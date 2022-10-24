Từ 12h ngày 24/10/2022: 3 con giáp có Cát tinh trợ mệnh, tài vận lên vù vù, đại lộc ồ ạt đến, tiền thu toàn bạc tỷ, giàu sang nức tiếng cả vùng

Tâm linh - Tử vi 24/10/2022 10:10

Ngay từ 12h ngày 24/10 có 3 con giáp sẽ gặt hái nhiều niềm vui tài lộc, cực kỳ giàu có.

Tuổi Sửu

Từ 12h ngày 24/10 nhìn chung sẽ là một thời gianvô cùng tốt đẹp với người tuổi Sửu. Bản mệnh được dự báo có nhiều thay đổi mang tính tích cực.

Từ 12h ngày 24/10/2022: 3 con giáp có Cát tinh trợ mệnh, tài vận lên vù vù, đại lộc ồ ạt đến, tiền thu toàn bạc tỷ, giàu sang nức tiếng cả vùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho thấy những người tuổi Sửu năng động, nhiệt tình và cởi mở. Họ sẵn sàng thay đổi nếu thấy điều đó là tốt. Người tuổi Sửu không chấp nhận đứng mãi một chỗ. Ngược lại, họ sẵn sàng đảm nhận nhiều công việc ở nhiều vị trí khác nhau, không ngừng vận động, khám phá.

Tất nhiên, cũng có những lúc Sửu bỏ lỡ những cơ hội nhất định. Nhưng bù lại, con giáp này tích lũy được cho mình nhiều kinh nghiệm sống và những bài học quý báu.

Từ 12h ngày 24/10 hứa hẹn mở ra cho Sửu nhiều cơ hội tốt, giúp bản mệnh phát huy được khả năng của mình, tạo nên bước đột phá.

Đặc biệt, những người tuổi  Sửu làm công việc kinh doanh, nhiếp ảnh, phóng viên,… được cho là sẽ gặt hái nhiều thành công hơn cả.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất cũng không tránh khỏi một số thử thách trong cả công việc lẫn cuộc sống, đòi hỏi họ phải bình tĩnh và khéo léo để xử lý từng tình huống một.

Đa số người tuổi Tuất sống tình cảm, nhưng họ cũng rất thẳng thắn, không ngại nói lên chính kiến của mình, vì thế nhiều khi điều này lại khiến họ bị người khác hiểu lầm, mâu thuẫn cũng từ đó mà nảy sinh.

Nhất là trong các mối quan hệ ở nơi làm việc, tuổi Tuất càng cần phải chú ý, vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu nhập, cũng chính là tài lộc của họ.

Từ 12h ngày 24/10/2022: 3 con giáp có Cát tinh trợ mệnh, tài vận lên vù vù, đại lộc ồ ạt đến, tiền thu toàn bạc tỷ, giàu sang nức tiếng cả vùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, tử vi học có nói, càng về cuối năm thì vận hạn của tuổi Tuất lại càng được hóa giải nhanh chóng. Đặc biệt, từ 12h ngày 24/10 sẽ mở ra 1 giai đoạn mới nhiều tài lộc, suôn sẻ và hanh thông cho tuổi Tuất.

Được cát tinh Phi Mã – 1 sao tốt chủ về sự giàu có và của cải hậu thuẫn, tuổi Tuất có vô số các cơ hội làm giàu, có thể nói là “nhìn đâu cũng thấy tiền”. Cộng với sự chăm chỉ, nỗ lực, nhất định họ có thể xây dựng cho mình một cuộc sống đầy đủ, viên mãn như ý không chỉ cho chính bản thân, mà còn cho cả gia đình và người thân của họ.

Tuổi Dậu

Do cầm tinh những chú gà nên người tuổi Dậu thường chăm chỉ, siêng năng, luôn tập trung phát triển năng lực và mong muốn hoàn thành thật tốt công việc của bản thân. Họ không thích đùn đẩy trách nhiệm, càng không muốn nhờ vả người khác trong khi đó là trách nhiệm của mình. 

Chính tinh thần này khiến người tuổi Dậu thường tự ôm vào mình nhiều trọng trách cũng như áp lực. Tuy vậy, đó cũng là động lực để họ không ngừng phát triển, là cơ hội để dùi mài tài năng.

Khi gặp khó khăn, trắc trở, con giáp này chỉ than thở với những người thực sự thân thiết như một cách giải tỏa áp lực. Sau khi than thở, họ lại tập trung tự tìm cách giải quyết và khắc phục vấn đề. 

Từ 12h ngày 24/10/2022: 3 con giáp có Cát tinh trợ mệnh, tài vận lên vù vù, đại lộc ồ ạt đến, tiền thu toàn bạc tỷ, giàu sang nức tiếng cả vùng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Có thể thấy, họ là người biết không ngừng nỗ lực cố gắng, đồng thời nghiêm khắc với chính bản thân. Họ không đầu hàng khi vấp ngã, học hỏi để trưởng thành hơn mỗi ngày. Đây là tiền đề quan trọng để khi thời cơ đến, họ có thể bộc phát tiềm năng cá nhân.

 

Giai đoạn từ 12h ngày 24/10 chính là “thời cơ” mà những người tuổi Dậu cần phải nắm bắt. Tinh thần lạc quan, ý chí vươn lên là nhân tố không thể thiếu để làm động lực phát triển. Sự “bùng nổ” này sẽ hấp dẫn ánh mắt của quý nhân và Thần Tài, đem tới cho họ nhiều may mắn hơn. 

Khi tầm nhìn đã đủ, năng lực trong tầm tay, mỗi một cơ hội dù lớn dù nhỏ đi qua đều trở thành bước đệm để người tuổi Dậu “đổi đời”, đưa cuộc sống sang một trang mới.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi tiên tri dự báo vào 12h trưa nay, 3 con giáp này sẽ làm ăn nhuận phát không ngừng, tài vận đỏ chói cũng giúp bạn thu về tiền của trù phú nhờ những công việc tay trái.

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