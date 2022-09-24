Từ 25/9 đến 28/9, ai ĐỎ hơn 3 con giáp này, độc lộc đại phú, giàu sang nhất vùng, làm ăn đại phát, tấn tài tấn bình an

Tâm linh - Tử vi 24/09/2022 22:15

Không chỉ vượng tài lộc, 3 con giáp sau trong khoảng từ 25/9 đến 28/9 còn đẹp đường tình duyên, gia đạo khiến người người nể phục.

Tuổi Thìn

Từ 25/9 đến 28/9, ai ĐỎ hơn 3 con giáp này, độc lộc đại phú, giàu sang nhất vùng, làm ăn đại phát, tấn tài tấn bình an - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ 25/9 đến 28/9, tuổi Thìn may mắn có đường công danh đang rất thuận lợi, đạt được những bước tiến đáng kể. Bản mệnh không quản ngại khó khăn, tập trung để nhanh chóng hoàn thành mục tiêu, đồng thời đề xuất triển khai hạng việc mới.

Kế hoạch tài chính của bản mệnh cũng đang khá suôn sẻ, làm việc lớn việc nhỏ đều có thu hoạch. Tranh thủ lúc này tuổi Thìn nên xúc tiến một vài kế hoạch kinh doanh hoặc đầu tư vào dự án mình đã tìm hiểu để sớm cải thiện thu nhập.

Tình duyên gia đọa của người tuổi Thìn cũng phất lên trông thấy, các bạn hiểu nhau hơn, hòa hợp từ suy nghĩ đến hành động nên dễ dồng cam cộng khổ, hưởng lộc sung túc.

Tuổi Mão

Từ 25/9 đến 28/9, ai ĐỎ hơn 3 con giáp này, độc lộc đại phú, giàu sang nhất vùng, làm ăn đại phát, tấn tài tấn bình an - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mão vốn thông minh, linh hoạt và có khả năng xử lý mọi tình huống khéo léo. Tuy nhiên nửa đầu năm của họ có vẻ như không mấy suôn sẻ bởi thường xuyên gặp phải những biến cố xấu. Điều này khiến cho họ có cảm giác tiêu cực, bế tắc và không lối thoát.

Nhưng giai đoạn đó đã qua rồi bởi từ giờ đến cuối năm sẽ là thời gian để những người tuổi Mão có thể thay đổi tài vận. Đặc biệt, từ 25/9 đến 28/9, họ sẽ gặp được quý nhân, không những giúp họ có cơ hội làm giàu mà còn ổn định sự nghiệp vững chắc hơn bao giờ hết. 

Tuổi Dần

Từ 25/9 đến 28/9, ai ĐỎ hơn 3 con giáp này, độc lộc đại phú, giàu sang nhất vùng, làm ăn đại phát, tấn tài tấn bình an - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đa số người tuổi Dần đều rất dũng cảm, sẵn sàng cạnh tranh và có tinh thần mạo hiểm. Vì luôn làm việc chăm chỉ và có năng lượng tích cực nên người tuổi Dần đi đâu cũng dễ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân.

Với người tuổi Dần, vận may sẽ đến bất ngờ từ 25/9 đến 28/9. Tử vi khuyên rằng những người tuổi này chỉ cần nắm bắt thật tốt cơ hội để củng cố vị trí, gặt hái được thành công.

Họ vốn có ham muốn kiếm tiền mạnh mẽ, bị cuốn hút bởi quyền lực và địa vị. Vì vậy, Dần sẽ không chấp nhận sự rảnh rỗi và nhàm chán. Bản mệnh sẽ không ngừng học hỏi và phát triển mình để có thể đạt được cả tiền bạc, địa vị và quyền lực.

Dự báo từ 25/9 đến 28/9 sẽ là lúc người tuổi Dần phải bất ngờ với bước phát triển của chính mình.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Đúng 11h thứ Bảy 24/9/2022, 3 con giáp sau mừng hết lớn vì Thần Tài phát lộc to, tài vận hanh thông, sự nghiệp thăng tiến, làm ăn phát đạt

Đúng 11h thứ Bảy 24/9/2022, 3 con giáp sau mừng hết lớn vì Thần Tài phát lộc to, tài vận hanh thông, sự nghiệp thăng tiến, làm ăn phát đạt

3 con giáp sau đây sẽ có đường sự nghiệp cũng như tài lộc phất lên phơi phới vào 11h ngày thứ Bảy 24/9 này.

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