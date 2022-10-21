Bắt đầu từ 7h sáng 22/10/2022: 3 con giáp này dọn đường đón lộc, hộ giá Thần Tài vào nhà, tiền bạc rủng rỉnh, dư giả đến tận cuối năm

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 23:50

Những con giáp sau đây sẽ có lộc may mắn ngút ngàn từ 7h sáng 22/10, đường sự nghiệp phát triển mạnh mẽ, cơ duyên bạc vàng đỏ bừng bừng giúp bạn dễ thu lợi nhuận cao.

Tuổi Hợi

Được Lục Hợp quý nhân che chở, đường tình duyên của tuổi Hợi vô cùng lý tưởng, tinh thần bạn nhờ vậy cũng trở nên vui vẻ và tích cực ra mặt. Vợ chồng thấu hiểu và thông cảm cho những khó khăn cho nhau, cùng nhau chia sẻ để vượt qua giai đoạn khó khăn. Đôi lứa dành cho nhau sự quan tâm chăm sóc ngọt ngào, mối quan hệ bền vững.

Người độc thân có thể sẽ tìm thấy tình yêu của mình khi đào hoa nở rộ cho dù bạn cố từ chối. Khi tình yêu đã gõ cửa thì dù có trốn tránh cũng không thể thoát khỏi lưới tình đâu. Đừng vì những chuyện trong quá khứ mà tự đẩy mình ra khỏi hạnh phúc nữa nhé.

Bắt đầu từ 7h sáng 22/10/2022: 3 con giáp này dọn đường đón lộc, hộ giá Thần Tài vào nhà, tiền bạc rủng rỉnh, dư giả đến tận cuối năm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, Chính Quan cho thấy bạn đang đi những bước đúng đắn trên con đường công danh sự nghiệp của mình. Bản mệnh không cần phải nỗ lực quá nhiều vì đã có quý nhân dẫn đường chỉ lối, tìm ra cơ hội phát triển phù hợp. Nhưng đừng quá dựa dẫm vào vận may hay quý nhân nhé, tự nỗ lực bằng công sức mình thì thành công mới bền vững. 

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi là con giáp thông minh chăm chỉ, họ thường sở hữu chỉ số thông minh và chỉ số trí tuệ cảm xúc rất cao. Con giáp này có nhiều thế mạnh hơn là khuyết điểm.

Bắt đầu từ 7h sáng 22/10/2022: 3 con giáp này dọn đường đón lộc, hộ giá Thần Tài vào nhà, tiền bạc rủng rỉnh, dư giả đến tận cuối năm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mùi được biết với tính cách ngay thẳng, không thích vòng vo. Đôi khi, người tuổi này tỏ ra khá bảo thủ, cứng đầu. Người tuổi Dậu cũng rất dũng cảm, độ lượng, được nhiều người yêu quý.

Tử vi từ 7h sáng 22/10, người tuổi Mùi được dự báo sẽ bước vào thời kỳ đỉnh cao về tài lộc. Họ có những thay đổi lớn trong sự nghiệp. Có thể con giáp này sẽ thay đổi công việc hoặc có sự thăng tiến lớn trong công việc hiện tại. Trong khi đó, người ấp ủ ý tưởng kinh doanh có thể sẽ bắt đầu khởi nghiệp. Trải qua nhiều khó khăn, công việc của họ sẽ đạt được những thành quả nhất định.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thường là "phượng hoàng" trong lòng mọi người nhờ có trí óc tốt, làm việc lý trí, thông minh, lạc quan. Bạn có thể nắm bắt mọi tình hình, diễn biến ở nơi làm việc. Từ 7h sáng 22/10, vận khí đối với người tuổi Dậu còn tốt hơn, bạn không chỉ có được những điều kiện lý tưởng để phát triển vô cùng thuận lợi mà còn "va" phải khá nhiều quý nhân.

Bắt đầu từ 7h sáng 22/10/2022: 3 con giáp này dọn đường đón lộc, hộ giá Thần Tài vào nhà, tiền bạc rủng rỉnh, dư giả đến tận cuối năm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian tới, hoàn cảnh sống của người tuổi Dậu sẽ có nhiều thay đổi đáng kể, không gặp khó khăn hay trở ngại gì nhiều, có khả năng thoát nghèo nhanh chóng.

Không chỉ thu nhập tăng lên mà còn cơ hội hợp tác làm ăn với những đối tác lớn, giúp nâng cao lợi nhuận cho chính mình, đỉnh cao sự nghiệp cũng nằm trong tầm tay. Tuy vậy, đừng ngủ quên trên chiến thắng mà hãy luôn giữ một cái đầu lạnh, không ngừng cố gắng và rèn luyện bản thân hơn nữa.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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