Mùa thu tiết trời mát mẻ, Nguyệt Lão se duyên 3 con giáp nữ số vận đào hoa, xua tay không hết người theo đuổi

Tâm linh - Tử vi 14/08/2022 00:08

Mùa thu, 3 con giáp nữ may mắn bất ngờ được tỏ tình hoặc cầu hôn mở ra một trang mới trong cuộc đời.

Tuổi Thìn

Với tuổi Thìn, con giáp này không quá quan trọng tiền tài, vật chất, với họ đó chỉ là thước đo ban đầu, nhưng khi đôi bên đã thắm thiết và thấu hiểu, chia sẻ cho nhau thật sự, điều họ cần là sự chân thành và viên mãn thật sự đến từ trái tim.

365 ngày trong một năm, chỉ cần hai người yêu nhau thật lòng, đồng cam cộng khổ và thấu hiểu, chia sẻ thật tâm thì con giáp nữ tuổi Thìn nguyện hi sinh tất cả vì người mình yêu.

Mùa thu tiết trời mát mẻ, Nguyệt Lão se duyên 3 con giáp nữ số vận đào hoa, xua tay không hết người theo đuổi - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Thu này, họ sẽ bén duyên, trở thành vợ chồng, họ nguyện tay trắng xây dựng mọi thứ. Không ít chàng trai chủ động bày tỏ với những cô nàng tuổi Thìn đáng yêu và dũng cảm, chân thành này, vì họ biết rằng không thể tìm được ai thay thế được những cô nàng tuổi Thìn trong lòng họ.

 

Tuổi Dần

Trong lá số tử vi của nữ tuổi Dần cho thấy trong khoảng thời gian này đào hoa đang vượng sắc. Thế nên thu này, họ được nhiều chàng trai tặng hoa tặng quà cũng không có gì là lạ cả. Điều mà khiến cho mọi người quan tâm chính là việc cô nàng tuổi Dần có khả năng cao được tỏ tình ngày hôm đó cơ.

Mùa thu tiết trời mát mẻ, Nguyệt Lão se duyên 3 con giáp nữ số vận đào hoa, xua tay không hết người theo đuổi - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Cô nàng này cần phải chỉn chu đầu tóc, váy áo của mình hôm đó nhé. Gì chứ khoảnh khắc được tỏ tình mà lại thấy không tự tin về ngoại hình thì chán lắm. Vẫn biết tình yêu không hoàn toàn do ngoại hình quyết định nhưng con gái mà, lúc nào cũng phải xinh đẹp chứ.

Tuổi Sửu

Vận đào hoa của tuổi Sửu trong trong thu này khá rực rỡ. Bản mệnh không khỏi bất ngờ khi nhận được lời tỏ tình từ người mà mình đã gần gũi, thân thiết bao lâu nay.

Tuy nhiên chính điều này khiến nhiều người tuổi Sửu phải suy xét cho chín chắn. Nếu không có tình cảm thì đừng phũ phàng từ chối kẻo khiến mối quan hệ khó duy trì như trước. Cũng đừng thể hiện theo cách nửa vời để tránh cho đối phương rơi vào cảm giác "tưởng bở".

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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