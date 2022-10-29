Tuổi Hợi hiền lành và thường rất chịu khó, trong thực tiễn và kiên cường trong đời sống . Tuổi Hợi sớm nhận ra tầm quan trọng của việc kiếm tiền, kiến thiết xây dựng sự nghiệp và nâng cao chất lượng đời sống vật chất và ý thức của bản thân và mái ấm gia đình .

Không chỉ việc làm của bạn thuận buồm xuôi gió hơn trước nhiều mà năng lực thăng quan tiến chức cũng cao. Ở chỗ làm, tuổi Hợi sẽ nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp, sự hài lòng của cấp trên, cho nên vì thế mà thu nhập cũng tăng đáng kể.

Từ 29/10 đến 31/10 đường tài lộc sự nghiệp của tuổi Hợi cực kỳ hưng thịnh. Các thời cơ góp vốn đầu tư đến tới tấp, tình hình kinh tế tài chính cá thể cũng không thay đổi và tăng trưởng rất khả quan.

Tuổi Hợi rất có cơ duyên trúng số độc đắc trong những ngày này, vận mệnh đỏ rực có thể báo hiệu bạn sắp làm đại gia trong chớp mắt.

Nếu tuổi Hợi cảm thấy may mắn chưa mỉm cười với mình thì cũng đừng nản lòng bởi vì tuổi Hợi vốn là người chưa bao giờ thôi nhiệt huyết trong công việc cả. Chỉ cần giữ vững tinh thần đó thì may mắn và các cơ hội tốt sẽ sớm tìm đến với bạn thôi.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão thường thân thiện, hòa đồng. Xung quanh họ có nhiều bạn bè, không thiếu quý nhân. Con giáp này sống chân thành, sẵn lòng giúp đỡ mọi người khi khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

Từ 29/10 đến 31/10, họ dễ gặp được phúc báo, mưu sự tất thành. Ngay cả những lúc gặp khó khăn, con giáp này vẫn giữ được tinh thần lạc quan, tích cực, luôn tin tưởng vào ngày mai tươi sáng. Họ biết cách truyền cảm hứng và động viên những người xung quanh mình.

Con giáp này gặp nhiều thuận lợi trong công việc. Người làm kinh doanh cũng mát tay, thuận buồm xuôi gió.

Những người làm công ăn lương có thể đạt được thành tích nổi bật, được nhiều người nể phục. Họ sẽ được lãnh đạo đề bạt và có cơ hội đạt được những thành công vang dội trong tương lai.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý đón may mắn vào cuối tháng 10 này. Cơ hội bắt đầu mở ra từ ngày 29/10 này. Bạn rất dễ trúng số độc đắc, thay vận đổi đời giàu sang.

Từ 29/10 đến 31/10, dự báo con giáp tuổi Tý sẽ sớm thoát khỏi muộn phiền. Tài lộc thời gian trước bị chặn, cuộc sống vất vả, làm gì cũng không thuận. Thậm chí một số con giáp tuổi Tý còn gặp trở ngại lớn, công việc ngưng trệ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, từ cuối tháng 10 trở đi, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, người tuổi Tý sẽ dần tìm lại vận may, công việc bắt đầu khởi sắc, tài lộc cũng theo về, hầu bao căng chặt.

Bạn cũng nên chú ý tìm ra những khuyết điểm của bản thân và kịp thời điều chỉnh thì càng tốt hơn nữa để phát triể sự nghiệp. Trong vài năm tới, con giáp tuổi Tý sẽ sớm được thăng chức, tăng lương.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.