Dịp Noel ‘tụ tài tụ lộc’: 3 con giáp dễ trúng số độc đắc, giàu không lối thoát, trong nhà có Tổ tiên che chở, ra ngoài có Quý nhân theo gót, vượng sắc, vượng tài ngoài mong đợi

Tâm linh - Tử vi 21/12/2022 05:30

Dịp Noel này, 3 con giáp có tên dưới đây chuẩn bị tinh thân vượng sắc, vượng tài, tình tiên viên mãn.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ là một trong những con giáp tốt số, được Thần Tài chiếu cố, dễ dàng đạt được thành công hơn người.

Dịp Noel này, người làm ăn kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác, việc hợp tác diễn ra suôn sẻ. Người đầu tư cũng tìm được những dự án tốt, mang lại lợi nhuận cao.

Người làm công ăn lương có sự chăm chỉ, không ngại khó ngại khổ nên được cấp trên và đồng nghiệp hết sức tin tưởng.

Con giáp này luôn đảm nhận những vị trí quan trọng, đem lại nhiều lợi nhuận cho công ty và bản thân. Trong thời gian tới, tuổi Ngọ nắm chắc cơ hội tăng lương, thăng chức.

Dịp Noel ‘tụ tài tụ lộc’: 3 con giáp dễ trúng số độc đắc, giàu không lối thoát, trong nhà có Tổ tiên che chở, ra ngoài có Quý nhân theo gót, vượng sắc, vượng tài ngoài mong đợi - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi là con giáp lắm phúc, nhiều lộc. Họ thường được sinh ra trong gia đình quyền quý, phúc lộc đủ đầy. Từ nhỏ, họ đã không phải lo lắng đến cơm ăn, áo mặc.

Con giáp tuổi này trọng nghĩa khinh tài, không mù quáng hành động vì đồng tiền. Do đó, họ không bị ràng buộc hay phụ thuộc quá nhiều bởi đồng tiền.

Điều quan trọng nhất là con giáp này nhiều phúc lộc. Họ được trời ban cho sức khỏe dồi dào, nhân duyên hài hòa.

Khi trưởng thành, họ thường may mắn tìm được công việc ổn định, kết hôn với người chồng/vợ giỏi giang, tương xứng với mình. Trong cuộc đời, họ có cả trai lẫn gái, con cái họ đều ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

Ngay dịp Noel này sẽ là thời gian may mắn đối với người tuổi Hợi. Người làm kinh doanh sẽ có thêm mối làm ăn mới. Trong khi người làm công ăn lương cũng được giao thêm những dự án, trọng trách trong công việc.

Đây cũng là năm gia đình họ luôn thuận hòa, con cái khỏe mạnh, không ốm đau. Có gia đình hạnh phúc, người tuổi Hợi có thêm tinh thần, động lực để phấn đấu sự nghiệp.

Dịp Noel ‘tụ tài tụ lộc’: 3 con giáp dễ trúng số độc đắc, giàu không lối thoát, trong nhà có Tổ tiên che chở, ra ngoài có Quý nhân theo gót, vượng sắc, vượng tài ngoài mong đợi - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, Mão có tính cách mạnh mẽ một mình vượt qua nhiều khó khăn. Bạn mang số mệnh phú quý nên vận trình giàu sang ngút trời, tiền bạc tăng đều đặn. Vào dịp Noel, bạn có vận tài lộc dồi dào, vượng sắc hơn mong đợi. Những việc bạn làm đều mang lại thành tựu đáng nể.

Không những vậy, bạn còn có con đường tình duyên viên mãn. Người độc thân tìm được duyên lành như ý, thoát kiếp FA thành công. Nói chung trong thời điểm này, bạn vừa có chức vừa có quyền, lại tình duyên viên mãn. Thế nên hãy thoải mái tận hưởng những điều tốt đẹp nhất đến với mình.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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3 con giáp dưới đây được quý nhân phù trợ nên cuộc sống chuyển vận bất ngờ.

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