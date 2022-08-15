Từ 16/8 - 19/8, 3 con giáp này kiểu gì cũng va phải kho vàng, tiền đổ đầy nhà, chớp mắt trở thành tỷ phú, một bước lên tiên, giàu có nức tiếng một vùng

Tâm linh - Tử vi 15/08/2022 19:02

Thời gian này, 3 con giáp dưới đây đạp trúng hố vàng, vận may ập đến bất ngờ, vạn sự như ý.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão giỏi kiếm tiền. Dù trong giàu sang hay nghèo khó, họ luôn làm việc siêng năng, không khi nào thiếu thốn. Thời gian qua, con giáp này luôn cố gắng hết mình trong sự nghiệp nhưng may mắn vẫn chưa tới. Và từ 16/8 - 19/8, người tuổi Mão sẽ gặp may mắn liên tiếp, cơ hội làm giàu sau một đêm là hoàn toàn có thể. Do đó hãy kiên trì và lạc quan để chờ thời cơ quý giá này.

Tài vận của con giáp tuổi Mão cũng sẽ tốt hơn. Nhìn chung con giáp này sẽ có cơ hội thành công lớn hơn trong bất cứ việc gì mình làm, nhanh chóng đuổi kịp đối thủ, đồng thời ngày càng nâng cao năng lực của bản thân.

Tử vi học có nói, tuổi Mão được xem là "heo vàng" may mắn, vận may của Mão sẽ lội ngược dòng, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, không những thế còn thành công ngoài mong đợi. Bên cạnh đó, tuổi Mão trong 3 ngày này có khả năng giúp gia đình thăng hoa rực rỡ, đem về nhà nhiều tài lộc và may mắn.

 

Từ 16/8 - 19/8, 3 con giáp này kiểu gì cũng va phải kho vàng, tiền đổ đầy nhà, chớp mắt trở thành tỷ phú, một bước lên tiên, giàu có nức tiếng một vùng - Ảnh 1
Vận may của Mão sẽ lội ngược dòng, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, không những thế còn thành công ngoài mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đây là con giáp được trời ban cho số mệnh giàu có, phú quý. Nhờ có tính cách độc lập, tự chủ nên người tuổi Mùi luôn biết rõ mình đang làm gì và rất cẩn trọng với mọi thứ. Tài lộc của người tuổi Mùi trong 3 ngày sắp tới nở rộ bất ngờ. Không chỉ có quý nhân giúp đỡ, chuyện gì cũng nhờ vào cố gắng của mình, tuổi Mùi thể hiện được sự quyết tâm đến cùng của mình để được thành công.

Vận may đến không ngừng khiến Mùi làm việc gì cũng xuôi chèo mát mái, hạnh phúc tràn đầy. Có quý nhân phù trợ, Mùi gặp dữ hóa lành, biến họa thành phúc, công việc suôn sẻ, lợi nhuận mang về rất lớn, con giáp này chắc chắn sẽ không bị tụt hậu.

Tuổi Mùi làm gì cũng có quý nhân phù trợ, sau một tháng tài vận lại tăng thêm một bậc, nếu giữ vững phong độ hiện tại thì có khả năng trở thành đại gia trong thời gian này, hơn nữa cuộc sống mỹ mãn đang chờ phía trước.

Từ 16/8 - 19/8, 3 con giáp này kiểu gì cũng va phải kho vàng, tiền đổ đầy nhà, chớp mắt trở thành tỷ phú, một bước lên tiên, giàu có nức tiếng một vùng - Ảnh 2
 Có quý nhân phù trợ, Mùi gặp dữ hóa lành, biến họa thành phúc, công việc suôn sẻ, lợi nhuận mang về rất lớn, con giáp này chắc chắn sẽ không bị tụt hậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Từ 16/8 - 19/8, tinh thần của người tuổi Hợi vô cùng hào hứng, tích cực, nghĩ gì làm đó, xứng đáng với những gì bỏ ra. Người tuổi Hợi sẽ được Cát Tinh hộ mệnh, tài lộc bủa vây, sự nghiệp bỗng chốc thăng hoa, tấn tới. Tử vi cho biết trong thời gian này tuổi Hợi chính là con giáp này làm đâu thắng đó, kinh doanh dễ dàng, kiếm tiền cực đỉnh.

Đặc biệt là vận trình tài lộc. Có thể nói, từ giai đoạn này trở đi thu hoạch của Hợi có thể tăng gấp đôi, càng làm việc càng kích thích được sự sáng tạo, nhờ đó mà gặt hái được nhiều thành quả.

Trong thời gian này, tuổi Hợi chỉ cần làm ăn chăm chỉ, vạch ra chí hướng rõ ràng thì chắc rằng thành công lớn đang chờ bạn phía trước. Lời khuyên cho tuổi Hợi là nên chăm chỉ nắm bắt thời cơ trước mắt để thay đổi cuộc sống của mình càng ngày càng trở nên giàu có, khấm khá hơn.

Từ 16/8 - 19/8, 3 con giáp này kiểu gì cũng va phải kho vàng, tiền đổ đầy nhà, chớp mắt trở thành tỷ phú, một bước lên tiên, giàu có nức tiếng một vùng - Ảnh 3
Người tuổi Hợi sẽ được Cát Tinh hộ mệnh, tài lộc bủa vây, sự nghiệp bỗng chốc thăng hoa, tấn tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bước qua 0h đêm nay, 3 con giáp đón 'siêu bão tài lộc', vận may bao phủ, tiền không biết để đâu cho hết, tài khoản tăng chóng mặt, trở thành đại gia tỷ đô

Bước qua 0h đêm nay, 3 con giáp đón 'siêu bão tài lộc', vận may bao phủ, tiền không biết để đâu cho hết, tài khoản tăng chóng mặt, trở thành đại gia tỷ đô

Dưới đây là 3 con giáp vận may được cải thiện, tài lộc dồi dào, tiền bạc thăng hoa, có nhiều chuyển biến tích cực.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp may mắn tử vi hôm nay tử vi thứ 2 tử vi 3 ngày tới

TIN MỚI NHẤT

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 2 giờ 38 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 3 giờ 38 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 4 giờ 8 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 4 giờ 49 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 5 giờ 51 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 6 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026