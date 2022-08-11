Vào 15h15’ ngày mai: Chúc mừng 3 con giáp CẦU TÀI ĐẮC TÀI, thỏa sức mang lộc về nhà, tiền nhiều không còn nơi cất giữ

Tuổi Mão

Vào 15h15’ ngày mai, Mão cầu gì được nấy, tài có tài, tình có tình viên mãn hơn người. Những khoảng thời gian khó khăn trước đây đã qua đi và bạn hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều tin vui khác. Mục tiêu bạn đề ra được hoàn thành xuất sắc.

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Khả năng xử lý công việc của bạn cũng tăng lên vượt trội được nhiều người thán phục. Có thể trong thời gian này, bạn sẽ được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo dẫn dắt nhóm phát triển. Mão phải thật sáng suốt, đừng đặt nặng vấn đề tình cảm của mình mà hỏng việc.

Tuổi Dần

Trong công việc, người tuổi Dần đã nhận nhiệm vụ gì chắc chắn sẽ hoàn thành việc đó rất xuất sắc, không bao giờ khiến mọi người phải lo lắng hay phiền lòng. Song, đây cũng là một trong những con giáp lận đận nhất về đường sự nghiệp.

Lý do là vì tính cách của người tuổi Dần có phần độc lập, dám nghĩ - dám làm và không biết luồn cúi trước bất cứ ai khiến họ khó hòa nhập, làm việc với nhiều người. Bù lại, tuổi Dần là người có đầu óc nhanh nhạy, biết nắm bắt cơ hội nên rất thích hợp làm ăn, kinh doanh.

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Trong công việc kinh doanh, người tuổi Dần sẽ thể hiện rõ sự quyết đoán của mình. Người tuổi Dần không bao giờ băn khoăn, do dự quá lâu trước nhiều sự lựa chọn. Còn một khi con giáp này đã đưa ra quyết định thì đa số đó là những quyết định đúng đắn, mang lại thành quả kinh tế cao. Vào 15h15’ ngày mai, Dần được gặp Quý nhân, công việc đã suôn sẻ nay còn thuận lợi trăm bề, phát tài phát lộc trong thời gian tới.

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