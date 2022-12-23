Trước Tết dương lịch, 3 tuổi này hợp vía Thần tài, 99,99% trúng số giải độc đắc, không thành tỷ phú cũng nhất định làm đại gia, người người thán phục

Tâm linh - Tử vi 23/12/2022 05:16

Hợp vía Thần tài, 3 tuổi làm ăn gặp gỡ, tiền tài đầy tay.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu luôn giàu nhiệt huyết và quyết đoán. Họ cũng là người sống chân thành, có sao nói vậy. Con giáp này biết đối nhân xử thế, rất giỏi trong việc giải quyết các mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau. Họ đồng cảm và thường đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ.

Tử vi 12 con giáp có nói, người tuổi Sửu luôn giàu nhiệt huyết và quyết đoán. Trước Tết dương lịch, người tuổi Sửu sẽ có tin vui đến cửa, tài lộc đến nhà. Con giáp này có thêm công việc, dự án nên tăng thêm thu nhập. Người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, gặp nhiều khách hàng, đối tác làm ăn đáng tin cậy.

Nếu biết nắm giữ đúng cơ hội, người tuổi này phất lên không ngừng, thành đạt trong công việc. Tuy kiếm được nhiều tiền nhưng con giáp này cũng cần tiết kiệm tiền, đừng phung phí quá đà. Trong thời gian tới, công việc làm ăn của người tuổi này rất thuận lợi.

Trước Tết dương lịch, 3 tuổi này hợp vía Thần tài, 99,99% trúng số giải độc đắc, không thành tỷ phú cũng nhất định làm đại gia, người người thán phục - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Khỉ vận dụng trí não rất giỏi, có khả năng diễn đạt tốt. Con giáp này giỏi giao tiếp và có khả năng thuyết phục người khác làm theo ý mình.

Con giáp này hợp làm chủ hơn làm thuê. Với số vốn ít ỏi khi khởi nghiệp, họ sẽ gây dựng được sự nghiệp thành công. Người tuổi này có nhiều tài lẻ, nhiều tiềm năng và không ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân.

Nửa đầu năm nay, con giáp này có nhiều cơ hội thăng tiến, kiếm thêm thu nhập. Họ có thể có thêm công việc, dự án mới hoặc cơ hội đầu tư sinh lời.

Trước Tết dương, con giáp này được quý nhân phù trợ nên có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Những người đang có ý định chuyển việc thì cũng tìm được công việc với môi trường làm việc tốt và chế độ đãi ngộ cao.

Đối với con giáp tuổi Thân, sang năm mới sẽ là khoảng thời điểm để họ đột phá trong công việc, tạm biệt nghèo khó, vươn lên làm giàu.

Trước Tết dương lịch, 3 tuổi này hợp vía Thần tài, 99,99% trúng số giải độc đắc, không thành tỷ phú cũng nhất định làm đại gia, người người thán phục - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu rất đáng tin cậy. Họ có tính cách thực dụng, xử lý mọi việc đều rất kiên nhẫn.

Đương nhiên, con giáp này sẽ không để bản thân lâm vào tình trạng uể oải, chán nản. Thu hoạch trong năm 2023 của họ sẽ khá hơn năm 2022.

Thậm chí, thu nhập của con giáp tuổi Sửu sẽ tăng đều trong suốt cả năm, giúp họ có một khoản tích lũy khá khá. Nhờ đó, họ ngày càng tự tin, mạnh mẽ, dám làm những việc mà trước đây họ còn ngần ngại.

Vì vậy, họ cũng có thể tăng tốc độ phát triển của mình . Nhìn chung, trước Tết dương, thu hoạch của người tuổi Sửu đã tương đối "đầy bồ đầy bát" nhưng năm 2023 lại còn tăng hơn nhiều.

Con giáp này có thể đặt nền móng vững chắc vào đầu năm 2023, có thêm nhiều cơ hội cải thiện cuộc sống, mọi sự diễn ra suôn sẻ.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

Từ khóa:   3 tuổi giàu sang 3 tuổi may mắn 3 tuổi cát tinh

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Tâm sự 49 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Tâm sự gia đình 1 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Tâm sự gia đình 2 giờ 49 phút trước
Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên