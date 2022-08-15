Tử vi 2 ngày cuối tuần (20/7 - 21/7), Thần Tài chấm sổ vàng, 3 con giáp bỗng lên đời bất ngờ, vàng bạc rủng rỉnh, ngạt thở vì 'tiền quá nhiều', tài khoản nhảy số ầm ầm, sự nghiệp phất như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 15/08/2022 13:17

Tử vi 12 con giáp chỉ rõ, 3 con giáp dưới đây có tài vận bùng nổ, tiền bạc ùa nhau vào nhà, lội ngược dòng thành công, phát tài giàu có.

Tuổi Tỵ

Con giáp tuổi Tỵ được ơn trên ban phước nên nhận được nhiều cơ hội làm ăn, không ngừng mở rộng quy mô sự nghiệp. Vốn là người chăm chỉ lại biết quý trọng thời gian nên trong 2 ngày cuối tuần sắp tới, tiền tài tuổi Tỵ may mắn kiếm về nhiều vô kể. Nhìn chung, cuộc sống sắp tới của Tỵ không có gì đáng ngại, cần bình tĩnh để nắm bắt cơ hội phát tài.

Vận số của con giáp tuổi Tỵ ngày một khởi sắc .Con giáp này làm đâu thắng đó, mưu sự tất thành. Với những người đã ấp ủ ý tưởng sáng tạo kinh doanh thương mại thì đây là thời gian tốt để họ tiến hành những sáng tạo độc đáo. Trong khi những người làm công ăn lương cũng sẽ đạt thành tích tốt, được cấp trên khen thưởng .

Tỵ còn có Chính Tài và Hoanh Tài vây quanh. Đây là 2 sao thiên về đường tài lộc nên con đường tiền bạc của Tỵ trong 2 ngày cuối tuần vô cùng hanh thông, thuận lợi. Cuộc sống của Tỵ dễ chịu hơn, làm gì cũng thuận lợi, xuôi chèo mát mái. Tỵ chỉ cần nắm bắt đúng thời cơ là sẽ "đại công cáo thành" tiền về ngập két luôn đó.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (20/7 - 21/7), Thần Tài chấm sổ vàng, 3 con giáp bỗng lên đời bất ngờ, vàng bạc rủng rỉnh, ngạt thở vì 'tiền quá nhiều', tài khoản nhảy số ầm ầm, sự nghiệp phất như diều gặp gió - Ảnh 1
Vốn là người chăm chỉ lại biết quý trọng thời gian nên trong 2 ngày cuối tuần sắp tới, tiền tài tuổi Tỵ may mắn kiếm về nhiều vô kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vào 2 ngày cuối tuần sắp tới, cung Quan Lộc của Mùi gặp cát tinh Phúc Lộc chiếu cố. Vì vậy, người tuổi Mùi sẽ có cơ hội trở thành đại gia giàu có, sở hữu tiền tỷ, nhà sang xe xịn đó. Ngoài ra, thời gian này Mùi cũng chuẩn bị tinh thần mà đón quý nhân phương xa. Đây sẽ là người mang tới cơ hội trở mình, làm giàu nhanh chóng cho Mùi.

Người tuổi Mùi sẽ gặt hái được vô vàn tài lộc, cuộc sống lên hương bỗng chốc đổi đời nhanh chóng. Những người tuổi Mùi sẽ được cấp trên cất nhắc lên vị trí mới, tăng lương tăng bổng.

Thời điểm này, người tuổi Mùi có tài vận hanh thông, vận khí lên cao. Sự nghiệp của Mùi có nhiều khởi sắc. Khi cơ hội đến, con giáp này cần nhanh chóng nắm bắt để có được cuộc sống tốt đẹp. 

Tử vi 2 ngày cuối tuần (20/7 - 21/7), Thần Tài chấm sổ vàng, 3 con giáp bỗng lên đời bất ngờ, vàng bạc rủng rỉnh, ngạt thở vì 'tiền quá nhiều', tài khoản nhảy số ầm ầm, sự nghiệp phất như diều gặp gió - Ảnh 2
Người tuổi Mùi sẽ gặt hái được vô vàn tài lộc, cuộc sống lên hương bỗng chốc đổi đời nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi chỉ rõ, vào 2 ngày cuối tuần sắp tới, tuổi Tuất được các vị thần may mắn chiếu cố, vì vậy hãy nhân lúc vận may đang thăng hoa hãy phát huy hết mọi ưu điểm, nỗ lực và cố gắng hết mình, vì sự giàu có đến với tuổi Tuất khá ngắn ngùi, chậm một giây là mất đi một túi tài to. 

Con giáp tuổi Tuất có vận may nhân đôi, tiền tài sẽ tăng lên gấp bội. Tuất làm công việc gì cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Ngoài ra, người tuổi này làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng tốt, gặp được bạn làm ăn uy tín.

Tuổi Tuất sẽ gặp nhiều may mắn, cuộc sống của con giáp này đang bước vào giai đoạn chuyển giao, sắp gặp được quý nhân đưa đường chỉ lối nếu tuổi Tuất chịu khó đầu tư thì có thể kiếm được lời khủng. Sự nghiệp tiến triển hơn, có cơ hội mới nên nắm bắt và tài lộc cũng không ngừng gia tăng. Cần tiếp tục nỗ lực, cố gắng và chăm chỉ trong công việc vì vận may sẽ tiếp tục xuất hiện.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (20/7 - 21/7), Thần Tài chấm sổ vàng, 3 con giáp bỗng lên đời bất ngờ, vàng bạc rủng rỉnh, ngạt thở vì 'tiền quá nhiều', tài khoản nhảy số ầm ầm, sự nghiệp phất như diều gặp gió - Ảnh 3
Con giáp tuổi Tuất có vận may nhân đôi, tiền tài sẽ tăng lên gấp bội, làm công việc gì cũng sẽ thuận buồm xuôi gió - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tử vi hàng ngày tử vi 12 con giáp tử vi 2 ngày cuối tuần tử vi hàng ngày

TIN MỚI NHẤT

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 2 giờ 41 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 3 giờ 41 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 4 giờ 11 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 4 giờ 53 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 5 giờ 55 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 6 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026