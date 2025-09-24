Từ 1/10 đến 15/10 dương lịch: 3 con giáp rót lộc vào nhà, giàu có vượt bậc, vàng đeo khắp người, tiền tài lên hương

Tâm linh - Tử vi 24/09/2025 01:30

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau giàu sang chạm đỉnh, gặp thời vượng phát.

Con giáp tuổi Tuất 

Chính quan giúp sức, tuổi Tuất may mắn hơn trong công việc hiện tại, có thành tích mới xuất hiện. Đường sự nghiệp ở thời điểm hiện tại rất tốt, các mối quan hệ là yếu tố quan trọng trong sự nghiệp giúp bạn phát triển nhanh.

Những ngày không tiền giúp bạn học cách sống tối giản, biết cái gì là cần, cái gì chỉ là phù phiếm, tiết kiệm tối đa cho bản thân. Ngày này đồng tiền đối với bạn mà nói chỉ là phép thử. Người khôn ngoan là người không kiêu căng khi giàu, không gục ngã khi nghèo.

Từ 1/10 đến 15/10 dương lịch: 3 con giáp rót lộc vào nhà, giàu có vượt bậc, vàng đeo khắp người, tiền tài lên hương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Hợi 

Mọi việc lên xuống, thăng trầm theo cảm xúc của bạn. Tháng này bạn có xu hướng hành động quá cảm xúc, việc này khiến công việc không đủ phân minh. Nếu cứ để tình cảm vướng mắc, ảnh hưởng tới cuộc sống sẽ khiến bạn bị lụy và không thể làm gì.

Dù kiếm được tiền nhưng tháng này tuổi Hợi chịu ảnh hưởng bất lợi của Đại Hao. Số tiền tiêu ra khá nhiều, nhất là trong các khoản chi cho đồ có giá trị lớn, nếu không có kế hoạch từ sớm thì bản mệnh cũng rất căng thẳng.

Mâu thuẫn trong gia đình sẽ sớm được hóa giải. Nguyệt Lệnh Thai tốt cho những cặp gia đình tuổi Hợi đang mong chờ bầu bí hoặc việc sinh con thuận sẽ buồm xuôi gió. Nếu bản mệnh có kế hoạch cho những việc như trên thì hãy chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo nhé.

Ngũ Hoàng bay về phương Đông Nam, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên việc quan trọng này. 

Từ 1/10 đến 15/10 dương lịch: 3 con giáp rót lộc vào nhà, giàu có vượt bậc, vàng đeo khắp người, tiền tài lên hương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Thìn

Tuổi Thìn vốn mang khí chất vương giả, có tài lãnh đạo và quyết đoán. Tháng 10 mở ra giai đoạn vàng trong sự nghiệp của họ. Nhờ khả năng quan sát nhạy bén, tuổi Thìn nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường, tận dụng cơ hội để gặt hái thành công rực rỡ. Tài lộc cũng từ đó mà tăng trưởng ổn định, thậm chí còn thu được nhiều lợi ích nhờ tầm nhìn đầu tư độc đáo.

Vốn mang khí chất mạnh mẽ, bản lĩnh lãnh đạo và khả năng quyết đoán, họ dễ dàng nắm bắt cơ hội hiếm có. Nhờ sự nhạy bén trong quan sát, tuổi Thìn nhanh chóng nhận diện xu hướng thị trường, từ đó đưa ra lựa chọn chính xác, mang lại thành quả vượt trội. Tài vận cũng theo đà thăng tiến của công việc mà không ngừng tăng trưởng. Đặc biệt, những khoản đầu tư với tầm nhìn độc đáo sẽ sinh lời lớn, giúp tuổi Thìn dư dả, cuộc sống thêm phần vương giả.

Từ 1/10 đến 15/10 dương lịch: 3 con giáp rót lộc vào nhà, giàu có vượt bậc, vàng đeo khắp người, tiền tài lên hương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Tử vi ngày mai, thứ Tư 24/9/2025: Dần tiền phủ khắp lối, Thìn phú quý song toàn, Mão may mắn chạm đỉnh

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán đại cát đại lợi, vạn sự thuận buồm xuôi gió.

