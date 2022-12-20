Đúng 21/12: 3 tuổi này phú quý trăm bề, một bước thăng hoa, hai bước thành tỷ phú, cả đời ấm no viên mãn

Tâm linh - Tử vi 20/12/2022 10:47

3 con giáp dưới đây được quý nhân phù trợ nên cuộc sống chuyển vận bất ngờ.

Tuổi Ngọ

Nhắc đến tuổi Ngọ, bạn sẽ không thể bỏ qua tính cách mạnh mẽ, quyết tâm và sự ham học hỏi. Khi bắt tay vào làm việc, người tuổi Ngọ luôn kiên trì đến cùng nên luôn nhận được sự nể trọng từ những người xung quanh. Có lẽ vì khâm phục tinh thần này của tuổi Ngọ nên mỗi khi thấy họ gặp khó khăn, các quý nhân đều nhiệt tình giúp đỡ.

Ngày 21/12, nhờ được Thần Tài ban vía mà người tuổi Ngọ làm gì cũng thành công, chỉ cần ngồi yên là “tiền tài tự tìm đến”. Với những người làm công ăn lương, nhờ công việc hanh thông mà lương cuối tháng của tuổi Ngọ chỉ tăng chứ không giảm.

Bên cạnh đó, họ còn nhận thêm một khoản kha khá từ tiền do lãnh đạo thưởng thêm. Còn với người làm kinh doanh, thời điểm cuối năm chính là dịp để họ “hốt bạc”. Dù buôn bán mặt hàng gì thì con giáp này cũng mua may bán đắt và có thêm không ít khách hàng lớn. Nhờ vậy mà họ có thể mua sắm nhiều món đồ đắt đỏ cho bản thân và gia đình đón Tết.

Đúng 21/12: 3 tuổi này phú quý trăm bề, một bước thăng hoa, hai bước thành tỷ phú, cả đời ấm no viên mãn - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Thời gian qua, tuổi Hợi đã đối diện với một giai đoạn đầy sóng gió nhưng mọi khó khăn thử thách xảy ra đều là cơ hội để tuổi Hợi có thể thăng hoa. Người tuổi Hợi vốn chăm chỉ, thông minh và biết đối nhân xử thế, luôn làm việc bằng tâm, không mưu cầu lợi lộc nhờ vậy mà dễ dàng gặt hái được nhiều thành quả đáng mong chờ.

Thời gian từ giờ 21/12 sang năm 2023, cuộc sống tuổi Hợi có nhiều biến động, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm thăng hoa rực rỡ. Chỉ cần tiếp tục vững tâm thì mọi thứ khó khăn sẽ sớm vượt qua. Vì vậy, họ phải càng mạnh mẽ hơn, mọi nỗ lực trong thời gian này sẽ làm tiền đề để thăng hoa.

Đúng 21/12: 3 tuổi này phú quý trăm bề, một bước thăng hoa, hai bước thành tỷ phú, cả đời ấm no viên mãn - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Người tuổi Mão không ngại hiện trạng, dám thách thức tương lai, có thể giỏi hơn những người khác dù đang tìm kiếm tiền bạc hay đang nỗ lực trong sự nghiệp. Theo tử vi, ngày 21/12 vận trình công danh của Mão cực vượng. Đường tài lộc của Mão hanh thông, suôn sẻ.

Cuộc sống của người tuổi Mão sẽ ngày càng có nhiều diễn biến tích cực. Khoảng thời gian này Mão khá thăng hoa, viên mãn trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, công việc. Không chỉ có nhà có xe, thăng chức tăng lương mà còn có thể kết hôn, sinh con.

Bên cạnh đó, Mão có vận may lội ngược dòng, những khó khăn vốn chưa được giải quyết thì trong thời gian này sẽ hanh thông, viên mãn hơn người. Đặc biệt, người tuổi Mão có cơ hội thăng quan phát tài trong thời gian này, khiến ai cũng nể phục.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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3 con giáp dưới đây giàu có hơn người, tậu nhà sắm xe là chuyện nhỏ vào dịp cuối năm.

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