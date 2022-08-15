Cuối tháng 8 dương, 3 con giáp ăn lộc trời ban, một bước lên tiên, giàu sang nhanh chóng ùa về, tha hồ hưởng phước, an khang phú quý

Từ giờ, Thìn nên chủ động nắm bắt các cơ hội xung quanh mình và cố gắng hết sức để khẳng định bản thân.

Người đầu tư kinh doanh có thể thu được một khoản kha khá nhờ những quyết định đúng đắn. Thìn hiểu được đâu là thế mạnh của mình và phát huy kịp thời. Nếu biết cách tổ chức, sắp xếp khoa học thì Thìn còn kiếm được nhiều hơn nữa.

Con giáp này đang được cấp trên chú ý, nếu phát huy được phong độ thì khả năng cuối tháng được cất nhắc hoặc tăng lương là rất cao.

Sự chăm chỉ của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng khi túi tiền rủng rỉnh, khách hàng, đối tác đều đến với bạn tấp nập không ngớt.

Tuổi Tý

Nhờ những sự nỗ lực trước đây, nửa cuối tháng 8/2022 là thời điểm tuổi Tý có thể gặt hái thành quả, tài lộc cứ thế mà kéo đến.

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Không chỉ thuận lợi trong công việc, tuổi Tý còn gặp may mắn trên con đường tình duyên. Nếu đang còn độc thân, bạn có thể sẽ tìm thấy một nửa của đời mình. Nếu như đã nên duyên cùng ai đó, đây là lúc cả hai cần vun đắp tình cảm để thêm phần gắn bó.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, những người cầm tinh con khỉ đa phần đều hiền lành, lương thiện. Bên ngoài họ khá mềm mỏng, bên trong họ cứng rắn. Họ có thể xử lý công việc với cái đầu lạnh.

Con giáp tuổi này tính tình khá rộng lượng, nhiệt tình, không chấp nhặt những chuyện cỏn con. Họ là người dám nghĩ, dám làm, không vì thấy khó khăn mà chùn bước, bỏ cuộc.

Ảnh minh họa

Cuối tháng, con giáp tuổi Thân gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Nhờ khả năng xử lý công việc nhanh nhẹn, linh hoạt, con giáp này có thể xoay chuyển tình thế, chuyển bại thành thắng. Những người làm nông nghiệp sẽ có mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt.

Người làm buôn bán cũng gặp nhiều điều may, chốt được nhiều đơn hàng. Trong chuyện tình cảm, người độc thân sẽ sớm "thoát ế", tìm được nửa kia cho riêng mình.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.