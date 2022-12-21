Với tính cách thân thiệt, hoà đồng và khả năng ứng biến cực tốt, chẳng cần dựa vào vận may thì tuổi Thân cũng có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc, viên mãn. Dù vậy thì họ lúc nào cũng giữ thái độ khiêm tốn chứ không hề tỏ ra kiêu ngạo hay bốc đồng.

Khoảng thời gian sau ngày 22/12 sẽ rất thích hợp để tuổi Thân đưa ra những quyết định quan trọng trong công việc, cuộc sống của mình. Đặc biệt, nếu nhận được lời mời tham gia đầu tư vào các dự án lớn, bạn nên cân nhắc kĩ và hỏi ý kiến từ những người có kinh nghiệm để tránh mắc sai lầm. Dù cần thận trọng thì những dự án này cũng sẽ đem đến cho tuổi Thân một khoản tiền không nhỏ trong thời gian tới.

Nhờ tính cách này mà con giáp này luôn nhận được sự yêu mến của mọi người. Tuy nhiên vì sự thành công “không ngừng nghỉ” này mà người tuổi Thân gặp phải không ít chuyện hiểu nhầm, ghen tị của đối thủ. Để có thể giải quyết được vấn đề này, người tuổi Thân nên bình tĩnh mỗi khi gặp phải rắc rối để tránh làm những kẻ tiểu nhân thích thú.

Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Sửu là người tốt bụng, hay giúp đỡ người khác, họ luôn có ý chí vươn lên cho dù gặp phải nhiều gian nan, vất vả. Chính vì thế mà Sửu gặt hái được không ít thành công.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu rất đáng tin cậy. Họ có tính cách thực dụng, xử lý mọi việc đều rất kiên nhẫn.

Đương nhiên, con giáp này sẽ không để bản thân lâm vào tình trạng uể oải, chán nản. Thu hoạch sau ngày 22/12 của họ sẽ khá hơn trước.

Thậm chí, thu nhập của con giáp tuổi Sửu sẽ tăng đều trong suốt cả năm, giúp họ có một khoản tích lũy khá khá. Nhờ đó, họ ngày càng tự tin, mạnh mẽ, dám làm những việc mà trước đây họ còn ngần ngại.

Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão được biết đến là những người thông minh, nhanh trí và biết nhìn xa trông rộng.

Họ nhiệt tình, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn mà không nề hà, toan tính. Con giáp này biết đối nhân xử thế, làm nhiều điều thiện nên cũng sẽ gặp được điềm lành.

Đối với người tuổi Mão, năm 2022 là một năm tích cực đối với họ. Con giáp này có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp cũng như đạt được thành tích tốt trong công việc.

Từ ngày mai 22/12, họ được sao tốt chiếu mệnh, xây dựng nền móng cho sự nghiệp. Nửa cuối năm, người tuổi Mão đạt được thành công, được cấp trên trọng dụng, cơ hội thăng quan tiến chức rộng mở.

Nếu nỗ lực hết mình, người làm kinh doanh sẽ có chỗ đứng riêng trên thị trường, vượt xa nhiều đối thủ. Trong khi đó, người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng có mùa vụ bội thu, cuộc sống sung túc.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.