Từ 3/12 đến 6/12 giàu nứt đố đổ vách: 3 con giáp vàng đeo trĩu cổ, bạc phủ đầy tay, đếm tiền mệt nghỉ, sung sướng ngất ngây

Tâm linh - Tử vi 03/12/2022 14:30

Niềm vui cập bến, những con giáp này từ 3/12 đến 6/12 có nhiều tài lộc, gặp nhiều cơ hội may mắn để kiếm thêm càng nhiều tiền.

Tuổi Mão 

Xin chúc mừng tuổi Mão là con giáp may mắn vượng phát từ từ 3/12 đến 6/12 Dương Lịch. Theo tử vi phương Đông đoán định những ngày này được coi là ngày trời đất khởi khí, khai lộc, Thần Tài rải lộc muôn nơi. 

Tuổi Mão hứng trọn lộc trời mà gặt hái được nhiều thành công ở mọi phương diện cuộc sống, nhất là với những người làm công ăn lương, được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng.

Vất vả là điều khó tránh khỏi nhưng đây lại là cơ hội tốt nhất trong tháng để bạn thể hiện tài năng, thu về khoản thưởng hời hĩnh. 

Từ 3/12 đến 6/12 giàu nứt đố đổ vách: 3 con giáp vàng đeo trĩu cổ, bạc phủ đầy tay, đếm tiền mệt nghỉ, sung sướng ngất ngây - Ảnh 1

Với những người làm kinh doanh tự do tạo ra bão đơn, làm việc quần quật cả ngày lẫn đêm nhưng lại không hề thấy mệt mỏi mà còn vui tươi, phấn khởi hơn bao giờ hết. Cứ thế phát huy thì chẳng mấy chốc bạn chiếm được ưu thế trên thị trường. 

Phương diện tình cảm lại càng hạnh phúc tràn đầy, với những người đã có gia đình sẽ có một chuyến du lịch gắn kết tình cảm giữa các thành viên cũng như để tổng kết một năm làm việc vất vả. 

Người độc thân dám mạnh dạnh bày tỏ quan điểm tình cảm của mình với người khác giới và cũng có tín hiệu tích cực phản hồi khiến bạn tự tin chủ động hơn. 

Tuổi Tuất

Từ 3/12 đến 6/12, cuộc sống của người tuổi Tuất này sẽ có những bước chuyển biến tích cực. Công việc bất ngờ gặp được nhiều điều suôn sẻ, cơ hội làm giàu hiện ngay trước mắt, việc cần làm là nắm bắt kịp thời đúng lúc.

Từ 3/12 đến 6/12 giàu nứt đố đổ vách: 3 con giáp vàng đeo trĩu cổ, bạc phủ đầy tay, đếm tiền mệt nghỉ, sung sướng ngất ngây - Ảnh 2

Tài chính được cải thiện khiến tinh thần tuổi Tuất thoải mái và phấn chấn hơn, những thay đổi nhỏ trong cuộc sống sẽ giúp ngày tháng tới viên mãn và tốt đẹp. Vận trình đang lên, con giáp đừng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần vốn có tinh thần trách nhiệm cao, luôn tỏ ra rất ổn định trong công việc nhưng họ cũng không tránh khỏi những vất vả, mệt mỏi hay cảm giác chán chường. Điều này thể hiện rõ hơn khi khối lượng công việc tăng lên liên tục, họ buộc phải đầu tư nhiều thời gian, công sức hơn, khuyết thiếu các cơ hội để xả hơi và thư giãn.

Tuy vậy, tinh thần ngoan cường của người tuổi Dần cũng được bộc lộ ưu điểm. Họ kiên trì bước tiếp, tìm ra những cách hay để giải quyết vấn đề. Cũng nhờ vậy mà công việc đã có bước phát triển rõ rệt, các hạng mục được hoàn thành nhanh chóng.

Từ 3/12 đến 6/12 giàu nứt đố đổ vách: 3 con giáp vàng đeo trĩu cổ, bạc phủ đầy tay, đếm tiền mệt nghỉ, sung sướng ngất ngây - Ảnh 3

Nhờ công việc thuận lợi tiến triển nên nguồn thu nhập của bản mệnh cũng ổn định, thậm chí còn tăng tiến khi cơ hội tới. Nếu biết tận dụng, cộng thêm nền móng vững chắc từ trước thì sẽ được thăng chức tăng lương.

Người tuổi Dần cũng có thể sẽ gặp được quý nhân chỉ lối dẫn đường từ 3/12 đến 6/12, gia tăng hiệu quả công việc hơn gấp nhiều lần so với thời gian phải tự mày mò. Vận may và tiền bạc cũng theo đó đổ vào tay.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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