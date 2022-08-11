Thứ Sáu (12/8): Quý nhân dẫn đường, thần Tài chỉ lối, 3 tuổi không bao giờ hết lộc, tiền bạc vây quanh, phất lên mạnh mẽ, vinh hoa phú quý rợp trời

Ngày mai, 3 con giáp dưới đây sẽ có cơ hội ôm hết tài lộc vào người, phất lên mạnh mẽ.
- 3 ngày cuối tuần (12, 13, 14/8) 3 con giáp tài lộc được mùa, tiền đồ khởi sắc, cuộc đời giàu sang, viên mãn
- 3 tuổi giàu bậc nhất thiên hạ, tháng 9 Quý nhân phù trợ, tháng 10 Thần tài theo gót, cuối năm hoan hỉ đón tấn tài tấn lộc về nhà
Tuổi Sửu
Tử vi dự báo rằng thứ Sáu (12/8), người tuổi Sửu có thể đổi đời nhờ biết cách tận dụng lợi thế có sẵn của mình. Tuổi Sửu có cát tinh nhập mệnh nên dần thoát khỏi vòng kìm kẹp của hung tinh, vận trình cải thiện, nhất là về sự nghiệp và tài lộc.
Thời gian tới chính là lúc tuổi Sửu phất lên như diều gặp gió. Những năm tháng tuổi trẻ, con giáp này không ngừng phấn đấu, tích lũy kinh nghiệm, từng bước khẳng định vị thế nên luôn được cấp trên đánh giá cao.
Khi thời điểm chín muồi, tuổi Sửu sẽ có được vinh hoa phú quý, đạt đỉnh cao tiền tài, danh vọng.
Tuổi Dần
Người tuổi Dần luôn tràn đầy sức sống, tinh thần cầu tiến, không bao giờ đầu hàng trước khó khăn. Thứ Sáu (12/8), vận thế của người tuổi Dần rất tốt, có khởi sắc hơn những tháng trước đây.
Vận may sẽ liên tiếp tìm đến họ mỗi ngày. Họ không chỉ dễ kiếm tiền làm giàu mà công việc làm đâu thắng đó. Trong tháng này, dù là trong chuyện gì người tuổi Dần đều không gặp trở ngại.
Tuổi Mùi
Trời sinh những người tuổi Mùi thông minh, chịu khó, luôn biết nắm bắt thời cơ xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn. Người tuổi Mùi luôn tin rằng mọi sự nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng. Thế nên cuộc sống dù có sóng gió chông gai, họ cũng tự mình vượt qua tất cả, lấy thất bại làm bài học, trau dồi và phát triển bản thân ngày càng mạnh mẽ.
Ngày mai, tuổi Mùi sẽ có thần tài chiếu cố nồng hậu, vận may cũng lội ngược dòng, đụng đâu có tiền đó. Chưa hết, nếu họ biết đầu tư kinh doanh thì sẽ càng giàu có, tiền vào như nước.
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