Tử vi 2 ngày cuối tuần (20/7 - 21/7), Thần Tài chấm sổ vàng, 3 con giáp bỗng lên đời bất ngờ, vàng bạc rủng rỉnh, ngạt thở vì 'tiền quá nhiều', tài khoản nhảy số ầm ầm, sự nghiệp phất như diều gặp gió

Con giáp tuổi Tỵ được ơn trên ban phước nên nhận được nhiều cơ hội làm ăn, không ngừng mở rộng quy mô sự nghiệp. Vốn là người chăm chỉ lại biết quý trọng thời gian nên trong 2 ngày cuối tuần sắp tới, tiền tài tuổi Tỵ may mắn kiếm về nhiều vô kể. Nhìn chung, cuộc sống sắp tới của Tỵ không có gì đáng ngại, cần bình tĩnh để nắm bắt cơ hội phát tài.

Người tuổi Mùi sẽ gặt hái được vô vàn tài lộc, cuộc sống lên hương bỗng chốc đổi đời nhanh chóng. Những người tuổi Mùi sẽ được cấp trên cất nhắc lên vị trí mới, tăng lương tăng bổng.

Thời điểm này, người tuổi Mùi có tài vận hanh thông, vận khí lên cao. Sự nghiệp của Mùi có nhiều khởi sắc. Khi cơ hội đến, con giáp này cần nhanh chóng nắm bắt để có được cuộc sống tốt đẹp.

Người tuổi Mùi sẽ gặt hái được vô vàn tài lộc, cuộc sống lên hương bỗng chốc đổi đời nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi chỉ rõ, vào 2 ngày cuối tuần sắp tới, tuổi Tuất được các vị thần may mắn chiếu cố, vì vậy hãy nhân lúc vận may đang thăng hoa hãy phát huy hết mọi ưu điểm, nỗ lực và cố gắng hết mình, vì sự giàu có đến với tuổi Tuất khá ngắn ngùi, chậm một giây là mất đi một túi tài to.

Con giáp tuổi Tuất có vận may nhân đôi, tiền tài sẽ tăng lên gấp bội. Tuất làm công việc gì cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Ngoài ra, người tuổi này làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng tốt, gặp được bạn làm ăn uy tín.

Tuổi Tuất sẽ gặp nhiều may mắn, cuộc sống của con giáp này đang bước vào giai đoạn chuyển giao, sắp gặp được quý nhân đưa đường chỉ lối nếu tuổi Tuất chịu khó đầu tư thì có thể kiếm được lời khủng. Sự nghiệp tiến triển hơn, có cơ hội mới nên nắm bắt và tài lộc cũng không ngừng gia tăng. Cần tiếp tục nỗ lực, cố gắng và chăm chỉ trong công việc vì vận may sẽ tiếp tục xuất hiện.

Con giáp tuổi Tuất có vận may nhân đôi, tiền tài sẽ tăng lên gấp bội, làm công việc gì cũng sẽ thuận buồm xuôi gió - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.