Từ 24/10 đến 28/10: Tam Hợp Thái Tuế che chở, 3 con giáp như "Cá chép hóa Rồng", thu toàn tiền tỷ, sự nghiệp hanh thông, vàng bạc chất núi, thời tới chuẩn bị mua nhà đổi xe

Tưởng chừng tuổi Hợi luôn có cuộc sống an nhàn, hưởng lạc nhưng do Thái Bạch chiếu mệnh, đầu năm 2022 là một năm tồi tệ với con giáp này. Ốm đau, bệnh tật triền miên, chính bạn cũng không thể nhớ được mình đã dành bao nhiêu tiền cho việc thuốc men.

Bước sang giai đoạn mới từ 24/10 đến 28/10, bạn đã được nghỉ ngơi về mặt tâm lý, những khó khăn trước đó được giải quyết hoàn toàn, không những vậy bạn còn mang về cho mình một hợp đồng béo bở có được lợi nhuận khổng lồ.

Chẳng dừng lại ở đó, những con giáp này còn phải trải qua thời gian khủng hoảng vào giữa năm khi tài chính hao hụt, giảm sút, thâm hụt nặng nề khiến bạn không kịp trở tay. Đây là giai đoạn khủng hoảng nhất đối với bạn, nhưng không ai có thể giúp đỡ được bạn.

Thế nhưng, bạn vẫn nên biết cách giữ gìn sức khỏe của mình vì tài lộc tăng tiến nhưng sức khỏe của bạn thì chưa nhận được tín hiệu tốt đâu.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Được biết với tính cách nhiệt tình, hào phóng và khôn ngoan, người tuổi Thìn luôn nhận được sự yêu mến từ những người xung quanh. Tuy bị nhiều người đánh giá là “bao đồng” khi có tấm lòng lương thiện và thường xuyên giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn, thế nhưng cũng nhờ vậy mà con giáp này nhận lại nhiều cơ hội đầu tư tốt. Chỉ cần họ làm việc chăm chỉ và suy nghĩ tích cực hơn, không bỏ cuộc mỗi khi gặp vấn đề thì chuyện tiền bạc đầy túi, tăng lương thăng chức là điều không khó.

Từ 24/10 đến 28/10, con giáp này có thể mạnh dạn bắt tay vào phát triển các dự án đã được đặt ra ban đầu để có những bước thăng thiên đột phá.

Tuổi Sửu

Là một trong những con giáp phát tài thời điểm này, vận may đang ùn ùn kéo đến với tuổi Sửu ở phương diện tài chính, xua tan những nỗi lo lắng về tiền bạc của bạn trong khoảng thời gian này.

Bản mệnh được dự báo sẽ gặp may trong những vấn đề đòi hỏi sự hợp tác, thương lượng, đàm phán. Các mối quan xã giao hài hòa sẽ mang đến cho bạn nhiều cơ hội phát triển. Bạn luôn biết cách để tạo được bầu không khí dễ chịu với người đối diện, giúp quá trình trao đổi diễn ra êm đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này cũng rất thích hợp để Sửu bắt đầu khởi nghiệp hoặc mở rộng lĩnh vực kinh doanh, cho mình cơ hội kiếm tiền ngoài thu nhập từ công việc chính. Có thể ban đầu sẽ gặp chút khó khăn nhưng nếu vượt qua được thì thành quả rất đáng mong đợi.

Nếu thực sự sáng suốt và lựa chọn được lĩnh vực kinh doanh phù hợp, việc phát tài với tuổi Sửu không phải chuyện khó, chỉ cần bạn giữ cho mình sự tỉnh táo và chuyên nghiệp.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.