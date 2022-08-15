Thứ 2 lấy hên cả tuần, 3 con giáp LỘC trải dài từ Bắc vào Nam, PHÚC phủ đầy bốn phương tám hướng, làm ăn thuận phát, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 15/08/2022 11:25

Thứ 2 đầu tuần, tử vi dự đoán có 3 con giáp hứng trọn lộc trời, công việc phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là những người dễ hòa đồng, tính tình hiền lành lao động chăm chỉ và rất biết thông cảm với người khác. Trong mọi công việc họ luôn cố gắng với tinh thần và trách nhiệm cao nhất.

Nếu chịu khó để ý một chút bạn sẽ thấy những người tuổi Mùi rất hòa nhã, hay nhún nhường, luôn là người kết thúc câu chuyện trước chứ không tranh cãi với người khác. Hơn ai hết, họ hiểu được những hậu quả của những việc đó vì thế không muốn biến những chuyện đơn giản thành phức tạp mà rất có thể sẽ làm tổn thương đến nhau.

Thứ 2 lấy hên cả tuần, 3 con giáp LỘC trải dài từ Bắc vào Nam, PHÚC phủ đầy bốn phương tám hướng, làm ăn thuận phát, như ý cát tường - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Đặc biệt, với tấm lòng bao dung, lương thiện, họ luôn đồng cảm và sẻ chia với mọi người. Trong nhiều trường hợp, dù có khó khăn cho bản thân, họ cũng không so đo tính toán, sẵn sàng nhận về mình những tình huống bất lợi. Thử hỏi rằng những người như thế liệu có ai mà không yêu quý, cho đi rồi sẽ được nhận lại, về sau cuộc sống của họ sẽ êm đềm và hạnh phúc tràn đầy niềm vui.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi có tính cách hiền lành, bộc trực. Con giáp này có sao nói vậy, hết sức thật thà. Trong công việc, tuổi Hợi luôn cố gắng làm một cách tận tâm, kiên trì, không từ bỏ mục tiêu dù gặp khó khăn, thử thách.

Thứ 2 lấy hên cả tuần, 3 con giáp LỘC trải dài từ Bắc vào Nam, PHÚC phủ đầy bốn phương tám hướng, làm ăn thuận phát, như ý cát tường - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tử vi dự báo rằng thứ 2 đầu tuần, đường tài lộc của tuổi Hợi có sự thay đổi tích cực. Vận trình của con giáp này ngày một lên hương. Nếu tiếp tục làm việc chăm chỉ, giữ vững tinh thần thì tuổi Hợi có thể đạt nhiều thành công hơn, thu nhập sẽ tăng lên khá nhiều.

Nhờ được trời Phật phù hộ, tuổi Hợi có thể nhận được cơ hội gánh tiền về nhà, giàu lên nhanh chóng trên mọi mặt của cuộc sống.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần là con giáp mạnh mẽ, tài giỏi, dễ thu hút sự chú ý của đám đông.Người tuổi này làm công ăn lương dễ được lãnh đạo coi trọng. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm, giàu nhiệt huyết.

Thứ 2 lấy hên cả tuần, 3 con giáp LỘC trải dài từ Bắc vào Nam, PHÚC phủ đầy bốn phương tám hướng, làm ăn thuận phát, như ý cát tường - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Tuy vậy, nhược điểm của con giáp này là đôi khi họ tỏ ra nóng nảy, bốc đồng. Con giáp này cần giữ bình tĩnh và giữ cho mình một cái đầu lạnh để có thể hoàn thành công việc hiệu quả nhất có thể.

Hôm nay, người cầm tinh con hổ có phúc lộc dồi dào, làm đâu thắng đó. Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, con giáp này chứng tỏ được năng lực của bản thân, tiến xa hơn ở nơi làm việc. Họ được khen ngợi bởi thái độ làm việc nghiêm túc và thành tích xuất sắc.

Người làm kinh doanh cũng có cơ hội hợp tác làm việc với những đối tác lớn, gặp gỡ được những nhân viên tâm huyết với công việc. Cũng bởi vậy mà từ giờ trở đi, người tuổi này lộc lá đầy nhà, công việc thuận lợi, suôn sẻ.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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