậy được tinh thần, không bi lụy, chán nản như những người mệnh khác.

Con giáp này thường có ý thức về tiền bạc từ thuở thiếu niên, vì vậy hầu hết những người tuổi Tý đều có nhiều của cải khi còn rất trẻ. Từ 5h sáng ngày 21/12, những người tuổi Tý lại được quý nhân chiếu cố nên tài vận càng tốt hơn.

Tý có một công việc ổn định và có khả năng được thăng chức, tăng lương. Thu nhập của bạn cũng tăng lên đáng kể và có nhiều cơ hội để đầu tư. Đặc biệt, từ 5h sáng ngày 21/12, Tý có thể ký kết được một khoản hợp đồng béo bở, những người làm ăn kinh doanh sẽ buôn may bán đắt hơn so với khoảng thời gian trước, tiền sẽ chảy vào túi bạn ào ạt.

Tuổi Dậu

Trời sinh những ai mang mệnh con gà đều chăm chỉ, siêng năng, luôn có chí cầu tiến nên trong cuộc sống họ có cơ hội để vươn gây dựng cuộc sống dư dả sung túc.

Phần lớn những người tuổi Dậu không sợ bản thân khổ nhưng họ luôn sống vì người, vì trách nhiệm nên họ lúc nào cũng nỗ lực trong công việc của mình.

Tử vi từ 5h sáng ngày 21/12 cho biết cuộc sống tuổi Dậu sẽ nhận đươc nhiều điều vận may của mình đang thay đổi thế nào. Đặc biệt từ giai đoạn này trở đi, tuổi Dậu sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu, dễ dàng thăng quan tiến chức, mọi con đường đi của tuổi Dậu đều vô cùng thuận lợi. Trong thời gian này người tuổi Dậu sẽ nhận được nhiều tiền bạc, cuộc sông vô cùng viên mãn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.