Đúng 10 ngày cuối tháng 7 âm lịch, 3 con giáp gặp thời chuyển vận, tiền bạc bủa vây, gánh lộc về nhà, giàu có bất ngờ, đổi đời thoát khổ thoát nghèo

Tuổi Sửu

Con giáp này thường không thích thể hiện quá nhiều trước mặt người khác. Tuy không nói nhiều nhưng người tuổi Sửu biết rõ mình cần làm gì. Do được cát tinh soi chiếu, nên người tuổi Sửu rất nhẹ nhàng và dễ dàng trong việc kiếm tiền, thậm chí là rất nhiều tiền.

Trong 10 ngày cuối tháng 7 âm lịch, cuộc sống của người tuổi Sửu thay đổi hoàn toàn, do được phúc tính phù hộ nên vận may liên tiếp kéo đến. Sự nghiệp thăng tiến, tình cảm thăng hoa, thu nhập tăng gấp đôi gấp ba. Đây chính là thời gian may mắn nhất trong năm của người tuổi Sửu.