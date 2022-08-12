13/8 - ngày đại lộc với 3 con giáp này, Quý nhân, Thần tài sum họp, vận may tìm đến tận cửa, tương lai bừng sáng, sự nghiệp huy hoàng

Trong tử vi học những người tuổi Mão có khí chất phú quý và năng lược phi thường. Họ thông minh, có đầu óc kinh doanh cùng các mối quan hệ xã giao tốt.

Trong cuộc sống thì bản mệnh luôn tràn đầy năng lượng và sức sống. Dù làm trong ngành nghề nào, họ cũng đạt được thành tích tốt, sự nghiệp có thành tựu đáng nể.

Đặc biệt, ngày 13/8 những người tuổi Mão do có thần phật che chở nên không chỉ có vận thế tốt mà còn hiếm khi gặp tai họa, có thể hoàn thành tốt những việc mà bản thân muốn làm.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn rất trung thực, thẳng thắn. Họ làm việc gì cũng đàng hoàng, quang minh chính đại. Người tuổi này đa phần đều nhiều tham vọng, có nhiều ước mơ, không chịu sống an phận, thủ thường.

Con giáp này không ngại khó, ngại khổ, không ngừng nỗ lực vươn lên. Họ được dự báo sẽ đạt được những thành tích vượt trội trong những lĩnh vực mà mình theo đuổi.

Ảnh minh họa

13/8, con giáp tuổi Thìn có nhiều chuyện vui. Công việc của họ hanh thông, rộng mở hơn trước. Người làm công ăn lương sẽ tìm được công việc mới với mức lương, chế độ đãi ngộ tốt hơn.

Trong khi đó, một số người khác tìm được thêm công việc, dự án hợp tác làm ăn giúp tăng thêm thu nhập. Những người làm kinh doanh cũng gặp gỡ nhiều khách hàng, chốt được những hợp đồng có giá trị lớn. Tiền bạc, tài sản trong tay, con giáp này nhờ đó cũng nhiều lên trông thấy.

Tuổi Dậu

Đầu tháng 8 có thể không phải là những ngày may mắn dành cho bạn nhưng từ 13/8 thực chất là chuỗi ngày thành công rực rỡ. Bạn được cấp trên trọng dụng, trao cho cơ hội lớn. Dù đó là cơ hội khó khăn nhưng nếu hoàn thành tốt bạn sẽ vượt xa hơn những người đồng nghiệp khác một bậc.

Ảnh minh họa

Vận tiền bạc cũng theo công việc mà có được những khoản thu hậu hĩnh. Là người chăm chỉ, chịu khó, dù thế nào bạn cũng sẽ kiếm tiền một cách thật tích cực và tiết kiệm thật nhiều.

Tình duyên như ý, cuộc sống viên mãn, đó là điều mà tuổi Dậu luôn hài lòng với mình. Bạn có được người bạn đời tri kỉ luôn hỗ trợ bạn trong lúc khó khăn và chia sẻ ngọt bùi. Cuối tháng này, người làm kinh doanh nhận nhiều hợp đồng lớn, nhớ là phải tranh thủ tiết kiệm nhé.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm