Trước tết Trung thu, 3 con giáp này sẽ có cơ may trúng số độc đắc, giàu nứt vách, sướng đủ đường

Tâm linh - Tử vi 16/08/2022 06:06

3 con giáp dưới đây có số sướng từ trong trứng, giàu sang nứt vách, người người ghen tỵ.

Tuổi Hợi

Tử vi nói rằng vận thế của người tuổi Hợi trong năm 2022 tương đối thuận lợi. Về tổng thể, rất nhiều việc có thể diễn ra theo đúng kế hoạch mà bản mệnh đã đặt ra và không vấp phải các trở ngại quá lớn.

Trước tết Trung thu, 3 con giáp này sẽ có cơ may trúng số độc đắc, giàu nứt vách, sướng đủ đường - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Thời gian trước, tuổi Hợi gặp phải hung tinh nên vận trình có ảnh hưởng nhất định, thu nhập không đạt như kỳ vọng. Tuy nhiên, vào dịp Trung Thu tới đây, bản mệnh có cát tinh trợ lực nên vận trình khởi sắc, tài lộc đổ đến ào ào. Nhờ có phúc khí bẩm sinh, tuổi hợi thu về không ít lợi nhuận từ công việc chính, nghề tay trái cũng đem về nguồn thu không nhỏ.

Nhìn chung, trong thời gian tới, tuổi Hợi có thể ung dung tận hưởng cuộc sống sung túc, không thiếu thốn.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn thẳng thắn, lạc quan, tích cực và luôn tràn đầy sức sống. Họ không ngừng học hỏi, luôn tìm kiếm những cơ hội thăng tiến trong cuộc việc. Khi làm bất cứ việc gì, con giáp này đều lập kế hoạch kỹ lưỡng trước khi làm. Vì vậy, con giáp này ít khi mắc sai lầm.

Tuy thời trẻ, người tuổi Thìn còn gặp nhiều va vấp. Nhưng đến tuổi trung niên, họ dần đạt được những ước mơ, hiện thực hóa những kế hoạch của bản thân.

Trước tết Trung thu, 3 con giáp này sẽ có cơ may trúng số độc đắc, giàu nứt vách, sướng đủ đường - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Đối với họ, trưởng thành là một quá trình diễn ra từ từ và con giáp tuổi Thìn sẽ không vội vàng để đạt được thành công.

Trước tết Trung thu, con giáp tuổi Thìn có tài lộc dồi dào, nhận tin vui trong sự nghiệp. Người tuổi này đang muốn chuyển việc cũng tìm được công việc ưng ý.

Trong khi đó, người đi xa có thành quả mang về. Người đang ốm đau cũng gặp thầy gặp thuốc, sớm bình phục.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân có vận mệnh tốt. Dù con giáp này cũng không phải là người được sủng ái quá mức nhưng cũng luôn được gia đình yêu thương.

Từ nhỏ đến lớn, họ sống lý trí và nhạy bén, giàu tình cảm, không vì "cậy sủng mà kiêu". Vì vậy, bố mẹ và người nhà lại càng yêu thương, quan tâm, giúp đỡ con giáp này nhiều hơn.

Trước tết Trung thu, 3 con giáp này sẽ có cơ may trúng số độc đắc, giàu nứt vách, sướng đủ đường - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Mặc dù vậy, con giáp tuổi Thân sống khá độc lập. Họ chưa bao giờ nghĩ đến việc dựa dẫm vào người thân trong gia đình của mình. Tuy nhiên, đến khi con giáp này thực sự gặp khó khăn, nhất định sẽ có người nhà gánh vác bớt mối lo cho họ.

Nhờ vậy, con giáp tuổi Thân không có áp lực và lo lắng gì về cuộc sống. Họ luôn có khả năng hoàn thành mục tiêu đã đặt ra một cách suôn sẻ, đường đời đặc biệt tươi đẹp.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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