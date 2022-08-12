Từ 13/8 - 20/8: Ngọc hoàng mở sổ vàng, chấm tên 3 con giáp may mắn, thể nào cũng trúng lớn, giàu có bậc nhất thiên hạ, tài vận dồi dào, công danh rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 12/08/2022 15:21

Tử vi từ ngày 13/8 - 20/8, những con giáp dưới đây gặp nhiều may mắn, làm ăn phát đạt khiến ai cũng phải hờn ghen.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân thông minh, tài trí hơn người. Không những thế, trong công việc, họ luôn sáng tạo, không thích làm mọi chuyện theo lối mòn hoặc quá cứng nhắc.

Người tuổi này có hướng đi riêng trong việc phát triển bản thân. Họ linh hoạt, có tài hùng biệt, có kỹ năng diễn đạt tốt. Người tuổi Thân sống thực tế, không mơ mộng viển vông và là con giáp thực tế nhất trong 12 con giáp.

Từ 13/8 - 20/8: Ngọc hoàng mở sổ vàng, chấm tên 3 con giáp may mắn, thể nào cũng trúng lớn, giàu có bậc nhất thiên hạ, tài vận dồi dào, công danh rực rỡ - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Thời gian gần đây, công việc của người tuổi Thân có thể không được suôn sẻ do tác động ngoại cảnh. Tuy vậy, con giáp này đừng thấy thế mà nản lòng nhụt chí, kẻo bỏ lỡ cơ hội của bản thân.

Từ ngày 13/8 - 20/8, người tuổi Thân nhận được cơ hội trong công việc, tài lộc nhiều vô kể.

Con giáp tuổi này làm công ăn lương sẽ có thêm công việc, dự án mới. Những khoản đầu tư của họ bắt đầu sinh lời. Người làm lãnh đạo cũng gặp cộng sự giỏi, tìm ra hướng đi đúng đắn cho doanh nghiệp của mình. Con giáp tuổi Thân làm việc chăm chỉ, nỗ lực, đạt nhiều thành tích tốt, kiếm tiền về đầy túi.

Tuổi Mão

Là người dễ tính, sống tình cảm lại rất vị tha bao dung, tuổi Mão luôn nhận được sự yêu mến, quan tâm của người khác. Những người đồng nghiệp và cấp trên cũng vô cùng yêu quý bạn. Họ vì bạn mà có thể sẵn sàng giúp đỡ không ngại khó khăn thậm chí là thiệt hại bản thân.

Từ 13/8 - 20/8: Ngọc hoàng mở sổ vàng, chấm tên 3 con giáp may mắn, thể nào cũng trúng lớn, giàu có bậc nhất thiên hạ, tài vận dồi dào, công danh rực rỡ - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Trên con đường sự nghiệp có những người này giúp đỡ, tuổi Mão không sợ không có chỗ dựa.

Từ 13/8 - 20/8 dự báo là những ngày hết sức may mắn dành cho bạn. Nỗ lực, chăm chỉ chịu khó cùng với sự hậu thuẫn của đồng nghiệp, bạn sẽ được cấp trên đánh giá cao.

Bạn được kí hợp đồng dài hạn, cơ hội thăng tiến và tăng lương đang nằm trong tầm tay. Sếp muốn giữ bạn nên nhất định sẽ tăng lợi nhuận cho bạn đó. Tiền bạc cũng vì thế mà rủng rỉnh. Phải nói rằng người làm kinh doanh sẽ có những ngày tháng bội thu, tiền tiêu không hết.

Tuổi Hợi

Tử vi trong 12 con giáp thì những người tuổi Hợi thường có tính cách nhẹ nhàng, suy nghĩ tinh tế và rất dễ mềm lòng. Trong những chuyện lớn những người tuổi Hợi không bao giờ làm việc hấp tấp. Trong công việc, họ luôn suy nghĩ một cách gọn gàng, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, giải quyết các khúc mắc một cách thỏa đáng.

Từ 13/8 - 20/8: Ngọc hoàng mở sổ vàng, chấm tên 3 con giáp may mắn, thể nào cũng trúng lớn, giàu có bậc nhất thiên hạ, tài vận dồi dào, công danh rực rỡ - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Tuổi Hợi cũng chính là con giáp luôn thân thiện, thẳng thắn và thành thật với mọi người. Họ không thích nói chuyện vòng vo. Chính vì vậy, người tuổi Hợi luôn được tôn trọng và đánh giá cao dễ dàng được đề bạt cất nhắc. Cuộc sống của những người tuổi Hợi trong thời gian tới sẽ vô cùng thuận lợi viên mãn khiến ai cũng phải ngưỡng mộ họ.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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