Tử vi học có nói, Tỵ là con giáp dù phải trải qua rất nhiều thất bại, cơ cực mới chạm tay vào thành công nhưng một khi đã thành công họ sẽ giàu có không ai bì kịp. Khôn ngoan, có chí tiến thủ lại khéo léo trong đối nhân xử thế nên Tỵ gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp, là những quý nhân ngầm giúp sức cho sự nghiệp của con giáp này.

Những tháng đầu năm 2022 dù có đôi chút chông chênh vất vả nhưng từ 14 giờ 45 phút ngày mai, Tỵ chỉ việc nằm duỗi mà ăn. Mọi vận xui ở lại phía sau, nhường đường cho may mắn.

Tháng này mọi công sức của bản mệnh đã được ghi nhận, nhờ thế mà cuộc sống an vui, rực rỡ. Không những thế, bạn cũng có nhiều thời gian, năng lượng đi giúp đỡ những người xung quanh mình.

Bạn sẵn sàng mở lòng với mọi người, luôn biết lắng nghe, chịu khó thu lượm kiến thức, học thêm từ những người đi trước. Khi cái tôi được hạ bớt cũng là lúc các mối quan hệ được trở nên tốt đẹp hơn. Lúc này bạn được nhiều người yêu mến vì sự hài hước và dễ gần của mình.

Ảnh minh họa

14 giờ 45 phút ngày mai, chính Tài ghé thăm cho thấy tình hình tài chính đã ổn định và đang ngày càng tốt lên, giúp bản mệnh có cuộc sống khấm khá hơn. Tuy nhiên, có thể vì làm lụng quá nhiều, vất vả trong thời gian dài vừa qua nên sức khỏe của bản mệnh đang giảm sút.

Tuổi Dần

Dần là một trong những con giáp có nỗ lực, ý chí mạnh mẽ hàng đầu. Con giáp làm việc chăm chỉ, không sợ thất bại, sẵn sàng làm đến cùng. Tuổi Dần lại có khả năng lãnh đạo tuyệt vời, vì vậy việc con giáp nắm giữ vai trò lãnh đạo chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Ảnh minh họa

14 giờ 45 phút ngày mai chính là thời điểm tuổi Dần như con diều no gió bay cao trên con đường công danh sự nghiệp. Những năm tháng tuổi trẻ không ngừng phấn đấu, tích luỹ kinh nghiệm, tuổi Dần từng bước nâng vị thế của mình, luôn được cấp trên đánh giá cao.

Không chỉ thành công, giữ vị trí trọng yếu ở nơi làm việc, con giáp còn đầu tư, kinh doanh bên ngoài và thành công lớn. Vì bản thân tính cách tuổi Dần không bao giờ cho mình ngừng nghỉ, luôn phải vươn lên vị trí dẫn đầu. Nỗ lực, con giáp có được tất cả vinh hoa, phú quý, năm 2023 đạt đỉnh cao tiền tài, danh vọng.

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