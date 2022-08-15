Đúng 10 ngày cuối tháng 7 âm lịch, 3 con giáp gặp thời chuyển vận, tiền bạc bủa vây, gánh lộc về nhà, giàu có bất ngờ, đổi đời thoát khổ thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 15/08/2022 16:59

Dưới đây là 3 con giáp may mắn hơn người, tài lộc bao vây, tiền bạc chất cao như núi.

Tuổi Sửu

Con giáp này thường không thích thể hiện quá nhiều trước mặt người khác. Tuy không nói nhiều nhưng người tuổi Sửu biết rõ mình cần làm gì. Do được cát tinh soi chiếu, nên người tuổi Sửu rất nhẹ nhàng và dễ dàng trong việc kiếm tiền, thậm chí là rất nhiều tiền.

Trong 10 ngày cuối tháng 7 âm lịch, cuộc sống của người tuổi Sửu thay đổi hoàn toàn, do được phúc tính phù hộ nên vận may liên tiếp kéo đến. Sự nghiệp thăng tiến, tình cảm thăng hoa, thu nhập tăng gấp đôi gấp ba. Đây chính là thời gian may mắn nhất trong năm của người tuổi Sửu.

Theo tử vi học, đây là thời điểm thăng hoa về tài lộc của con giáp tuổi Sửu. Được Thần tài chiếu mệnh, bản mệnh dễ có được nhiều khoản ngoài thu nhập, thậm chí phát tài sau một đêm. Người tuổi Sửu không khi nào phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc. Đặc biệt, đây sẽ là thời điểm có nhiều biến chuyển với người làm công ăn lương.

 

Đúng 10 ngày cuối tháng 7 âm lịch, 3 con giáp gặp thời chuyển vận, tiền bạc bủa vây, gánh lộc về nhà, giàu có bất ngờ, đổi đời thoát khổ thoát nghèo - Ảnh 1
Trong 10 ngày cuối tháng 7 âm lịch, cuộc sống của người tuổi Sửu thay đổi hoàn toàn, do được phúc tính phù hộ nên vận may liên tiếp kéo đến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão, cởi mở, thẳng thắn là người “nghĩ gì nói nấy”, không thích lươn lẹo. Nhưng do suy nghĩ đơn giản nên đôi khi con giáp này phải chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Được thần may mắn phù hộ nên mọi việc đều vô cùng thuận lợi, con giáp này liên tiếp nhận được tin vui đặc biệt là tin vui về tiền bạc.

Tử vi 10 ngày cuối tháng 7 âm lịch cho hay, người tuổi Mão thoát khỏi vận xui, sự nghiệp có nhiều khởi sắc. Mão cần làm việc chăm chỉ hơn nữa vì nhiều cơ hội sẽ đến với bạn. Với người tuổi Mão làm công ăn lương, bạn được cấp trên tín nhiệm và giao nhiệm vụ, trọng trách mới.

Trong thời điểm này, bản mệnh sẽ phá vỡ và vượt qua mọi cản trở để tìm ra những cơ hội mới. Hãy tận dụng nắm bắt khi có cơ hội học tập nâng cao kĩ năng, có thể vất vả song đây sẽ là những kinh nghiệm vô cùng tuyệt vời.

Đúng 10 ngày cuối tháng 7 âm lịch, 3 con giáp gặp thời chuyển vận, tiền bạc bủa vây, gánh lộc về nhà, giàu có bất ngờ, đổi đời thoát khổ thoát nghèo - Ảnh 2
Tử vi 10 ngày cuối tháng 7 âm lịch cho hay, người tuổi Mão thoát khỏi vận xui, sự nghiệp có nhiều khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn là người rất giỏi trong việc tiết chế cảm xúc, thường không biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Thời gian 10 ngày cuối tháng 7 là thời điểm may mắn, thuận lợi của con giáp này. Được sao "Thiên Đức" soi chiếu nên sự nghiệp của Thìn thăng tiến "như diều gặp gió" nên thu nhập cũng tăng lên phi mã.

Trong thời điểm này, tài vận của tuổi Thìn thăng hoa chủ yếu từ nguồn công việc chính. Bản mệnh vẫn có những nguồn thu phụ song hãy tập trung làm tốt công việc chính vì đây mới là nguồn giúp Thìn rủng rỉnh trong thời gian này.

Tuổi Thìn có Chính Âm ở bên trong 10 ngày cuối tháng 7 âm lịch để hỗ trợ công việc của bạn, giúp bạn làm việc gì cũng thuận lợi. Con giáp này thông minh, giỏi ăn nói, có năng khiếu hài hước nên đi đâu cũng gây được ấn tượng mạnh. Những người kết hợp làm ăn với bạn sẽ không cưỡng lại được lời nói đầy thuyết phục của Thìn.

Đúng 10 ngày cuối tháng 7 âm lịch, 3 con giáp gặp thời chuyển vận, tiền bạc bủa vây, gánh lộc về nhà, giàu có bất ngờ, đổi đời thoát khổ thoát nghèo - Ảnh 3
Thời gian 10 ngày cuối tháng 7 là thời điểm may mắn, thuận lợi của con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau đêm nay (18/7 âm lịch), 3 con giáp này 'gặt cả cánh đồng vàng', âm thầm giàu lên từng ngày, tha hồ vơ tiền hái lộc, may mắn giàu sang nhất thiên hạ

Sau đêm nay (18/7 âm lịch), 3 con giáp này 'gặt cả cánh đồng vàng', âm thầm giàu lên từng ngày, tha hồ vơ tiền hái lộc, may mắn giàu sang nhất thiên hạ

Sau đêm nay chính là thời điểm 3 con giáp dưới đây được Thần Tài ưu ái, phát tài từng ngày, vươn lên giàu sụ mà không ai biết.

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