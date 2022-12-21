Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu trời sinh tính cách mạnh mẽ, dũng cảm, vui vẻ và nhiệt tình. Họ là người cởi mở, sáng suốt, sẵn sàng lắng nghe những ý kiến trái chiều để hoàn thiện bản thân.

Lễ Giang sinh, con giáp tuổi Dậy có tài lộc nở rộ, công việc hanh thông thuận lợi. Người tuổi này dẫu có gặp thăng trầm, hoạn nạn cũng có quý nhân giúp đỡ.

Cũng bởi vậy mà chòm sao này vượng vận quý nhân, luôn nhận được những lời khuyên, sự giúp đỡ trong công việc. Sau tuổi 35, con giáp này có vận trình sự nghiệp ngày càng phát đạt.

Cuối cùng thì vận rủi qua đi, vận may gõ cửa nhà, người tuổi này ngày càng thành đạt trong công việc. Những nỗ lực của họ đều được đền đáp xứng đáng.

Nhờ vận trình thăng hoa nên con giáp này có thể kiếm tiền từ những “mối” khác nhau. Con giáp này có thể cân nhắc bắt đầu sự nghiệp kinh doanh hoặc chí ít cũng là việc kinh doanh thời vụ để kiếm thêm thu nhập.

Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn nhanh nhẹn, tháo vát, thông minh, giỏi giao tiếp, khéo ứng xử nên được nhiều người yêu mến do đó vô cùng thuận lợi trong cuộc sống.

Thời gian từ Giáng Sinh, vận thế của con giáp này có sự chuyển biến vô cùng tích cực, không chỉ sự nghiệp thuận lợi như ý, mà tài vận cũng rất đắc ý, tiền bạc rủng rỉnh, tích lũy dồi dào.

Tử vi khoa học cho biết, thời gian tới sẽ là giai đoạn ổn định và bứt phá của người tuổi Mùi. Bạn thăng tiến rất nhanh, nhất là về đường tài lộc.

Nhân duyên tốt cũng sẽ khiến Thìn có thể mở rộng thêm các mối quan hệ, tự tạo thêm cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn, nhất là những bạn theo nghiệp kinh doanh buôn bán.

Tuổi này cứ lặng thầm, nhưng sôi sục cố gắng từng ngày. Vì vậy không có gì lạ khi tương lai gần, Thìn sẽ gặt hái được thành quả vô cùng xứng đáng, công danh, tiền bạc đổ về không ngớt.

Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Giai đoạn tới tuổi Mùi sẽ gặp những năm hợp mệnh, được nhiều cát tinh chiếu rọi, vận thế được ví như cá gặp nước, hanh thông đủ đường.

Theo đó dịp Giáng sinh này, những chú Dê được cát tinh nhập mệnh, quý nhân vây quanh nên làm gì cũng suôn sẻ hơn. May mắn có được sẽ giúp con giáp này dễ dàng chạm tay tới mục tiêu đã đặt ra, không phải trải qua quá nhiều khó khăn hay trắc trở.

Tuổi Mùi vốn là người có bản chất hiền hòa, điềm đạm, chân thành, làm việc gì cũng lạc quan và rộng lượng. Con giáp này luôn nhẹ nhàng, thiện lương nhưng nội tâm vô cùng mạnh mẽ. Chính những ưu điểm này giúp bạn thu hút được nhiều quý nhân tới trợ giúp mình.

Trong công việc, những người tuổi này sẽ được cấp trên, đồng nghiệp tin tưởng, đánh giá cao, đạt được hiệu suất cao nên dễ tăng lương tăng bổng. Đường công danh cũng từ đó được củng cố và phát triển. Tương lai trong vài năm tới sẽ gặt hái được thành tựu lớn, đáng khiến người khác ngưỡng mộ.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.